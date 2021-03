China führt den „Covid-Pass“ für internationale Reisen ein

Peking hat ein Zertifikat veröffentlicht, das den Covid-Status für im Ausland reisende Bürger bestätigt. Die Initiative findet inmitten einer intensiven Debatte über die weltweite Einführung eines Gesundheitspasses statt.

Ein Bild des online freigegebenen Dokuments zeigt, dass es Passinformationen sowie Covid-Testergebnisse und Impfdetails enthält. Das Zertifikat wird in digitaler und Papierform erhältlich sein.

Das chinesische Außenministerium sagte am Montag, dass die Weltwirtschaft „dringend einer Erholung bedarf“ und schlug vor, dass die Identifizierung dazu beitragen würde, die Wiederaufnahme des internationalen Reiseverkehrs zu erleichtern.

🇨🇳Chinese version of "health passport"?#China has launched an intl. travel certificate for its citizens traveling inbound or outbound amid the #COVID19 pandemic.

The certificate would enable countries to mutually verify travelers’ nucleic acid test results and vaccine histories. pic.twitter.com/KZgkBSLNP3