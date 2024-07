Pfizer-Impfstoff unter der Lupe: Warum enthält er Bestandteile von Spinnenseide?

Der reverse ORF (open reading frame) des Spike-Gens in den DNA-Plasmiden, die in den COVID-Impfstoffen von Pfizer gefunden wurden, enthält Gene für Proteine, die bei der Herstellung von Dragline-Seide, der stärksten Art von Spinnenseide, verwendet werden.

Die klinische Wissenschaftlerin und Erfinderin Maria Crisler erklärt der Internistin und promovierten Pathologin Dr. Ana Maria Mihalcea, dass sie den Impfstoff entwickelt hat. Ana Maria Mihalcea, dass die Forschung des molekularen Virologen David Speicher gezeigt hat, dass die DNA-Plasmide in Pfizers mRNA-COVID-Impfstoffen ein offenes Leseraster (ORF) für die “Produktion von Proteinen in Dragline-Seide” enthalten, der “stärksten Art von Spinnenseide”.

Crisler zeigt eine Folie aus einer von Speichers Präsentationen, die den DNA-Plasmid-ORF – die genetische Sequenz, die von einem Ribosom in der Zelle gelesen und produziert wird – mit den Spidroinen, den Hauptproteinen der Spinnenseide, verbindet.

Mihalcea, die die Auswirkungen der COVID-Impfung – insbesondere auf das Blut – eingehend untersucht hat, bemerkt zu Speichers Ergebnissen, dass sie und ein Kollege versucht hätten, die faserigen weißen Blutgerinnsel, die bei COVID-“geimpften” Personen gefunden wurden, mit “all diesen ätzenden Mitteln” aufzulösen, was ihnen jedoch nicht gelungen sei. Sie merkt an, dass Spinnenseide, die eine Schlüsselkomponente der bizarren, gummiartigen Blutgerinnsel sein könnte, “militärtauglich” und “stärker als Stahl” sei.

"The reverse ORF [open reading frame] of the spike gene [in the DNA plasmids found in Pfizer's COVID jabs]…[contains genes for proteins] used in the construction of dragline silk, the strongest type of spider silk."



