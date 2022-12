China fordert Tech-Giganten auf, mehr Zensoren einzustellen – um den zunehmenden Dissens zu bekämpfen

Verschärfung der ohnehin schon strengen Zensur.

China geht mit aller Härte gegen das Internet vor, um Proteste gegen die Abriegelung zu unterdrücken. Nach der Protestwelle in den Großstädten am vergangenen Wochenende ist es der Regierung gelungen, die Demonstranten in dieser Woche mit starker Polizeipräsenz von den Straßen fernzuhalten.

Wie das Wall Street Journal berichtet, hat die chinesische Cyberspace-Verwaltung (CAC) Tech-Unternehmen wie ByteDance und Tencent angewiesen, ihre Internet-Zensurteams zu verstärken. Die Tech-Unternehmen wurden außerdem angewiesen, Inhalte im Kontext der Proteste genau zu überwachen, insbesondere Inhalte über Proteste an Universitäten und das Feuer in Urumqi, der Hauptstadt der Provinz Xinjiang, das die Proteste gegen die Abriegelung am vergangenen Wochenende ausgelöst hatte.

Plattformen, einschließlich E-Commerce-Plattformen und Suchmaschinen, wurden angewiesen, VPN-Verkaufspostings zu entfernen und Suchanfragen im Zusammenhang mit VPNs zu blockieren, einschließlich Informationen über die Verwendung von VPNs. Die Demonstranten haben über VPNs verbotene ausländische Plattformen wie Twitter genutzt, um Informationen über die Proteste zu organisieren und zu verbreiten.

In China sind nur lizenzierte VPN-Dienste erlaubt, von denen die meisten von staatlichen Telekommunikationsunternehmen betrieben werden. Die Regierung überwacht jedoch nicht immer die Nutzung nicht lizenzierter VPNs, mit denen die Menschen die berüchtigte Große Firewall umgehen und auf gesperrte Websites wie Twitter, Facebook und die meisten anderen ausländischen Social-Media-Seiten zugreifen können.

Die CAC wies auch Technologieunternehmen in China an, die Suche nach Begriffen zu blockieren, die mit VPNs in Verbindung gebracht werden, wie z. B. „wissenschaftliches Internetsurfen“, ein Begriff, den die Menschen in China als Alternative zu „VPN“ verwenden, um die Internetzensur zu umgehen. Eine Suche nach diesem Begriff auf Weibo und Alibabas E-Commerce-Website Taobao brachte keine Ergebnisse.

Der in Amsterdam ansässige VPN-Anbieter Surfshark meldete einen Anstieg der Downloads aus China und eine Rekordzahl von Anfragen zur Fehlerbehebung, da die Regierung die Verwendung von VPNs erschwert.