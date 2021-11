Jake Kazarek: 28-jähriger Bodybuilder stirbt 4 Tage nach der zweiten Dosis des Moderna-Impfstoffs

ROCHESTER, NEW YORK – Ein 28-jähriger Bodybuilder ist 4 Tage nach seiner zweiten Dosis des Moderna COVID-19-Impfstoffs gestorben. Jake Kazmarek erhielt seine erste Dosis am 31. August und seine zweite am 28. September. Kurz nach der zweiten Impfung traten bei ihm verschiedene Symptome auf. Er starb unerwartet am 2. Oktober.

Der FedEx-Fahrer gab seinen COVID-19-Impfausweis am Tag der zweiten Impfung ab:

Am nächsten Tag, dem 29. September, veröffentlichte er auf Facebook einen Beitrag über die Nebenwirkungen der Impfung. Möglicherweise suchte er nach Nebenwirkungen, um sich selbst zu beruhigen, da er einige Symptome hatte:

Ein paar Tage später wurde Jakes Tod von seiner Frau Cecelia Kazmarak öffentlich bekannt gegeben. Er starb am 2. Oktober, nur 4 Tage nachdem er die zweite Dosis des Moderna-Impfstoffs erhalten hatte:

Cecelia teilte mit, dass er „unerwartet“ verstorben sei:“

Die COVID World hat kürzlich über die Fälle von Mosheur Rahman, Lee Yu-Bin und Valentina Benini berichtet, die alle nur wenige Tage nach der Verabreichung des COVID-19-Impfstoffs von Moderna gestorben sind.