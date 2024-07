Die pandemische Ausrede für einen korporatistischen Coup

Jeffrey A. Tucker

Die Freistellung der Pharmaindustrie von der Haftung für Schäden muss abgeschafft werden. Aber noch grundlegender ist, dass die Quarantänebefugnis selbst aufgehoben werden muss, und das bedeutet die vollständige Aufhebung des „Public Health Services Act“ von 1944.

Wir sind gerade auf ein Dokument des Heimatschutzministeriums gestoßen, das im März 2023 veröffentlicht wurde, aber aus dem Jahr 2007 stammt. Es handelt sich um einen umfassenden korporatistischen Betrug in den USA, der alles abschafft, was auch nur im Entferntesten an die Bill of Rights und das Verfassungsrecht erinnert. Es liegt für jeden, der neugierig genug ist, es zu lesen, klar auf der Hand.

Es gibt nichts, was Sie nicht schon bei den Lockdowns erlebt hätten. Interessant ist, wer an der Ausarbeitung des Plans beteiligt war, nämlich so ziemlich die gesamte amerikanische Wirtschaft, wie sie im Jahr 2007 bestand. Es war eine Initiative von George W. Bush. Die Schlussfolgerungen sind verblüffend.

„Eine Quarantäne ist eine rechtlich durchsetzbare Erklärung, die eine Regierungsbehörde über Personen verhängen kann, die potenziell einer Krankheit ausgesetzt sind, aber keine Symptome zeigen. Die Bundesquarantänegesetze werden zwischen der CDC und den staatlichen und lokalen Gesundheitsbehörden sowie gegebenenfalls den Strafverfolgungsbehörden koordiniert … Die Regierung kann auch Reisebeschränkungen erlassen, um den Personen- und Warenverkehr zwischen geografischen Gebieten einzuschränken, um die Übertragung und Ausbreitung von Krankheiten zu begrenzen. Die Behörden prüfen derzeit mögliche Pläne zur Einschränkung des internationalen Reiseverkehrs bei Auftreten einer Pandemie in Übersee. „Die Einschränkung öffentlicher Versammlungsmöglichkeiten trägt ebenfalls dazu bei, die Ausbreitung der Krankheit zu begrenzen. Konzerthallen, Kinos, Sportstadien, Einkaufszentren und andere große öffentliche Versammlungsorte könnten während einer Pandemie auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben – sei es aufgrund freiwilliger Schließungen oder staatlich verordneter Schließungen. Ebenso können die Behörden während einer Pandemiewelle Schulen und nicht lebensnotwendige Geschäfte schließen, um die Übertragungsrate der Krankheit deutlich zu verringern. Diese Strategien zielen darauf ab, die enge Interaktion zwischen Menschen zu verhindern, die der wichtigste Übertragungsweg für das Influenzavirus ist. Selbst Maßnahmen wie die Begrenzung des Kontakts von Mensch zu Mensch auf einen Abstand von einem Meter oder die Vermeidung von gelegentlichem engem Kontakt, z. B. durch Händeschütteln, tragen dazu bei, die Ausbreitung der Krankheit zu begrenzen.

Da haben wir sie also: die Pandemiepläne. Einst schienen sie abstrakt. Im Jahr 2020 wurden sie sehr real. Ihre Rechte wurden gestrichen. Nicht einmal mehr die Freiheit, Hausgäste zu haben. Damals galt die Regel, dass nur ein Abstand von einem Meter eingehalten werden sollte, statt eines Abstandes von sechs Metern, was beides keine wissenschaftliche Grundlage hatte. In der Tat wurde in der wissenschaftlichen Literatur schon damals von jeglichen physischen Eingriffen zur Eindämmung der Verbreitung von Atemwegsviren abgeraten. Es war bekannt, dass sie nicht funktionieren. Der gesamte Berufsstand des öffentlichen Gesundheitswesens akzeptierte dies.

