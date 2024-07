Sicherheitsquelle informiert: 5G kann Symptome wie Blutungen und andere schwere Krankheiten auslösen

„Ich habe von einer amerikanischen Sicherheitsquelle erfahren, dass 5G… in einem solchen Frequenzbereich gepulst werden kann, dass es im menschlichen Körper im Wesentlichen die Symptome fast jeder Krankheit imitieren kann, sei es Ebola, Blutungen aus allen Körperöffnungen oder etwas anderes“.

Der ehemalige unabhängige Abgeordnete des britischen Parlaments Andrew Bridgen sagte Charles Kovess und anderen, er habe von „einer amerikanischen Sicherheitsquelle“ gehört, dass „5G… in einem solchen Frequenzbereich gepulst werden kann, dass es im menschlichen Körper im Wesentlichen die Symptome fast jeder Krankheit imitieren kann, sei es Ebola, Blutungen aus allen Körperöffnungen oder etwas anderes“.

Bridgen fügte hinzu, dass 5G in den kommenden Monaten/Jahren entweder dazu genutzt werden könnte, „Impfschäden zu verschleiern oder Panik zu erzeugen und die Menschen zu ermutigen, den neuen Impfstoff zu nehmen“.

"I was told by an American security source…that 5G…can be pulsed at such a range of frequencies that it can basically, due to the human body, mimic the symptoms of almost any disease, whether you want Ebola and bleeding from all orifices, or something different."



