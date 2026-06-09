Hat Trump die Büchse der Pandora geöffnet?

Von Tyler Durden

Verfasst von John Rosenburger, Senior Fellow beim Eisenhower Media Network

Die Grenzen der militärischen Macht der USA sind nun vollends offengelegt

Nach zweieinhalb Monaten des US-israelischen Krieges gegen eine Nation, die keine Bedrohung für die vitalen Interessen der Vereinigten Staaten darstellte und der mit einer Pyramide von Lügen gerechtfertigt wurde, sind mehrere Dinge überdeutlich geworden. Präsident Trump hat es versäumt, klare und realistische politische Ziele zu definieren, die wir in unserer Rolle als Stellvertreter Israels in einem weiteren Krieg nach eigener Wahl erreichen sollten. „Realistisch“ bedeutet hier Ziele, die mit den militärischen Mitteln, über die eine Nation verfügt, realistisch erreichbar sind.

In seinem Klassiker Strategy betonte der britische Theoretiker B. H. Liddell Hart, dass die vorrangige Pflicht eines politischen Führers darin besteht, sicherzustellen, dass Kriegsziele in der militärischen Realität verankert sind. Wie er in seiner berühmten Warnung feststellte, dürfen politische Ziele „nicht verlangen, was militärisch unmöglich ist“.

Doch genau diesen Fehler hat Präsident Trump begangen.

Quelle: Wikimedia Commons & Amazon

Ohne klar definierte politische Ziele ist es unmöglich, das US-Zentralkommando (CENTCOM) zu strukturieren, das für die militärischen Operationen in Westasien zuständig ist und offenbar ohne ein einheitliches Einsatzkonzept von einer wirkungslosen Taktik zur nächsten wechselt. Die wiederholten Bombardements militärischer Ziele in einem Land von der Größe Westeuropas mit mehr als 90 Millionen Einwohnern sind keine Strategie; es handelt sich um eine Taktik, die an kein erkennbares operatives oder strategisches Endziel gebunden ist.

Indem wir uns fast ausschließlich auf den Einsatz von Luftstreitkräften beschränken – in dem vollen Bewusstsein, dass die amerikanische Öffentlichkeit keinen weiteren langwierigen Bodenkrieg im Nahen Osten akzeptieren wird, insbesondere nicht im Interesse Israels –, hat sich die Trump-Regierung in einen Ansatz manövriert, für den es in der Geschichte keinen Präzedenzfall für einen Erfolg gibt. Kein Regime von der Größenordnung des iranischen wurde jemals allein durch Luftstreitkräfte gestürzt, und es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass dieser Konflikt der erste sein wird.

Trotz wiederholter Beteuerungen, dass der Krieg gewonnen werde, hat Präsident Trump keine stabile oder schlüssige Definition dessen geliefert, was „Sieg“ eigentlich bedeutet. Ist es ein Regimewechsel und der interne Sturz der iranischen Regierung? Ist es die bedingungslose Kapitulation der iranischen Streitkräfte? Ist es die Beschlagnahmung von Nuklearmaterial, von dem zuvor behauptet wurde, es sei vernichtet worden? Suchen Sie sich etwas aus. Das Fehlen eines klaren, konsistenten politischen Endziels führt dazu, dass die Militärkommandeure Schwierigkeiten haben, zu bestimmen, was sie eigentlich erreichen sollen.

Die Geschichte zeigt, dass Kriege, die ohne klar definierte politische Ziele und ohne eine tragfähige militärische Strategie geführt werden, dazu neigen, zu Zermürbungskriegen zu verkommen – zu Konflikten, die der Seite zugutekommen, die über größere Widerstandsfähigkeit und Ausdauer verfügt. Wir sehen, wie sich diese historische Binsenweisheit vor unseren Augen vollzieht. Wir verkennen, dass der Iran einen grundlegend anderen Krieg führt, einen Krieg, der auf dem nationalen Überleben beruht, und dass diese Entschlossenheit den Charakter und den Verlauf des Konflikts geprägt hat.