Daher gab es viele Jahre lang, bevor die Lockdowns das wirtschaftliche Funktionieren zerstörten, zwei parallele Wege: einen intellektuellen/akademischen und einen von staatlichen/unternehmerischen Managern auferlegten. Sie hatten nichts miteinander zu tun. Diese Situation hielt fast 15 Jahre lang an. Plötzlich, im Jahr 2020, kam es zu einer Abrechnung, und die Staats- und Unternehmensmanager gewannen sie. Scheinbar aus dem Nichts war die Freiheit, wie wir sie lange kannten, verschwunden.

Im Jahr 2005 stieß ich zum ersten Mal auf einen Plan der Bush-Regierung – einen frühen Entwurf, der die Freiheit, wie wir sie kennen, beendet hätte. Es handelte sich um einen Plan zur Bekämpfung der Vogelgrippe, von dem die Beamten damals annahmen, dass er allgemeine Quarantänen, Schließungen von Geschäften und Veranstaltungen, Reisebeschränkungen und vieles mehr beinhalten würde.

Ich schrieb: „Selbst wenn die Grippe kommt und die Steuerzahler das Geld zusammengespart haben, wird die Regierung sicherlich eine Menge Spaß daran haben, Reisebeschränkungen zu verhängen, Schulen und Geschäfte zu schließen, Städte unter Quarantäne zu stellen und öffentliche Versammlungen zu verbieten … Es ist eine ernste Angelegenheit, wenn die Regierung vorgibt, die Abschaffung aller Freiheiten zu planen, das gesamte Wirtschaftsleben zu verstaatlichen und jedes Unternehmen unter die Kontrolle des Militärs zu stellen, vor allem im Namen eines Erregers, der weitgehend auf die Vogelpopulation beschränkt zu sein scheint. Vielleicht sollten wir besser aufpassen. Vielleicht sollten wir uns bei solchen Plänen für den totalen Staat sogar ein wenig die Haare raufen.“

Jahrelang habe ich über dieses Thema geschrieben und versucht, das Interesse anderer zu wecken. Es stand alles schwarz auf weiß da. Unter dem Deckmantel einer Pandemie, sei sie nun real oder erfunden, und die nur von staatlichen Managern ausgerufen werden kann, könnte die Freiheit selbst mit einem Schlag abgeschafft werden. Diese Pläne wurden nie gesetzlich geregelt, debattiert oder öffentlich diskutiert. Sie wurden einfach als Ergebnis verschiedener Konsultationen mit Experten veröffentlicht, die ihre totalitären Fantasien wie ein Drehbuch für einen Hollywood-Film ausarbeiteten.

Der Entwurf von 2007 ist deutlicher als alles, was ich bisher gesehen habe. Er stammt vom „National Infrastructure Advisory Council“, dem „Führungskräfte aus dem privaten Sektor und der staatlichen/kommunalen Verwaltung angehören, die das Weiße Haus in der Frage beraten, wie physische und Cyber-Risiken verringert und die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit der kritischen Infrastruktursektoren der Nation verbessert werden können. Das NIAC wird im Namen des Präsidenten in Übereinstimmung mit dem Federal Advisory Committee Act unter der Autorität des Sekretärs des US-Heimatschutzministeriums verwaltet.“

Und wer saß 2007 in diesem Ausschuss, der beschloss, dass Regierungen „Schulen und nicht lebensnotwendige Unternehmen schließen dürfen“? Lassen Sie uns nachsehen.

Mit anderen Worten, alles im großen Stil: Lebensmittel, Energie, Einzelhandel, Computer, Wasser und so weiter. Es ist ein korporatistisches Dreamteam.

Nehmen wir „ConAgra“ selbst. Was ist das? Das sind Banquet, Chef Boyardee, Healthy Choice, Orville Redenbacher’s, Reddi-Wip, Slim Jim, Hunt’s Peter Pan Egg Beaters, Hebrew National, Marie Callender’s, P.F. Chang’s, Ranch Style Beans, Ro*Tel, Wolf Brand Chili, Angie’s, Duke’s, Gardein, Frontera, Bertolli und viele andere scheinbar unabhängige Marken, die in Wirklichkeit alle ein Unternehmen sind.

