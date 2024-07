Mein Kampf um die Wahrheit über Australiens steigende Sterberate

Von Senator Ralph Babet

Der Autor ist in Australien

Seit dem Tag, an dem ich zum Senator für Victoria gewählt wurde, habe ich nach Antworten auf die Frage gesucht, warum so viele meiner australischen Mitbürger sterben.

Ich brauchte fünf Anläufe, um meine Kollegen im australischen Senat davon zu überzeugen, dass die steigende Zahl der Todesfälle eine Untersuchung wert ist. Vielleicht war ihr Zögern auf andere Prioritäten zurückzuführen. Unsere politische Klasse hatte durchaus die Absicht, sich mit der übermäßigen Zahl der Todesfälle unter ihren australischen Mitbürgern zu befassen, sobald sie ein paar mehr Windturbinen aufgestellt und ein paar mehr Sonnenkollektoren auf erstklassigem Agrarland installiert hatte. Vielleicht war ihr Mangel an Neugier nur blutrünstige Politik. Schließlich gehen Tote nicht wählen.

Ich vermute, dass der wahre Grund für das völlige Fehlen von Neugier die Angst war – dass eine Untersuchung der übermäßigen Todesfälle eine Büchse der Pandora mit unbequemen Fragen öffnen könnte und dass die Ergebnisse verlangen könnten, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Viele dieser Personen sind heute noch an der Macht.

Seit 2021 sterben in unserem Land mehr Menschen als erwartet. Man müsste schon bis zu den Schrecken des Zweiten Weltkriegs zurückgehen, um in Australien so viele überzählige Todesfälle zu finden wie im Jahr 2022. Das Phänomen der überhöhten Sterblichkeit hat sich auch im Jahr 2024 fortgesetzt.

Während andere bereit waren, die überhöhte Sterblichkeitsrate als etwas abzutun, das von Zeit zu Zeit vorkommt, während sie darüber stritten, ob Menschen, die das NDIS [National Disability Insurance Scheme] in Anspruch nehmen, dem Steuerzahler die Kosten für Sexarbeiterinnen in Rechnung stellen können sollten, konnte ich das nicht. Und so habe ich nach zwei Jahren, in denen ich meine uneinsichtigen Kollegen mit Petitionen überhäuft habe, schließlich genügend von ihnen – 31, um genau zu sein – davon überzeugt, eine Untersuchung einzuleiten. Um es kurz zu machen: 30 Senatoren stimmten gegen die Idee. Alle anwesenden Mitglieder der Labour Party und der Grünen haben dagegen gestimmt.

Meine Erleichterung darüber, endlich eine Untersuchung durchführen zu können, wurde durch den Schock gemildert, dass die Senatoren der Labour Party und der Grünen nicht nur desinteressiert, sondern auch dagegen waren, einen medizinischen Notfall zu untersuchen, der sich direkt vor ihrer Nase abspielte. Wenn es einen plötzlichen Anstieg der Zahl sterbender Koalas gäbe, würden Sie in dem Ansturm der Labor- und Grünen-Senatoren, die eine Untersuchung fordern, umkommen. Wenn wir jemals den Ursachen der übermäßigen Todesfälle auf den Grund gehen wollen, brauchen wir eine Untersuchung darüber, warum so viele Politiker, die gewählt wurden, um das australische Volk zu vertreten, offenbar entschlossen sind, alles andere zu tun, als das australische Volk zu vertreten.

Die Senatoren dazu zu bringen, einer Untersuchung zuzustimmen, war nur die halbe Miete. Der Senat bestand darauf, dass die Öffentlichkeit weniger als vier Wochen Zeit haben sollte, um sich zu einer Frage zu äußern, bei der es buchstäblich um Leben und Tod ging. Es gelang mir, eine Verlängerung dieses Termins auszuhandeln, und die Eingaben kamen in Strömen. Der Ausschuss setzte nur einen Tag für öffentliche Anhörungen an, noch bevor alle Eingaben auf seine Website hochgeladen worden waren.

Ich schlug Dutzende von Sachverständigen und mehrtägige Anhörungen vor, aber der Ausschuss beschloss – getreu der Binsenweisheit, dass man nie eine Frage stellen sollte, auf die man die Antwort nicht bereits kennt -, dass die meisten Zeugen von der Regierung, von staatlich finanzierten oder der Regierung nahestehenden Organisationen gestellt werden sollten.

Der Ausschuss nahm sich fünf volle Tage Zeit für öffentliche Anhörungen zur Menopause, aber nur einen Tag für die Übersterblichkeit. Nur sechs Stunden Zeugenaussagen für mehr Todesfälle als seit dem Zweiten Weltkrieg!

