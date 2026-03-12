Für welchen Sieg kämpfen wir?

Thierry Meyssan

Die „Achse des Widerstands“, die größte Militärmacht im Nahen Osten, ist plötzlich verschwunden. Wir müssen uns der ideologischen Gründe für ihren Zerfall bewusst werden. Was sie geworden ist, hatte nichts mehr mit dem zu tun, was sie bei ihrer Gründung war. Wir müssen ihre Fehler hinterfragen, um nicht länger unter den Folgen leiden zu müssen.

Erlauben Sie mir ausnahmsweise keine Analyse der geopolitischen Lage zu geben, sondern ein Zeugnis und eine Reflexion.

Die „Achse des Widerstands“ ist ein Konzept der iranischen Verteidigung, das auf der Mobilisierung schiitischer Minderheiten im Nahen Osten beruht. Anfangs ging es darum, die Anziehungskraft der islamischen Revolution von Ayatollah Ruhollah Khomeini zu nutzen, indem schiitische Minderheiten bewaffnet und organisiert wurden. Diese Revolution war eine Befreiung vom angelsächsischen Kolonialismus. Der Schutz des Iran war für alle, die gegen den Kolonialismus kämpften, eine Notwendigkeit. Imam Khomeinis Auslegung des Islams verwandelte den schiitischen Dolorismus in eine Kraft: Imam Ali hatte einst für Gerechtigkeit gekämpft. Sein Beispiel ebnete allen den Weg zum Paradies.