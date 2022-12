Exklusiv: „Selbst das Duschen kann schwierig sein“, sagt ein Mann, der durch einen Pfizer-Impfstoff verletzt wurde

childrenshealthdefense.org: In einem Exklusivinterview mit The Defender beschrieb Jake Holliday seine schweren Nebenwirkungen nach einer einzigen Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer und wie er die sozialen Medien nutzte, um sich mit anderen zu vernetzen und das Bewusstsein für Impfschäden zu schärfen.

Im April 2021 sollte Jake Holliday, ein alleinerziehender Vater von zwei Kindern aus Indiana, eine neue Stelle als Hausmeister antreten, nachdem er seine vorherige zehnjährige Tätigkeit als Tierarzthelfer aufgegeben hatte.

Im selben Monat erhielt Holliday auch seine erste – und einzige – Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer.

In einem Exklusivinterview mit The Defender berichtete der heute 37-jährige Holliday über die schwerwiegenden Nebenwirkungen, die auf die Impfung folgten, und die Schwierigkeiten, mit denen er seitdem zu kämpfen hat. Er legte The Defender Unterlagen vor, die seine Schilderungen untermauern.

Es gab zwei Blutgerinnsel in meinem Herzen

Die ersten Symptome traten bei Holliday sieben Tage nach der Impfung auf. Er erzählte The Defender:

Ich begann, leichte Brustschmerzen, Müdigkeit, Kurzatmigkeit und einen Anstieg [meiner] Herzfrequenz zu verspüren, die von Tag zu Tag schlimmer wurden, bis ich am zehnten Tag die schlimmsten Brustschmerzen meines Lebens hatte und den Notarzt rufen musste.

Was als „leichte Schmerzen in der Brust“ begann, war in Wirklichkeit viel ernster.

Ich erfuhr, dass ich einen Herzinfarkt vom Typ ‚Witwenmacher‘ hatte, weil sich zwei große Blutgerinnsel in meinem Herzen gebildet hatten, die einen Herzkatheter und zwei Stents erforderlich machten.

Ich erfuhr auch, dass ich eine Myokarditis hatte und mit Kammerflimmern [VFib] zu kämpfen hatte.

Die gesundheitlichen Schäden, die Holliday erlitt, beeinträchtigen sein Leben noch heute. Er erklärte:

Aufgrund der Schädigung meines Herzens leide ich jetzt an kongestiver Herzinsuffizienz mit einer Auswurffraktion von 10-25 %, und Anfang Juni 2022 musste mir ein subkutaner ICD [implantierbarer Kardioverter-Defibrillator] implantiert werden.

Ich kann nicht mehr arbeiten und tue mich mit allem schwer, was Energie oder Anstrengung erfordert. Selbst so etwas Kleines wie Duschen kann schwierig sein, deshalb habe ich jetzt einen Duschstuhl.

Holliday fühlt sich trotz der vielen verschreibungspflichtigen Medikamente, die er einnimmt, weiterhin „sehr schwach und müde“.

„Ich nehme jetzt Eliquis, Brilinta, Isosorbidmononitrat, Aspirin, Lisinopril, Carvedilol und Atorvastatin“, sagte er. „Ich vermute, dass sie helfen, einem weiteren Herzinfarkt, Blutgerinnseln und dem Kammerflimmern vorzubeugen, aber ich fühle mich immer noch sehr schwach und bin ständig müde.“

Wie andere Opfer von Impfschäden, die von The Defender interviewt wurden, sagte Holliday, dass einige seiner Ärzte „zögerlich“ waren, seine Symptome mit dem COVID-19-Impfstoff in Verbindung zu bringen.

„Mein Elektrophysiologe zögert, zuzugeben, dass der Impfstoff etwas damit zu tun hat … Aber mein Kardiologe glaubt, dass es etwas damit zu tun hat, und wir sind dabei, einen VAERS-Bericht [Vaccine Adverse Event Reporting System] einzureichen.“

Unterstützung durch Familie, Freunde und die Online-Community – aber auch Herausforderungen

Holliday sagte gegenüber The Defender, dass er sich glücklich schätzen kann, von seiner Familie und seinen Freunden unterstützt zu werden, dass er jedoch in einigen Beziehungen auf Hindernisse gestoßen ist.

„Meine Familie und meine Freunde haben mich sehr unterstützt, aber in meinem Liebesleben hat die erektile Dysfunktion aufgrund der Herzschädigung und der Medikamente große Probleme verursacht“.

Er fand Online-Gruppen für Impfgeschädigte, wie die Vaccine Injury/Side Effects Support Group, die von der Impfgeschädigten Catherine „Cat“ Parker auf Facebook gegründet wurde, hilfreich und hat auf Twitter „viele Impfgeschädigte getroffen“.

Holliday hat Twitter genutzt, um seine Geschichte mitzuteilen und den Geschichten von Menschen wie ihm zusätzliche Aufmerksamkeit zu verschaffen. Am 26. Oktober tweetete Holliday:

Ich bin 37 Jahre alt und bekam den Impfstoff von Pfizer und hatte 2 Wochen später eine Herzmuskelentzündung und Blutgerinnsel, die einen „Widowmaker“-Herzinfarkt verursachten, der dazu führte, dass mir ein S-ICD und 2 STINTS eingesetzt werden mussten, und jetzt habe ich eine Herzinsuffizienz, die nicht besser wird.

Am 21. November retweetete Holliday einen Beitrag der Journalistin und Autorin Ashley St. Clair über die Suspendierung der unabhängigen Journalistin Savanah Hernandez von Twitter.

Dies ist ein großes Problem. Ich habe bemerkt, dass meine eigenen Tweets über den Impfstoff ebenfalls gebannt wurden. Lasst sie uns nicht zensieren!!!

Er erklärte, dass er das Bewusstsein schärfen will, weil rechtliche Schritte gegen die Impfstoffhersteller „keine Option“ sind:

Ich kann nicht mehr arbeiten und habe Probleme, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu erhalten, denn das würde bedeuten, dass sie einen Grund für meine Arbeitsunfähigkeit zugeben müssten.

Eine Klage auf Entschädigung ist aufgrund der Immunität der Impfstoffhersteller ebenfalls keine Option.

Plattformen wie Twitter seien für ihn ein Mittel, um ein gewisses Maß an Gerechtigkeit zu erlangen, sagte Holliday.

„Ich möchte meine Geschichte so oft wie möglich erzählen und an so vielen Studien wie möglich teilnehmen, denn das ist nicht richtig“, sagte er. „Ich möchte alles tun, was ich kann, um meine Geschichte bekannt, und um auf dieses Problem aufmerksam zu machen.