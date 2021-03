Deutsche Wissenschaftler haben untersucht, wie gut der Impfstoff von Pfizer bei Menschen über 80 im Vergleich zu Menschen unter 60 wirkt.

Der frühere New York Times-Reporter Alex Berenson hat lange auf diese Recherche gewartet. Was zeigt es? Der Impfstoff von Pfizer wirkt bei älteren Menschen überhaupt nicht wie erwartet. 17 Tage nach der zweiten Dosis hatte ein Drittel der über 80-Jährigen keine neutralisierenden Antikörper. „Wow“, antwortet er. Von denjenigen, die jünger als 60 Jahre waren, hatten 2 Prozent keine Antikörper.

Und 17 Tage nach der ersten Dosis hatten nur 1 Prozent der älteren Gruppe und 16 Prozent der jüngeren Gruppe neutralisierende Antikörper. Das sei auch die Antwort auf die Frage, warum Menschen in Israel auch nach einer Impfung noch krank werden und sterben, sagt Berenson. „Eine Dosis ist praktisch nutzlos.“

Berenson: „Dies ist ein weiterer Nagel im Sarg der Theorie, dass Impfstoffe die Epidemie auf magische Weise beenden.“

1/ Wow. This is the paper I’ve been waiting for. German researchers examined how well the @pfizer vaccine worked in people over 80 compared to under 60.



The answer: not well at all. 17 days after the second dose – peak protection – 1/3 had NO neutralizing antibodies… pic.twitter.com/K5qXPCZNvN