Es ist auch klar, dass dieser Krieg auf einer Vielzahl fehlerhafter Annahmen beruhte. Die Trump-Regierung ging davon aus, dass durch die Ermordung des Großajatollahs Khamenei der IGRC und der Sicherheitsapparat des Landes zusammenbrechen würden und das iranische Volk auf die Straßen strömen würde, um die Regierung gewaltsam zu stürzen. Wie sie das unbewaffnet bewerkstelligen sollten, entzieht sich jeder Logik. Dieser Sturz fand natürlich nicht statt. Er hatte den gegenteiligen Effekt. Die Regierung und das Volk waren noch nie so geeint wie heute.

Bildnachweis: Hamshahri Photo/Wikimedia Commons

Die Trump-Regierung ging davon aus, dass die gewaltige Luftwaffenflotte, die sie einsetzen würde, die Vergeltungsfähigkeit des Iran rasch zunichte machen würde. Das tat sie nicht. Sie ging davon aus, dass die iranischen Streitkräfte keine US-Stützpunkte und Botschaften in der Region angreifen würden. Das taten sie. Sie ging davon aus, dass der Iran nicht in der Lage sei, Tausende von ballistischen Raketen und Drohnen über Tage und Wochen hinweg zu verstecken und präzise einzusetzen. Das tat er jedoch; ein weiteres grobes Versagen sowohl der US-amerikanischen als auch der israelischen Geheimdienste, während die Iraner Nacht für Nacht Israels Städte, US-Stützpunkte und die Golfstaaten bombardieren.

Die Trump-Regierung ging davon aus, dass der Iran nicht in der Lage sei, die Straße von Hormus zu sperren, falls das US-Militär die iranische Überwasserflotte zerstören würde. Sie ignorierte die Tatsache, dass der Iran über mehrere andere Mittel verfügte, um den Schiffsverkehr durch die Meerenge zu unterbinden – eine Vielzahl verschiedener Minen, kleine Angriffs-U-Boote, die für den Einsatz in seichten Gewässern ausgelegt sind, Schwärme bewaffneter Schnellboote, verschiedene Arten von Angriffsdrohnen sowie ein Arsenal an ballistischen und Hyperschallraketen. Ebenso besorgniserregend ist, dass die Regierung die Tatsache übersah, dass Lloyds of London und andere Seeversicherungsgesellschaften den Verlust von Tankern und Frachtschiffen, die versuchten, die Meerenge zu durchqueren, nicht versichern würden. Der Iran wird dafür sorgen, dass die Meerenge geschlossen bleibt, indem er sein Arsenal an asymmetrischen Waffen einsetzt, die er genau zu diesem Zweck entwickelt hat, was ihm in künftigen Verhandlungen ein starkes Druckmittel verschafft.

Quelle: MassLive, AP, CalMatters

Das Ergebnis? Kettenreaktionen mit katastrophalen Folgen. Der Krieg der USA und Israels gegen den Iran löste eine globale Wirtschaftskrise aus, die die Produktion und den Transport von Öl, Flüssigerdgas, Harnstoff, Helium und Aluminium aus den Anrainerstaaten des Persischen Golfs zum Erliegen brachte. Der Krieg hat die Staatsverschuldung der USA weiter in die Höhe getrieben, die sich mittlerweile auf knapp 39 Billionen Dollar beläuft und weiter wächst. Die Trump-Regierung erhöhte unsere Staatsverschuldung in den ersten fünf Monaten dieses Jahres um 1 Billion Dollar und nahm allein im letzten Monat weitere 343 Milliarden Dollar auf. Nun bittet das Kriegsministerium den Kongress um eine weitere Zuweisung von 200 Milliarden Dollar, um die unerwarteten Kosten dieses selbst gewählten Krieges zu decken. Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes liegt unsere Schuldenquote bei 122 Prozent, ohne dass ein Rückgang in Sicht ist. Die Folgen könnten für unsere Wirtschaft in den kommenden Monaten und Jahren katastrophal sein, wenn dieser Trend ungehindert anhält.

