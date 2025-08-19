China-Hysterie: Inszenierte Bedrohung oder unausweichlicher Rivale?

Von Doug Casey

Internationaler Mensch: In letzter Zeit ist die „Gelbe Gefahr“ in den Medien und in der Politik eskaliert. Was halten Sie von der Stimmung gegenüber China?

Doug Casey: Es gab schon immer eine Angst vor China, vielleicht beginnend mit der Einwanderung von Arbeitern nach Kalifornien in den 1860er Jahren, dann Sax Rohmers Fu-Manchu-Romane. Das ist nur logisch. China war den Amerikanern schon immer fremd – ihre Sprache, ihre Schrift, ihr Kleidungsstil und ihre Zusammenkunft in Chinatowns. Sie wurden als undurchschaubar und hinterhältig dargestellt. Maos kommunistische Ideologie und der Koreakrieg, der in Wirklichkeit ein Krieg zwischen den USA und China war, haben sicherlich nicht dazu beigetragen.

Jetzt wird Chinas neuer Wohlstand als Bedrohung angesehen. China ist jedoch nicht das Problem, sondern die Haltung der US-Regierung gegenüber China in Verbindung mit dem sichtbaren Niedergang der USA, während China an allen Fronten rasant voranschreitet. Die US-Regierung versucht also, China zu unterdrücken und seinen Fortschritt mit Sanktionen und Zöllen zu behindern, während sie ihm Importe verweigert und versucht, es militärisch einzuschließen. Wie im Falle Russlands provozieren die USA das Land an vielen Fronten.

Die derzeitige Politik der USA ist jedoch nicht nur zum Scheitern verurteilt, sondern aktiv kontraproduktiv.

Internationaler Mensch: Ist China wirklich eine existenzielle Bedrohung für die USA, wirtschaftlich, militärisch oder ideologisch, oder ist es nur ein konstruierter Feind?

Doug Casey: China ist riesig, mit 1,3 Milliarden Menschen. Und in den letzten 40 Jahren hat es sich von einem verarmten, ja primitiven Land zu einem sehr wohlhabenden Land entwickelt. Es ist aus dem Nichts an die Spitze der Wirtschaft, der Wissenschaft und des Militärs aufgestiegen.

Und warum? Weil Deng Xiaoping 1980 das Wirtschaftssystem des Landes radikal veränderte, indem er den Kommunismus durch den Kapitalismus ersetzte, während er die Scharade aufrechterhielt, dass China immer noch kommunistisch sei. Obwohl es immer noch Kommunistisches China heißt, ist das Land völlig anders als zu Zeiten Maos. Es ist nicht mehr kommunistisch. Es ist einfach ein autoritäres Land – nicht viel anders als die meisten anderen in der Welt zu diesem Zeitpunkt. Die Kommunistische Partei ist nichts anderes als ein Kontrollmechanismus, im Grunde ein Betrug, der nur ihren Mitgliedern zugute kommt.

Der Kommunismus ist ein Wirtschaftssystem, in dem der Staat alles besitzt und kontrolliert. China ist eigentlich ein Modell des Staatskapitalismus, auch bekannt als Faschismus, eine Verbindung von Staat und Unternehmensinteressen. Tatsache ist, dass China (was für viele ein Schock sein wird) stärker an der freien Marktwirtschaft orientiert ist als die meisten anderen Länder der Welt. Das gilt heutzutage sicherlich auch für Europa. Tatsächlich sprechen die Europäer sogar davon, Chinas regressivere Politik zu imitieren.

Wird China weiterhin so schnell wachsen wie bisher? Das ist möglich, aber unwahrscheinlich. Zum einen zieht sich die Regierung von der Laissez-faire-Politik zurück, die den Wohlstand des Landes begründet hat. Zum anderen wurden die enormen Ersparnisse des Durchschnittschinesen von den Banken aufgrund des politischen Drucks falsch investiert, was katastrophale Folgen haben könnte. Zum anderen scheint ihre Kultur weniger fleißig, weicher und korrupter geworden zu sein.

Sind sie eine militärische Bedrohung? Sie nähern sich jetzt der Parität, und bei dem Tempo, das sie vorlegen, könnten sie in einem Jahrzehnt weit voraus sein. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass sie eine Bedrohung sind. Denn die Zeiten, in denen andere Länder überfallen wurden, um das Gold und die Kunstwerke zu stehlen und die Bevölkerung zu versklaven, sind längst vorbei. Ganz abgesehen davon, dass wir nicht wissen, wie der nächste Krieg aussehen wird. Mit anderen Worten: Es ist töricht von Trump, die USA mit spekulativen Militärausgaben in den Bankrott zu treiben und gleichzeitig die Chinesen zu provozieren.

Wollen sie einen Atomkrieg mit den USA anzetteln? Nein, davon haben sie nichts zu gewinnen. Können sie in die USA einmarschieren? Nein, das ist fast unmöglich. Die USA, nicht China, sind das Problem. Sie können sehen, dass China schnell aufsteigt, während sie selbst zurückgehen, und könnten beschließen, zuzuschlagen, solange sie noch das Gleichgewicht der Kräfte haben. Die USA könnten den internen Streit zwischen Peking und Taipeh, der uns nichts angeht, als Vorwand nutzen, um einen Krieg zu beginnen.

Die US-Regierung ist zunehmend bankrott. Kriegsmacht beruht auf wirtschaftlicher Stärke, und die US-Regierung ist nicht nur bankrott, sondern wird es mit Trumps 20%iger Erhöhung der Militärausgaben noch mehr. In der Zwischenzeit fällt sie in Wissenschaft und Technologie hinter China zurück, was ebenso wie das Militär von der wirtschaftlichen Stärke abhängt. Ich fürchte, die USA sind wie Wylie Coyote, der glaubt, er stehe auf festem Boden und jagt einen chinesischen Roadrunner, während er in Wirklichkeit in der Luft schwebt.

