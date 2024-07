China produziert rund um die Uhr bis zu 1.000 neue Raketen pro Tag! Russland, China und Nordkorea verfügen über bisher nicht eingesetzte EMP-Waffen

Während der globale Westen in der Vergangenheit sein Geld für Waffen und Kriege in anderen Ländern (Syrien, Irak, Afghanistan, Jemen, Serbien usw.) verschwendet hat, hat China in die automatisierte Produktion investiert.

Und wenn du dich fragst, wie es sein kann, dass Chinas Produkte billiger und perfekter sind? Sie werden kaum noch von Menschen gemacht (Video 1).

China stellt 24/7 bis zu 1.000 neue Raketen pro Tag her! Russland, China und Nord Korea verfügen über noch nicht eingesetzte EMP-Waffen. (Erst lesen hilft zu verstehen!)

— MultiPolar (@Your_Tweety) July 12, 2024

Egal, ob Autos, Kleidung, Handys oder Laptops. Den typischen Arbeiter gibt es in China nur noch in ganz wenigen Branchen und kleineren Betrieben, aber die Zeit der chinesischen Hightech-Schrottprodukte ist längst vorbei. Mit der Landung auf der erdabgewandten Seite des Mondes hat China etwas geschafft, was bisher keinem anderen Land der Welt gelungen ist, und zusammen mit Russland wird dort eine gemeinsame Mondbasis errichtet.

Und während der Westen derzeit seine Waffen für einen Krieg verschenkt, den er nicht gewinnen kann, sind Chinas Waffenlager so voll, dass es in einigen Bereichen die Produktion drosseln musste.

Aber sie können auf Knopfdruck und vollautomatisch bis zu 1.000 Raketen pro Tag herstellen (Video 2). Und wie schon an anderer Stelle berichtet. Sollte die USA/NATO auf dumme Gedanken kommen. Innerhalb eines Tages würden zehntausende Raketen auf die gesamte US/NATO-Flotte im Pazifik niedergehen. Und trotzdem kämen jeden Tag 1.000 neue Raketen an die Front.

Da sich ein Raketentriebwerk nicht wesentlich von dem eines Kampfflugzeuges unterscheidet, liegt Chinas Plan in der automatisierten Produktion von Kampfflugzeugen. Drohnen werden schon lange nicht mehr in Handarbeit hergestellt. Die Frage ist nur noch, wie viele pro Tag produziert werden. Dasselbe gilt für motorisierte Fahrzeuge oder Panzer.

Für den Westen und insbesondere die USA kommt es noch dicker. Im September 2023 warnten zahlreiche Militäranalysten in einem Artikel der Washington Post vor Chinas neuer EMP-Waffe, die es bereits seit 2020 gibt.

Demnach heißt es in einem geheimen Militärbericht aus dem Jahr 2020, dass China über ein Gerät verfüge, das als leistungsstarker magnetischer Impulskompressor bezeichnet wird und starke elektromagnetische Impulse (EMP) erzeugt, die empfindliche Elektronik wie bei einem Sonnensturm beschädigen können. Um eine lange Geschichte abzukürzen. Analysten kommen zu dem Schluss, dass die USA innerhalb von Sekunden in die Steinzeit zurückversetzt werden könnten, ohne dass ein einziger Mensch bei einem solchen direkten Angriff ums Leben käme.

Das US-Magazin “Secure the Grid” schreibt die Fähigkeit zu EMP-Angriffen derzeit vier Ländern zu: Russland, China und Nordkorea. Weiter heißt es, sollte der Iran 2022 tatsächlich mit russischer Hilfe einen eigenen Satelliten ins All geschossen haben, wäre er der vierte Kandidat mit der Fähigkeit, diese Waffen gezielt über den USA einzusetzen.

Chinas übergeordnete Ziele für 2030 bleiben derweil klar definiert. Ab 2030 soll es nur noch heißen: “Made in China”. Deutschland ist längst aus dem Spiel.