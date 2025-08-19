Die Bedrohung der digitalen Abhängigkeit: Whitney Webb über die Gefahr von Stablecoins und die Macht der Oligarchen

Im Interview mit Richard Grove im Grand Theft World Podcast warnt Whitney Webb, Autorin von One Nation Under Blackmail, vor der wachsenden Abhängigkeit der Gesellschaft von digitalen Systemen und den Oligarchen hinter diesen Technologien. Webb spricht über die Gefahr der zunehmenden Kontrolle durch private Unternehmen und deren Einfluss auf die globale Wirtschaft.

Die Ablenkung durch Wahlpolitik: Eine Falle für den Aktivismus

Webb argumentiert, dass, wenn die Gesellschaft ihre gesamte Zeit und Energie in Wahlpolitik steckt, sie keine Zeit für den Aufbau einer parallelwirtschaftlichen Struktur hat, die den Bürgern auf lokaler Ebene Resilienz verleiht. „Wir geben ihnen unsere Zeit, aber nehmen nicht den Kampf auf, der uns unabhängig machen könnte“, sagt Webb. Ihr Appell ist klar: Wir müssen aufhören, in Zirkusshows der Wahlpolitik verstrickt zu werden, die in Wahrheit kaum Einfluss auf die reale Macht haben.

Vermögensübertragung und der digitale Dollar: Die Kontrolle der Oligarchen

Webb erklärt, dass die Oligarchen weiterhin die Kontrolle über die Wirtschaft übernehmen, indem sie regelmäßig Krisen herbeiführen, um Vermögen umzuschichten. Der Stablecoin Act, der kürzlich den US-Kongress passiert hat, könnte laut Webb dazu führen, dass ein digitaler Dollar eingeführt wird. „Es ist nicht besser, wenn private Unternehmen die Kontrolle haben“, warnt sie, „denn Firmen wie PayPal und JP Morgan haben bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass sie bereit sind, Bankkonten zu sperren und Kontrolle auszuüben“.

Webb stellt fest, dass die Schaffung eines digitalen Dollars oder Stablecoins, die eine Form von CBDC (Central Bank Digital Currency) darstellen, die Möglichkeit einer Totalüberwachung und Pfändbarkeit von Vermögenswerten mit sich bringt. „Wer glaubt, dass Unternehmen wie JP Morgan nicht genauso zensieren oder Steuern von deinem Geld nehmen, der irrt sich“, betont sie.

Der „Going Direct Reset“ und die Rolle der Banken

Webb zieht auch einen Vergleich zwischen dem Going Direct Reset unter Trumps Regierung während der COVID-Ära und dem aktuellen Zustand der Finanzpolitik. Sie erklärt, dass Trump durch die Einführung von Maßnahmen zur Vermögensumverteilung eine Massenschröpfung der breiten Bevölkerung zugunsten der oberen Prozentsätze ermöglichte. „Trump hat den Banken geholfen, die Verluste der Finanzkrise 2008 zu kompensieren“, sagt sie. „Diese Banken haben das Steuergeld genommen, aber niemand wurde dafür zur Rechenschaft gezogen.“

Webb warnt, dass BlackRock, ein ehemaliger Vermögensverwalter von Trump, nun auch in den Bitcoin-ETF-Markt eingetreten ist, was zu einer Veränderung der Bitcoin-Kultur geführt hat, die von einer staatsskeptischen hin zu einer staatlich unterstützenden Haltung kippt.

Boykott als Widerstand: Die Macht zurückerobern

Webb schlägt vor, dass wirtschaftliche Boykotte eine der wirksamsten Methoden sind, den Oligarchen entgegenzutreten. Sie verweist auf die BDS-Bewegung (Boykott, Desinvestitionen, Sanktionen), die Israel als eine Bedrohung für den Status quo betrachtet und verdeckt und offen gegen die Oligarchen vorgeht. „Wir müssen die Macht dieser Institutionen entziehen, indem wir uns nicht länger auf sie verlassen.“

Die digitale Fessel: Wie das digitale Zeitalter uns zu Sklaven machen könnte

Der Schlussappell von Webb ist alarmierend: „Je mehr wir ins digitale Zeitalter gedrängt werden, desto abhängiger werden wir von ihnen für alles. Wir müssen ernsthaft darüber nachdenken, wie wir nicht in eine Abhängigkeit geraten, die uns zu nichts anderem als modernen Sklaven macht.“

Webb fordert dazu auf, auf lokaler Ebene Widerstand zu leisten, um der digitalen Kontrolle und den Oligarchen zu entkommen. Sie fordert die Menschen zu wirtschaftlicher Resilienz und unabhängigen Strukturen auf, die den Einfluss der Mächtigen auf ein Minimum reduzieren.

Die digitale Kontrolle und der finanzielle Einfluss der Oligarchen bieten uns nur zwei Optionen: Widerstand oder totale Abhängigkeit. Es ist an der Zeit, für Freiheit und Unabhängigkeit zu kämpfen, bevor es zu spät ist.