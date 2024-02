China ist mit 35 % der Weltweiten Produktion die einzige Supermacht des verarbeitenden Gewerbes

Chinas staatlich gelenktes Wirtschaftsentwicklungsmodell hat das Land in das verwandelt, was eine EU-Denkfabrik als “die einzige verarbeitende Supermacht der Welt” bezeichnet, die 35 % der weltweiten Bruttoproduktion auf sich vereint.

China ist mit 35 % der Weltproduktion die einzige Supermacht des verarbeitenden Gewerbes

Veröffentlicht von LZ⋅ 16. Februar 2024⋅ Hinterlasse einen Kommentar

von BEN NORTON – https://geopoliticaleconomy.substack.com

Übersetzung LZ

Chinas staatlich gelenktes Wirtschaftsentwicklungsmodell hat das Land in das verwandelt, was eine EU-Denkfabrik als “die einzige verarbeitende Supermacht der Welt” bezeichnet, die 35 % der weltweiten Bruttoproduktion auf sich vereint.

China hat durch ein staatlich gelenktes Entwicklungsmodell, bei dem staatliche Unternehmen die natürlichen Monopole und “Kommandohöhen” der Wirtschaft kontrollieren, staatseigene Banken strategische Industrien mit günstigen Krediten versorgen und die robuste Industriepolitik des Staates dem Land hilft, in der Wertschöpfungskette zu höherwertigen Produktionsformen aufzusteigen, ein weltweit historisches Wirtschaftswachstum erzielt.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/WnDWr2YLBgI?rel=0&autoplay=0&showinfo=0&enablejsapi=0

Dieses Modell, das Peking offiziell als sozialistische Marktwirtschaft bezeichnet, war so erfolgreich, dass ein prominenter europäischer Think Tank einräumte, dass “China jetzt die einzige verarbeitende Supermacht der Welt ist”.

Im Jahr 2020 entfielen auf China unglaubliche 35 % der weltweiten Bruttoproduktion im verarbeitenden Gewerbe. Das ist mehr als die Produktion der Vereinigten Staaten (12 %), Japans (6 %), Deutschlands (4 %), Indiens (3 %), Südkoreas (3 %), Italiens (2 %), Frankreichs (2 %) und des Vereinigten Königreichs zusammen.

Dies geht aus einer Studie von Richard Baldwin hervor, Professor für internationale Wirtschaft an der IMD Business School in Lausanne, Schweiz, und Chefredakteur von VoxEU, einer Publikation des in Europa ansässigen Centre for Economic Policy Research (CEPR) (nicht zu verwechseln mit dem in Washington ansässigen Center for Economic and Policy Research, das die gleiche Abkürzung verwendet).

Das CEPR ist in europäischen Politikerkreisen sehr einflussreich und wird von der französischen Zentralbank und dem Finanzministerium sowie von der Europäischen Zentralbank, dem Internationalen Währungsfonds und zahlreichen Privatbanken in Europa finanziert.

Der Think Tank repräsentiert den politischen Mainstream in der EU und ist keineswegs eine “pro-chinesische” Institution.

In einem VoxEU-Forschungspapier vom Januar mit dem Titel “China is the world’s sole manufacturing superpower” schrieb Baldwin (Hervorhebung hinzugefügt):

Die USA sind die einzige militärische Supermacht der Welt. Sie geben mehr für ihr Militär aus als die zehn nächstgrößeren Länder zusammen. China ist jetzt die einzige Produktions-Supermacht der Welt. Seine Produktion übersteigt die der neun nächstgrößeren Hersteller zusammen.

Baldwin erläuterte, dass selbst wenn die Produktion an der Wertschöpfung gemessen wird (d. h. die Bruttoproduktion abzüglich der Kosten für Zwischenprodukte, die für die Herstellung dieser Produkte gekauft wurden), China 29 % des weltweiten verarbeitenden Gewerbes ausmacht, verglichen mit nur 16 % für die Vereinigten Staaten, 7 % für Japan, 5 % für Deutschland, 3 % für Südkorea, 3 % für Indien, 2 % für Italien, 2 % für Frankreich und 2 % für Großbritannien.

Baldwin schrieb (Hervorhebung hinzugefügt):

Chinas Industrialisierung ist beispiellos. Das letzte Mal, dass der “König der Industrie” vom Thron gestoßen wurde, war, als die USA das Vereinigte Königreich kurz vor dem Ersten Weltkrieg überholten. Die USA brauchten fast ein ganzes Jahrhundert, um an die Spitze zu gelangen; der Wechsel zwischen China und den USA dauerte etwa 15 oder 20 Jahre. Chinas Industrialisierung lässt sich also nicht vergleichen.

Er fügte hinzu, dass diese “bemerkenswerte Tatsache uns hilft, die aktuellen Handelsspannungen zwischen den USA und China zu verstehen”.

Chinas schnelle Industrialisierung durch ein staatlich gelenktes Entwicklungsmodell fiel mit der relativen Deindustrialisierung der Vereinigten Staaten durch ein neoliberales Wirtschaftsmodell zusammen, das auf Privatisierung, Liberalisierung, Deregulierung, Finanzialisierung und unproduktiver Spekulation beruht.

In dem Bestreben, Chinas Aufstieg zu stoppen, hat die US-Regierung viele Runden einseitiger Sanktionen verhängt und einen “Technologiekrieg” gegen China geführt, den Washingtoner Insider als “Technologiekrieg” bezeichnen, indem sie Exportbeschränkungen in Spitzensektoren wie 5G, Halbleiter, Quantencomputer und künstliche Intelligenz verhängt hat.

Westliche Regierungen haben sich verpflichtet, sich von der chinesischen Wirtschaft “abzukoppeln” und strategisch wichtige Industrien zu “deriskieren”.

In seinem CEPR-Forschungspapier betonte Baldwin jedoch, dass die USA viel stärker vom Kauf chinesischer Industriegüter abhängig sind, als China vom US-Markt für den Verkauf seiner Exporte abhängig ist.

“Im Jahr 2020 waren die USA etwa dreimal so stark von der chinesischen Industrieproduktion abhängig wie umgekehrt”, schrieb Baldwin. Er fügte hinzu, dass “die Zahlen verblüffend sind”.

Baldwin warnte: “Politiker möchten vielleicht ihre Volkswirtschaften von China abkoppeln. Diese Daten deuten darauf hin, dass eine Abkopplung schwierig, langsam, teuer und störend wäre – vor allem für die G7-Hersteller”.