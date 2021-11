China fordert die Bürger auf, für den Winter Lebensmittel auf Vorrat zu kaufen, da ein möglicher Zusammenbruch der Versorgungskette befürchtet wird

Während die Regierung Biden das Thema verharmlost.

Während die Regierung Biden versucht hat, die Probleme mit der Inflation und der Lebensmittelversorgung zu verdrängen, fordert China nun seine Bürger auf, sich auf den Winter vorzubereiten, indem sie Lebensmittelvorräte anlegen.

„Eine Erklärung der chinesischen Regierung, in der die lokalen Behörden aufgefordert werden, eine ausreichende Versorgung mit Lebensmitteln für den Winter sicherzustellen und die Menschen zu ermutigen, sich mit einigen lebenswichtigen Dingen einzudecken, löste im Internet besorgte Diskussionen aus, die mit dem sich ausweitenden Ausbruch des Coronavirus, einem vorhergesagten Kälteeinbruch oder sogar wachsenden Spannungen mit Taiwan in Verbindung gebracht wurden“, so ein Bericht von Bloomberg.

„Das Handelsministerium forderte die lokalen Behörden auf, die Preise zu stabilisieren und die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs, einschließlich Gemüse, in diesem Winter und im nächsten Frühjahr sicherzustellen, heißt es in einer Erklärung vom Montagabend. Die chinesischen Haushalte wurden außerdem aufgefordert, sich mit einer bestimmten Menge an Gütern des täglichen Bedarfs einzudecken, um für die Wintermonate oder Notfälle gerüstet zu sein.

Die Aufforderung Chinas an die Familien, Lebensmittel zu horten, wurde durch massive Probleme in der globalen Versorgungskette infolge von COVID sowie durch die extreme Volatilität der Energiemärkte ausgelöst.

Während die Regierung Biden versuchte, die Aussicht auf Lebensmittelknappheit herunterzuspielen, warnte Butterball, einer der führenden Truthahnhersteller in den USA, dass es an diesem Thanksgiving zu einem Mangel an kleinen Truthähnen kommen könnte.

Auch an zahlreichen Schulen in den USA sind Lebensmittel knapp, und in den Regalen der Lebensmittelläden sind andere wichtige Artikel wie Toilettenpapier und Windeln nicht mehr zu finden.

Doch während Peking seine Bürger verantwortungsbewusst auffordert, sich vorzubereiten, spielt die Regierung Biden die Situation herunter.

Als die Frage nach den Problemen in der Versorgungskette während einer kürzlichen Pressekonferenz des Weißen Hauses aufgeworfen wurde, machte sich Jen Psaki über das Problem lustig.

When NYT reporter Michael Shear asks about the ongoing supply chain crisis, Psaki jokes about “the tragedy of the treadmill that’s delayed”



pic.twitter.com/Rw8iugBais — Washington Free Beacon (@FreeBeacon) October 19, 2021

„Bidens jüngste Verfügung, bei der es angeblich um die „Widerstandsfähigkeit der Versorgungskette“ geht, besagt in Wirklichkeit, dass es darum geht, unsere nationalen Verteidigungsvorräte anzuzapfen (bzw. zu leeren), um die Preise kurzfristig zu senken“, schreibt Chris Menahan.

„Ich weiß nicht, ob wir mit ernsthaften Lebensmittelengpässen konfrontiert werden oder nicht, aber ich weiß, dass das Biden-Regime uns kein einziges Wort sagen würde, wenn sie denken würden, dass es ihnen in irgendeiner Weise politisch schaden würde.

Sogenannte „Vorbereiter auf den Weltuntergang“ wurden auch von etablierten Medien wie der New York Times als Extremisten verleumdet.