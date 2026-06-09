Von Jon Fleetwood

Während die USA gleichzeitig ähnliche Laborversuche zur Funktionssteigerung durchführen.

Laut einer neuen, gestern in Emerging Microbes & Infections veröffentlichten, von Fachkollegen begutachteten Studie behaupten staatlich geförderte chinesische Wissenschaftler, mehrere mutierte H5N1-Vogelgrippeviren entwickelt und Säugetiere versuchsweise damit infiziert zu haben, um genetische Kombinationen zu identifizieren, die die Letalität drastisch erhöhten und die Kompatibilität des Virus mit menschlichen Zellmechanismen verbesserten.

Die Enthüllung über China kommt zu einem Zeitpunkt, an dem eine kürzlich vom US-Gesundheitsministerium (HHS) finanzierte Studie berichtet, dass US-Wissenschaftler ebenfalls brandneue, im Labor hergestellte „Frankenstein“-Vogelgrippeviren mit verbesserter Fähigkeit zur Umgehung des menschlichen Immunsystems entwickelt haben.

Diese kurz aufeinanderfolgenden Enthüllungen stehen für eine sich beschleunigende internationale Initiative staatlich geförderter Wissenschaftler, Vogelgrippestämme mit verbesserter Anpassung an Säugetiere, verbesserter Umgehung des Immunsystems und erhöhtem Pandemiepotenzial zu entwickeln und zu charakterisieren.

Der Kongress, das Weiße Haus, das Energieministerium, das FBI, die CIA und der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) behaupten alle, dass die tödliche COVID-19-Pandemie „wahrscheinlich“ das Ergebnis eines Laborunfalls mit gentechnisch veränderten Krankheitserregern war.

Die Erzeugung pandemischer Krankheitserreger wirft Fragen hinsichtlich der internationalen Sicherheit und der Einwilligung nach Aufklärung auf.

Die neue chinesische Studie wurde am Harbin Veterinary Research Institute (HVRI), das zur Chinesischen Akademie für Agrarwissenschaften (CAAS) gehört, in Hochsicherheitslabors der Stufe ABSL3 durchgeführt, die für die Arbeit mit hochpathogenen Vogelgrippeviren zugelassen sind.

Mithilfe eines aus acht Plasmiden bestehenden Systems der reversen Genetik erzeugten die Forscher reassortante und mutierte („Frankenstein“-) H5N1-Viren, die spezifische Polymerase-Mutationen trugen, die mit der Anpassung an Säugetiere in Verbindung stehen.

Die mutmaßlich gentechnisch veränderten Viren wurden anschließend BALB/c-Mäusen intranasal verabreicht, um die Gewebeverbreitung, die Replikationseffizienz und die Letalität zu messen.

Dem Artikel zufolge replizierte sich ein gentechnisch veränderter Stamm im gesamten Körper und breitete sich in Lunge, Nasenmuscheln, Gehirn, Milz und Nieren aus.

Die Forscher berichteten, dass der hochpathogene Stamm im Vergleich zu einem genetisch ähnlichen H5N1-Virus einen mindestens „560.000-fachen“ Unterschied in der Letalität aufwies.

Die Studie identifizierte drei Mutationen im PB2-Polymerase-Protein – 384L, 443R und 460M –, die zusammen die Virulenz bei Säugetieren dramatisch erhöhten.

Die Autoren sagen, dass die Mutationen es dem Virus ermöglichten, menschliche ANP32A/B-Proteine effizienter zu nutzen, die nach dem gängigen virologischen Modell als entscheidende Wirtsfaktoren für die Influenza-Replikation in menschlichen Zellen gelten.

Einfach ausgedrückt behaupten die Forscher, Mutationskombinationen identifiziert zu haben, die dazu beitrugen, dass die Vogelgrippe in menschlichen biologischen Systemen effektiver wirkte.

Die Experimente stehen im Einklang mit veröffentlichten Definitionen von Funktionsgewinn, die eine erhöhte Letalität des Erregers, eine Anpassung an Säugetiere und die virale Replikation in menschlichen Zellsystemen beinhalten.

Laut einer 2022 in Advances in Applied Microbiology veröffentlichten Übersichtsarbeit:

„Funktionsgewinnforschung an Viren zielt darauf ab, die Übertragbarkeit, Virusreplikation, Virulenz, das Wirtsspektrum, die Immunumgehung oder die Arzneimittel- und Impfstoffresistenz zu verbessern, um Einblicke in die viralen Mechanismen zu gewinnen, Tiermodelle zu erstellen und zu analysieren, die Entwicklung von Arzneimitteln und Impfstoffen zu beschleunigen und die Pandemievorsorge zu verbessern.“

Die chinesische Studie fällt unter diese Kategorie, da die Forscher mutierte H5N1-Viren entwickelten, die bei Säugetieren tödlicher wurden und gleichzeitig die Fähigkeit des Virus zur Replikation und Anpassung in menschlichen Zellsystemen verstärkten.

Die Studie wurde finanziert durch: