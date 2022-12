China führt ein Sozialkreditsystem für soziale Medien ein, die „Likes“ für „schädliche“ Inhalte verfolgt und bewertet.

Die chinesische Cyberspace-Verwaltung (CAC) hat vor ein paar Tagen eine Reihe von Vorschriften veröffentlicht, die am 15. Dezember in Kraft treten sollen und mit denen gegen Internetnutzer vorgegangen wird, die Beiträge „liken“, die als „schädlich“ oder „illegal“ gelten.

Die Richtlinien, die auf der Website der CAC veröffentlicht wurden, verlangen auch, dass alle sozialen Medienplattformen – die bereits stark zensiert und reguliert sind – ein soziales Kreditsystem entwickeln, um Nutzer auf der Grundlage ihrer Meinungen, Likes und anderer Interaktionen mit Websites zu bewerten. Die CAC ist die Online-Zensurbehörde des kommunistischen Regimes von Chinas Diktator Xi Jinping.

Das neue Regelwerk folgt auf ein turbulentes Jahr in China, in dem Proteste gegen die repressive Null-Covid“-Politik und die Kommunistische Partei im Allgemeinen laut der Nichtregierungsorganisation Freedom House zum Alltag“ geworden sind. Die bisher größte Protestwelle brach an diesem Wochenende landesweit in Großstädten aus und hält in städtischen Gebieten wie Peking unvermindert an.

Die neuen Regeln besagen, dass die Zensoren der Regierung „Likes“ auf öffentliche Beiträge verfolgen müssen und dass die Nutzer verpflichtet sind, Kommentare, die unter ihren Konten gepostet werden, zu überwachen und zu überprüfen, berichtet CNN, und nicht nur die Inhalte, die sie selbst produzieren.

Die Verordnungen enthalten insbesondere keine klare Definition dessen, was die Zensurbehörde als „schädlich“ oder „illegal“ ansieht, was es den Nutzern erschwert, vorherzusagen, was sie in rechtliche Schwierigkeiten bringen wird.

Zu den weiteren Vorschriften gehört, dass die Plattformen ein Bewertungssystem für Nutzer entwickeln müssen, die Beiträge kommentieren und mögen. Nutzer mit einer niedrigen Bonitätsbewertung werden entweder gesperrt oder daran gehindert, ein neues Konto auf der Plattform zu erstellen. Die Plattformen müssen außerdem sicherstellen, dass die Nutzer unter ihrer echten Identität verifiziert werden, bevor sie mit Beiträgen interagieren. Die Nutzer werden gezwungen, ihren Personalausweis, ihr Mobiltelefon oder ihre Sozialversicherungsnummer anzugeben, um verifiziert zu werden.

Chinas neueste totalitäre Maßnahmen kommen inmitten massiver Proteste, die das Land erschüttert haben, teilweise ausgelöst durch die „Null-Covid“-Politik des kommunistischen Regimes, die seit etwa drei Jahren in Kraft ist. Diese Politik besteht im Wesentlichen darin, ganze Städte mit gewaltsamen Hausarrestmaßnahmen abzusperren, wovon manchmal Millionen von Menschen gleichzeitig betroffen sind, und ihnen den Zugang zu Lebensmitteln und notwendigen Medikamenten zu verwehren. Weitere Millionen wurden in unhygienische Quarantänelager gebracht, angeblich um sie vor der Verbreitung des chinesischen Coronavirus zu schützen. Peking hat in diesem Monat die ersten drei Todesfälle zugegeben, die seit Mai durch das chinesische Coronavirus verursacht wurden, hat aber zugegeben, dass in den vergangenen sechs Monaten noch viel mehr Todesfälle durch die Abriegelungsmaßnahmen verursacht wurden.

Die Abriegelungsmaßnahmen scheinen auch unnötigerweise den Tod von zehn bis 50 Menschen bei einem Brand in einem abgesperrten Wohnkomplex in Urumqi, der Hauptstadt der unterdrückten uigurischen Region Ostturkestan, verursacht zu haben. Berichten zufolge konnten Feuerwehrleute die Menschen in dem brennenden Gebäude aufgrund von Barrikaden nicht erreichen, was zum Tod mehrerer Personen, darunter auch Kinder, führte. Kommunistische Beamte bestreiten, dass ihre Abriegelungsmaßnahmen zum Tod der Brandopfer geführt haben.

Die chinesischen Bürgerinnen und Bürger haben daraufhin in den größten Städten des Landes, darunter Peking, Schanghai und Guangzhou, mit Massenprotesten reagiert. Virales Filmmaterial aus Shanghai zeigte Demonstranten, die den Rücktritt von Diktator Xi Jinping kurz nach seiner Krönung zu einer dritten Amtszeit forderten.

Analysten zufolge versucht China verstärkt, gegen abweichende Meinungen in den sozialen Medien vorzugehen.

„Etwas zu liken, das illegal ist, zeigt, dass das angesprochene Thema in der Bevölkerung Unterstützung erfährt. Zu viele Likes ‚können einen Flächenbrand auslösen'“, sagte David Zweig, emeritierter Professor an der Hong Kong University of Science and Technology, gegenüber CNN.

„Die Bedrohung für die [Kommunistische Partei Chinas] kommt von der Fähigkeit, über Städte hinweg zu kommunizieren. Die Behörden müssen wirklich erschrocken sein, als so viele Menschen in so vielen Städten gleichzeitig auf die Straße gingen“, so Zweig weiter.