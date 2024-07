China im Visier!? JD Vance und die aggressive Eindämmungspolitik von Peter Thiel

Arnaud Bertrand

Schnelleinschätzung zu JD Vance:

Schließlich, es sei denn, Trump wird tatsächlich ermordet und die Demokraten nominieren einen anderen Kandidaten, der es schafft, das Blatt zu wenden (unwahrscheinlich), ist es mit einer Wahl wie Vance als Vizepräsident jetzt nahezu sicher, dass Trump erneut Präsident wird.

Schlussendlich sind dies schlechte Nachrichten für die Welt, zumal – wie wir während der ersten Trump-Administration gesehen haben – es höchst zweifelhaft ist, dass der “Blob” es einer US-Administration erlauben wird, die Richtung Amerikas wesentlich zu ändern, wenn sie damit nicht einverstanden sind.

JD Vance ist keineswegs ein „Interventionsgegner“. Er unterstützt die bedingungslose Aufrüstung Israels und die Einkreisung Chinas. Er argumentiert lediglich, dass die EU gezwungen werden sollte, mehr Geld in die Ukraine zu pumpen (was Trumps Standpunkt widerspiegelt), damit sich die USA auf die Vorbereitung eines Krieges gegen China konzentrieren können.

JD Vance is not an "anti-interventionist" in any sense of the word. He supports unconditionally arming Israel, and encircling China. He merely argues the EU should be made to dump more money into Ukraine (echoing Trump's view) so the US can focus on preparing for war with China pic.twitter.com/chMjNgzFym