China ist keine Bedrohung. Das Problem sind die USA selbst, die von innen heraus kollabieren und China für ihre eigenen Probleme verantwortlich machen.

Internationaler Mensch: Während der letzten Trump-Präsidentschaft haben die Demokraten Russland als allgegenwärtige Bedrohung dargestellt, fast wie eine Karikatur. Machen die Republikaner jetzt dasselbe mit China – und wenn ja, warum brauchen beide Parteien einen externen Buhmann?

Doug Casey: Ja. Nach Russland ist China der „Teufel des Monats“. Der Iran, Mexiko, Indien und vielleicht die Türkei können sich bei Bedarf anschließen. Es sieht langsam so aus, als würden die USA gegen den Rest der Welt kämpfen. Das liegt nicht nur an Trump mit seinen unberechenbaren Launen und schizophrenen politischen Entscheidungen. Es ist das Fehlen eines moralischen Kerns in den USA, die nicht mehr für irgendwelche Prinzipien stehen. Die US-Regierung ist wie eine klapprige, übermäßig komplexe Rube-Goldberg-Maschine. Die Deep Staters, die sie kontrollieren, wollen ihre Teile ausschlachten, wenn das Ding aus den Fugen gerät.

Das liegt in der Natur des Staates als Gebilde. Der Staat, die Regierung, schafft nichts und hat nie etwas geschaffen. Seine Haupttätigkeit in der Geschichte war Krieg und Eroberung. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass der Krieg die Gesundheit des Staates ist.

Die Art von Menschen, die sich zur Regierung hingezogen fühlen, sind keine edlen Altruisten. Sie sind hauptsächlich daran interessiert, ihren persönlichen Reichtum und ihre Macht auszubauen. Und da der Staat ihr Laufstall ist, wollen sie ihn natürlich zu einem noch größeren Laufstall machen.

Sowohl die Republikaner als auch die Demokraten sind gleichermaßen schuldig, und es gibt keinen großen Unterschied mehr zwischen ihnen.

Was für beide Parteien gilt, ist, dass ihre Führer alle unglaublich reich werden, es sei denn, sie werden senil wie ein Joe oder verschwenderisch wie ein Hunter. Die Clintons sind Hunderte von Millionen Dollar wert. Die Obamas sind wahrscheinlich 100 Millionen Dollar wert. Und ihre Lakaien werden durch Staatsausgaben noch reicher, ebenso wie gut positionierte Ausländer wie Zelensky, der vom zweitklassigen Schauspieler zum Milliardär aufgestiegen ist. So wie er seine Kriecher hat.

International Man: Was verbirgt sich wirklich hinter dieser aggressiven Haltung gegenüber China? Geht es um Handel, Währung, technologische Dominanz oder vielleicht um etwas Tiefergehendes wie die Angst vor einer multipolaren Welt?

Doug Casey: Sie erinnern sich vielleicht, dass Japan vor China das Schreckgespenst war. In den 80er Jahren sah es so aus, als würden sie die Welt erobern. Jetzt wird China als eine gefährliche Bedrohung dargestellt. Tatsache ist, dass sie eine Menge Konsumgüter billiger und besser produzieren als die USA. Die Lösung besteht nicht darin, China zu verdammen, sondern amerikanische Unternehmer zu befreien, so wie Deng chinesische Unternehmer befreit hat.

Ich sehe sie nicht als eine Bedrohung an. Ich würde mir wünschen, dass die ganze Welt so wohlhabend wird wie China. Wird die chinesische Währung, der Yuan, den US-Dollar ersetzen? Unwahrscheinlich. Sicher ist nur, dass der Dollar im Sterben liegt. Noch einmal: Das Problem sind nicht die Chinesen. Der Dollar muss ersetzt werden, weil er aufgebläht wurde und nicht mehr existiert. Der Dollar, nicht Sojabohnen oder Flugzeuge, ist heutzutage unser wichtigstes Exportgut. Natürlich wollen alle den Dollar loswerden. Anstatt das Problem zu lösen, droht Trump lieber jedem, der den Dollar loswerden will.

Internationaler Mensch: Sie haben über den Zusammenbruch von Imperien und die Zyklen der Geschichte gesprochen. Wo stehen wir jetzt, und welche Rolle spielt die China-Geschichte in der Geschichte von Amerikas Niedergang?

Doug Casey: Der beste Weg, das zu vermeiden, was als „das Schicksal der Imperien“ bekannt ist, ist einfach, kein Imperium zu werden. Das ist das eigentliche Problem. Die USA haben sich von einem Land, dessen Bevölkerung zusammenhielt, weil sie gemeinsame Prinzipien und Traditionen hatte, in ein multikulturelles Imperium verwandelt. Und es ist auch ein internationales Imperium, mit etwa 800 Militärstützpunkten in über 100 Ländern der Welt. Die USA haben sich von einer locker regierten Mittelklasserepublik in ein Imperium mit einer immer mächtigeren Exekutive verwandelt.

Und trotz dessen, was als militärische Macht durchgeht, mit ihren vergoldeten Waffen und 800 Basen, haben die USA in Wirklichkeit keine Verbündeten. Sie haben nur schmarotzende Klientenstaaten.

Nichts davon ist Chinas Schuld. Aber da die USA zu einer Gefahr für den Rest der Welt geworden sind, können Sie davon ausgehen, dass andere Länder ihre Probleme ausnutzen werden.

Andere Länder fürchten die USA immer noch, aber sie respektieren sie nicht mehr.