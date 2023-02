China kauft Gold aus einem wichtigen Grund

armstrongeconomics.com: Natürlich interpretieren die Goldbugs eine Goldrallye immer falsch. Die Käufe aus China dienen der Vorbereitung auf einen Krieg und nicht der Goldhausse um des Goldes willen. Ich habe davor gewarnt, dass China im Falle eines Krieges damit beginnen wird, US-Staatsanleihen zu verkaufen. Man finanziert sicherlich nicht den Krieg des Gegners gegen sich selbst.

China hat im Januar aggressiv gekauft, hat sich aber etwas zurückgehalten. Der Januar war einfach die übliche 3-Monats-Reaktion. Die starken Goldkäufe Chinas entsprachen den beschleunigten Verkäufen von US-Staatsanleihen durch China.

China kauft Gold nicht, weil es glaubt, dass es sich erholen wird. Es ist völlig in Ordnung, wenn der Preis sinkt und sich nur konsolidiert. Sie wissen, dass ein Krieg bevorsteht, und sie können ihre Reserven in Dollar, Euro oder Yen nicht länger aufrechterhalten, genauso wenig wie jeder andere im Westen – es muss alles weg! Gold bietet eine nicht-politische Zugehörigkeit – Neutralität. Es geht nicht darum, Gold zu kaufen, als ob es eine Investition wäre. Wir haben ganz andere Beweggründe. Unser eigenes Modell warnt davor, dass es bis 2032 keine Vereinigten Staaten als Reservewährung mehr geben wird. Die Biden-Regierung hat alles getan, um die Weltwirtschaft zu zerstören, und das Traurige daran ist, dass diese Idioten nicht einmal verstehen, was sie getan haben.

Tony, ein Leser, schickte eine Frage ein. Frage: „Herr Armstrong, was halten Sie von der jüngsten Genehmigung des Generalstaatsanwalts Merrick Garland, alle in den Vereinigten Staaten eingefrorenen russischen Vermögenswerte zu beschlagnahmen, um sie der Ukraine zukommen zu lassen?“ Garland verstößt gegen jeden Grundsatz des Völkerrechts. Er verweigert ein ordentliches Gerichtsverfahren, das aus der Bibel stammt. Als Kain Abel tötete, rief Gott ihn zu sich und ermöglichte ihm, angehört zu werden, obwohl er wusste, was er getan hatte. Das ist ein ordentliches Gerichtsverfahren – das Recht, angehört zu werden. Was Garland tut, ist schlichtweg verfassungswidrig, und es ist Verrat an den Grundfesten aller Prinzipien, auf denen diese Nation gegründet wurde.

Das Recht auf Anhörung ist sowohl im sechsten als auch im vierzehnten Verfassungszusatz verankert. Das Recht auf Anhörung bedeutet, dass eine Person das Recht hat, vor einem Gericht angehört zu werden, und dass ihr ein angemessenes Verfahren zusteht. Garland hat bewiesen, dass er gegen das Bürgerrechtsgesetz verstößt und unwürdig ist, ein Amt zu bekleiden, egal welches. Wäre er nicht für das Justizministerium zuständig, würde er gemäß 18 U.S.C. § 241 strafrechtlich verfolgt werden.

18 U.S.C. § 241

Nach § 241 ist es ungesetzlich, wenn zwei oder mehr Personen vereinbaren, eine Person in den Vereinigten Staaten bei der freien Ausübung oder Inanspruchnahme eines durch die Verfassung oder die Gesetze der Vereinigten Staaten gesicherten Rechts oder Privilegs oder wegen der Ausübung eines solchen Rechts zu verletzen, zu bedrohen oder einzuschüchtern.

Man kann niemandem ohne ein ordentliches Gerichtsverfahren sein Vermögen wegnehmen – PERIOD!

Die Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte ist ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht. Dazu gehören auch Gelder, die von Privatpersonen beschlagnahmt wurden. Die Zerstörung von NordStream war ein Akt der wirtschaftlichen Kriegsführung. Dies sind Handlungen, die zeigen, was ich gesagt habe – dies ist ein Krieg zur ZERSTÖRUNG Russlands. Deswegen hat Zelensky keine Friedensverhandlungen angeordnet. Dies wurde für das gefälschte Minsker Abkommen geplant. Der Westen wollte Russland erobern und ist bereit, jeden Ukrainer sterben zu sehen, um Russland zu schwächen, damit sie dann Polen mit Panzern schicken können, um Moskau zu erobern.

Wir sind der Aggressor. Dies ist ein Krieg gegen den Klimawandel, und das Endziel ist eine neue Weltordnung mit einer einzigen Regierung. Das derzeitige Währungssystem bricht zusammen. Ich glaube, Schwabs Great Reset ist unser 2032. Er kennt unser Modell. Er weiß, dass alles zusammenbricht. Er ist darauf aus, es in seine Richtung zu schieben, wenn der Baum der Freiheit fällt.

Die derzeitige Regierung der Vereinigten Staaten ist außer Kontrolle geraten. Sie zerstört alles, was wir seit dem Zweiten Weltkrieg für Generationen erarbeitet haben, und unterstützt jetzt sogar die Nazis, gegen die wir einst gekämpft haben.