Fragen Sie sich nun: Warum sollten all diese Unternehmen einen Plan für Schließungen befürworten? Warum sollte WalMart zum Beispiel dies tun? Das ist einleuchtend. Lockdowns sind ein massiver Eingriff in den Wettbewerbskapitalismus. Sie stellen die bestmögliche Subvention für Großunternehmen dar, während sie unabhängige kleine Unternehmen ausschalten und ihnen einen enormen Nachteil verschaffen, sobald die Öffnung erfolgt.

Mit anderen Worten, es handelt sich um ein industrielles Schema, das dem Faschismus der Zwischenkriegszeit sehr ähnlich ist – eine korporatistische Kombination aus Großunternehmen und Großregierung. Wenn man die Pharmaindustrie mit einbezieht, sieht man genau, was im Jahr 2020 geschehen ist, nämlich der größte Vermögenstransfer von kleinen und mittleren Unternehmen sowie der Mittelschicht zu reichen Industriellen in der Geschichte der Menschheit.

Das Dokument ist offen, auch was die Steuerung des Informationsflusses angeht: „Der öffentliche und der private Sektor sollten ihre Kommunikation, Übungen, Investitionen und Unterstützungsmaßnahmen während einer Influenzapandemie absolut auf den Plan und die Prioritäten abstimmen. Setzen Sie die Datenerfassung, Analyse, Berichterstattung und offene Überprüfung fort.“

Nichts von alledem entspricht der westlichen Tradition von Recht und Freiheit. Nichts. Es wurde nie mit demokratischen Mitteln genehmigt. Sie war nie Teil einer politischen Kampagne. Es war nie Gegenstand einer ernsthaften Untersuchung durch die Medien. Kein Think Tank hat sich jemals systematisch gegen solche Pläne gewehrt.

Der letzte ernsthafte Versuch, diesen ganzen Apparat zu entlarven, stammt von D.H. Henderson aus dem Jahr 2006. Seine beiden Mitautoren dieses Papiers stimmten schließlich dem Lockdown des Jahres 2020 zu. Henderson starb 2016. Einer der Co-Autoren des Originalartikels sagte mir, wenn Dr. Henderson anstelle von Dr. Fauci da gewesen wäre, hätte es die Lockdowns nie gegeben.

Jetzt, vier Jahre nach der Einführung dieser Lockdownmaschinerie, sind wir Zeugen dessen, was sie zerstört. Es wäre schön zu sagen, dass der gesamte Apparat und die dahinter stehende Theorie vollständig diskreditiert worden wären.

Aber das ist nicht richtig. Alle Pläne sind immer noch in Kraft. Die Bundesgesetze wurden nicht geändert. Es wurde nicht ein einziger Versuch unternommen, den korporatistischen/Biosicherheitsplanungsstaat, der all dies möglich gemacht hat, zu demontieren. Alles ist für den nächsten Durchgang vorhanden.

Ein Großteil der Befugnisse für diesen ganzen Coup geht auf den Public Health Services Act von 1944 zurück, der in Kriegszeiten verabschiedet wurde. Zum ersten Mal in der Geschichte der USA erhielt die Bundesregierung damit die Befugnis zur Quarantäne. Selbst als die Biden-Administration nach einer Grundlage zur Rechtfertigung ihrer Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln suchte, griff sie auf diesen einen Rechtsakt zurück.

Wenn man dieses Problem wirklich an der Wurzel packen will, müssen entscheidende Schritte unternommen werden. Die Freistellung der Pharmaindustrie von der Haftung für Schäden muss abgeschafft werden. Der Präzedenzfall der Zwangsimpfungen in der Rechtssache Jacobson muss überwunden werden. Aber noch grundlegender ist, dass die Quarantänebefugnis selbst aufgehoben werden muss, und das bedeutet die vollständige Aufhebung des „Public Health Services Act“ von 1944. Das ist die Wurzel des Problems. Die Freiheit wird erst dann sicher sein, wenn sie ausgerissen wurde.

So wie es jetzt aussieht, kann sich alles, was 2020 und 2021 passiert ist, wiederholen. Und genau dafür sind die Pläne bereits vorhanden.