Trotzdem war die öffentliche Anhörung sehr eindrucksvoll und warf viele Fragen auf.

Während viele die überhöhte Sterblichkeitsrate auf das Covid zurückführen wollen, ist die Wahrheit, dass nicht alle diese Todesfälle auf das Covid zurückzuführen sind: weit gefehlt. Bei der Anhörung wurde festgestellt, dass sich die Lebenserwartung in Australien durch die Covid-Todesfälle fast nicht verändert hat.

Haben wir unser Land wirklich zwei Jahre lang abgeschottet, um eine Krankheit zu bekämpfen, die die Lebenserwartung offenbar nur unwesentlich erhöht hat?

Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass nur 702 von 17 276 Todesfällen (4,06 %), bei denen Covid auf der Sterbeurkunde aufgeführt war, allein auf Covid zurückzuführen waren. Mit anderen Worten, fast 96 Prozent der Menschen, die an Covid starben, hatten bereits eine chronische Erkrankung.

Das australische Statistikamt bestätigte, dass das mittlere Sterbealter der Personen, die “an” oder “mit” Covid gestorben sind, 87,3 Jahre beträgt. Im Zeitraum 2020-2022 lag die Lebenserwartung eines Australiers bei der Geburt jedoch bei 81,2 Jahren für Männer und 85,3 Jahren für Frauen. Covid war eindeutig nicht das Schreckgespenst, als das es so viele dargestellt haben.

Aber wie lässt sich die übermäßige Sterblichkeit erklären? Und warum gab es noch lange nach der Pandemie und obwohl der größte Teil der Bevölkerung geimpft war, weiterhin übermäßig viele Todesfälle?

Habe ich gerade die Impfung erwähnt? Sie ist nach wie vor der Elefant im Raum, auf den drei Mal angestoßen wurde. Die Untersuchung hörte eindringliche Aussagen von Menschen, die schrecklich unter Impfschäden gelitten hatten, aber dankbar waren, dass sie noch lebten, um den Senatoren, die sich unbehaglich auf ihren Sitzen bewegten, davon zu erzählen.

Keine Aussage war so brisant wie die von Dr. Jeyanthi Kunadhasan von der Australian Medical Professionals’ Society (AMPS). Sie teilte den Senatoren mit, dass eine von Fachleuten überprüfte Arbeit darauf hindeutet, dass es während der Covid-Impfstoff-Studie von Pfizer angeblich nicht genannte Todesfälle gab, Todesfälle, die Fragen über die Sicherheit des Impfstoffs und seine anhaltenden Auswirkungen auf die Gesundheit vieler Australier aufwerfen, die sich zur Einnahme des Impfstoffs genötigt fühlten.

Könnte der Impfstoff den plötzlichen Anstieg der Übersterblichkeit erklären? Ich weiß es nicht, aber wir müssen es herausfinden. Und könnte genau diese Frage den Widerwillen der Senatoren erklären, die unter großem Geschrei dazu gebracht werden mussten, eine Untersuchung durchzuführen, bei der diese Frage überhaupt gestellt werden konnte?

Als Ergebnis der Untersuchung haben das Australian Bureau of Statistics und das Australian Institute of Health and Welfare eine Tür für weitere Untersuchungen geöffnet. Sie haben sich verpflichtet, Akademikern und Forschungsorganisationen Zugang zu den Daten des australischen Impfregisters sowie zu den Daten über Todesfälle zu gewähren, damit endlich untersucht werden kann, ob und welche Rolle die Impfung bei den jetzt zu beobachtenden übermäßigen Todesfällen gespielt hat.

Zwar wird der Senatsausschuss seinen Bericht im August veröffentlichen, doch die Möglichkeit für Wissenschaftler, weitere Forschungen anzustellen (sofern ihnen Zugang gewährt wird), wird wahrscheinlich der größte Erfolg der Untersuchung sein.

Ich möchte nicht vorwegnehmen, was die Forschung aufdecken könnte, aber die Tatsache, dass wir so hart kämpfen mussten, um überhaupt einen einzigen Tag öffentlicher Anhörungen zu bekommen, ist bezeichnend.

Auch wenn sich diese kurze Untersuchung ihrem Ende zuneigt, bleibt das Problem der überzähligen Todesfälle bestehen, und diejenigen von uns, die mutig genug sind, den Beweisen auf den Grund zu gehen, werden weiter für die Wahrheit und Gerechtigkeit für all diejenigen kämpfen, die gestorben sind.

Möge Gott Sie und unser Land segnen.