Dieser selbst gewählte Krieg hat die Bestände des US-Militärs an Offensiv- und Defensivraketen praktisch erschöpft, Bestände, die über Jahre hinweg nicht wieder aufgefüllt werden können. Er hat die strategische Verwundbarkeit unseres Landes erhöht und die Fähigkeit des Pentagons geschwächt, anderen Bedrohungen rund um den Globus entgegenzuwirken. Die Grenzen der militärischen Macht der USA sind nun vollständig offengelegt. Russland und China reiben sich genüsslich die Hände.

Neun US-Militärstützpunkte in den Golfstaaten wurden zerstört oder aufgegeben. Es ist unwahrscheinlich, dass die Golfstaaten amerikanische Streitkräfte jemals wieder in ihren Ländern willkommen heißen werden, da die Trump-Regierung gezeigt hat, dass die Vereinigten Staaten ihre arabischen Verbündeten am Golf nicht schützen können und wollen. Die Regierung hat die Koalition des Golf-Kooperationsrats (GCC) im Wesentlichen zerstört und es dabei auch geschafft, die meisten NATO-Verbündeten zu verprellen.

Russland profitiert von einem unerwarteten Gewinn bei Öl- und Erdgasverkäufen und -einnahmen, da es zum Hauptlieferanten von Öl für China, Indien, Europa, Japan, Südkorea und andere Nationen wird, die zuvor auf Öl aus den Golfstaaten angewiesen waren. Fluggesellschaften auf der ganzen Welt rationieren Kerosin und reduzieren ihre Flüge. Die Preise für Benzin und Diesel explodieren hier in den Vereinigten Staaten an den Tankstellen, was den Amerikanern, die schon jetzt Schwierigkeiten haben, die Kosten für Lebensmittel, Wohnen, Transport und Krankenversicherung zu tragen, zusätzliche Inflation bescheren wird.

Quelle: US-Außenministerium/Wikimedia Commons

Da die USA den Iran im vergangenen Jahr während ernsthafter Verhandlungen zweimal ohne Vorwarnung angegriffen haben, hat der Iran keinen Grund, uns jemals wieder zu vertrauen und über ein Ende dieses Konflikts zu verhandeln. Wir erleben die unbeabsichtigten Folgen eines selbst gewählten Krieges, der schlecht konzipiert und schlecht geplant war und ausschließlich von Hybris getrieben wurde. In nur zwei Monaten hat der Iran die operative und strategische Initiative ergriffen und wird den Ausgang dieses Krieges bestimmen. Es scheint, als habe die Trump-Regierung die Büchse der Pandora geöffnet.

Schließlich ist es der Regierung nicht gelungen, einen Weg zum Sieg zu definieren, der in der Wiederherstellung eines dauerhaften Friedens im Nahen Osten gipfelt.

Professor Donald Stoker fasst diese Notwendigkeit in seinem aufschlussreichen Buch „Why America Loses Wars“ zusammen und merkt an: „… wenn die politische Führung ihre Aufgabe erfüllt hat, beinhaltet ihre Definition von Sieg [das politische Ziel] eine klare Vision davon, wie die Nachkriegssituation aussehen soll. Letztendlich geht es im Krieg, wie Cicero uns sagt, um die Wiederherstellung des Friedens; wenn dies nicht angestrebt wird, ist der Krieg nicht gerecht.“ Der Unionsgeneral William Tecumseh Sherman betonte: „Das legitime Ziel des Krieges ist ein vollkommenerer Frieden. Krieg bedeutet, für den Frieden zu kämpfen, den wir wollen.“

Sie alle hatten Recht.

Ohne eine wirksame politische und militärische Strategie, die einen stabilen und dauerhaften Frieden zwischen den Nationen der Region wiederherstellt, läuft dieser Krieg Gefahr, zu einem weiteren Akt der Gewalt seitens der USA zu werden, der jeglichen Zweck verfehlt; zu einem Krieg, der in einem Scheitern, sinnloser Zerstörung und einer wirtschaftlichen Depression endet, deren Überwindung Jahre in Anspruch nehmen wird.

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