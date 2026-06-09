„Washington D.C. for Dr. Reiner Fuellmich“: Der Fall verlässt Deutschland und wird zu einer internationalen Bewegung

In einem aktuellen Beitrag auf seinem Substack beschreibt Dr. Reiner Füllmich, wie sein Fall zunehmend internationale Aufmerksamkeit erhält. Unter dem Titel „Washington D.C. for Dr. Reiner Fuellmich“ berichtet er über wachsende Unterstützung aus den USA und anderen Ländern sowie über Bemühungen, die Vorgänge rund um sein Verfahren auf die internationale Bühne zu bringen.

Was vor wenigen Jahren noch als deutsches Gerichtsverfahren erschien, entwickelt sich nach Ansicht seiner Unterstützer inzwischen zu einer weltweiten Debatte über Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit und den Umgang mit politischen Dissidenten.

Füllmich war während der Corona-Zeit zu einem der bekanntesten Kritiker der staatlichen Maßnahmen geworden. Mit dem Corona-Ausschuss erreichte er ein Millionenpublikum und stellte zahlreiche Experten vor, deren Einschätzungen häufig von Regierungen und etablierten Medien zurückgewiesen wurden.

Heute sehen viele seiner Unterstützer einen direkten Zusammenhang zwischen dieser Rolle und den juristischen Verfahren, mit denen er konfrontiert ist.

Besonders bemerkenswert ist die zunehmende internationale Vernetzung. Während in Deutschland nur begrenzt über den Prozess berichtet wird, organisieren Unterstützer im Ausland Informationsveranstaltungen, Protestaktionen und Kampagnen. Vor allem in den Vereinigten Staaten wächst das Interesse an dem Fall. Die Initiative „Washington D.C. for Dr. Reiner Fuellmich“ soll amerikanische Politiker, Juristen, Journalisten und Menschenrechtsorganisationen auf die Angelegenheit aufmerksam machen.

Für seine Unterstützer geht es längst nicht mehr nur um die Person Reiner Füllmich. Sie betrachten den Fall als Symbol für eine grundsätzliche Frage: Wie gehen westliche Demokratien mit Menschen um, die offizielle Narrative öffentlich infrage stellen und mächtigen Institutionen widersprechen?

Genau darin sehen viele Beobachter die eigentliche Bedeutung des Verfahrens. Unabhängig vom juristischen Ausgang hat sich der Fall bereits zu einem internationalen Thema entwickelt. Immer mehr Menschen außerhalb Deutschlands verfolgen die Entwicklungen und stellen Fragen, die weit über die konkrete Anklage hinausgehen.

Warum wird ein Anwalt, der während der Corona-Zeit weltweit bekannt wurde, zum Gegenstand eines derart aufsehenerregenden Verfahrens? Warum mobilisieren Unterstützer mittlerweile auf mehreren Kontinenten? Und warum wächst das internationale Interesse weiter, obwohl große Medienhäuser dem Fall vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit widmen?

Der von Füllmich veröffentlichte Artikel zeigt vor allem eines: Seine Unterstützer betrachten die Auseinandersetzung längst nicht mehr als nationales Ereignis. Aus ihrer Sicht ist daraus ein internationaler Fall geworden – ein Fall, der weit über Deutschland hinaus Fragen nach Demokratie, Transparenz und Rechtsstaatlichkeit aufwirft.

Ob die deutschen Behörden dies beabsichtigt haben oder nicht: Mit jeder neuen internationalen Initiative wächst die Aufmerksamkeit. Der Name Reiner Füllmich wird damit zunehmend zu einem Symbol einer globalen Debatte über Freiheit, Dissens und die Aufarbeitung der Corona-Jahre.

Der Fall Füllmich verlässt Deutschland – und wird international.