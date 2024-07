Wie der Geheimdienst Trump im Stich ließ und warum die Verantwortung bei den führenden Demokraten liegen könnte

Von Ekaterian Blinova

Der US-Geheimdienst ist in die Kritik geraten, weil er den Mordversuch an dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump bei einer Kundgebung in Pennsylvania nicht verhindert hat.

Der ehemalige Präsident und Spitzenkandidat der Republikaner , Donald Trump, wurde am 13. Juli bei einer Kundgebung in Pennsylvania verletzt. Der mutmaßliche Schütze wurde als Thomas Matthew Crooks, ein 20-jähriger Einwohner von Bethel Park, identifiziert.

“Ich glaube nicht, dass er [Täter] ein professioneller Scharfschütze war, denn für einen professionellen Scharfschützen sind 100 oder 110 Meter [die Entfernung zwischen dem Dach, auf dem der Schuss abgegeben wurde, und Trump] keine [große] Entfernung“, sagte Sergej Gontscharow, Vorsitzender der Vereinigung der Veteranen der Anti-Terror-Einheit Alpha und Mitglied des Beirats des russischen Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB), gegenüber Sputnik.

“Er hat Trumps Ohr getroffen und es ist nun bestätigt, dass er zwei Menschen getötet hat. Das heißt, zumindest scheint es mir, dass dieser Verbrecher kein Profi war und er genau aus seinen eigenen Überlegungen heraus gehandelt hat, die jetzt wahrscheinlich geklärt und in der ganzen Welt diskutiert werden”, meinte der Veteran.

Trump war etwa 135 Meter von dem Dach entfernt, auf dem der Täter tot aufgefunden wurde, wie NBC News auf der Grundlage einer Analyse von Google Earth-Bildern herausfand.

Der Schütze benutzte Berichten zufolge ein AR-15-Gewehr, das vor allem bei Wettkämpfen und bei der Jagd verwendet wird.

Offenen Quellen zufolge beträgt die effektive Reichweite eines Standard-AR-15 bis zu 600 Yards (548 m), während Anfänger gute Leistungen zeigen und Ziele auf eine Entfernung von 200 Yards (182 m) treffen können. Ein professioneller Scharfschütze, der mit einem hochpräzisen Langstreckengewehr bewaffnet ist, operiert in der Regel auf Entfernungen zwischen 600 und 1.200 Metern.

Das Verhalten des Geheimdienstes wurde von amerikanischen Strafverfolgungs- und Geheimdienstexperten in Frage gestellt, nachdem ein Augenzeuge die Polizei auf eine Person aufmerksam gemacht hatte, die während der Kundgebung mit einem Gewehr auf ein Dach kroch.

In einem Gespräch mit der BBC beschrieb der Zeuge die Gleichgültigkeit und laxe Haltung der Polizei und des Secret Service gegenüber einer potenziellen Bedrohung, als er und seine Freunde “zwei oder drei Minuten lang” auf den mutmaßlichen Schützen “zielten”.

Die Verantwortlichen für Trumps Sicherheit haben den Ball fallen lassen

Es scheint, dass die für Trumps Sicherheit verantwortlichen Personen den Ball verloren haben, erklärte Alexey Filatov, Oberstleutnant a.D. des russischen Föderalen Sicherheitsdienstes und erfahrener Spezialist für Terrorismusbekämpfung, gegenüber Sputnik. Er erklärte, dass die Sicherheit des ehemaligen Präsidenten von drei Gruppen gewährleistet wurde: seinen Leibwächtern, der örtlichen Polizei und dem Geheimdienst.

Dem Experten zufolge gab es anscheinend keine richtige Kommunikation zwischen den Gruppen, so Filatov, und er fügte hinzu, dass die Strafverfolgungs- und Sicherheitskräfte aus irgendeinem Grund auch nicht alle Dächer in der Nähe gesichert hätten.

“Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Sicherheitsvorkehrungen extrem schlecht waren”, so der Spezialist für Terrorismusbekämpfung. “Man könnte sagen, dass dieser terroristische Akt oder, sagen wir, Attentatsversuch, erfolgreich war. Donald Trumps Leben wurde eher durch ein Wunder als durch seine Sicherheit gerettet”.

Er äußerte sich auch skeptisch gegenüber der Vorstellung, dass hinter den Verfehlungen des Geheimdienstes eine Art Verschwörung stecke, und erklärte, dass selbst die elitären US-Sicherheitsbehörden mit “normalen Menschen” besetzt seien:

“Es gibt dort einige ziemlich primitive Leute in bestimmten Positionen, die ihre Pflichten vernachlässigt haben könnten, indem sie auf ein Signal nicht reagierten oder es nicht einmal meldeten“, sagte Filatov und fügte hinzu, dass er früher mit den US-Sicherheitsdiensten kommunizierte.

Verantwortung könnte bei der Führung der Demokraten liegen

Die übergreifende Verantwortung für das versuchte Attentat liegt bei der Führung der Demokratischen Partei und der Biden-Administration, so Dmitry Suslov, stellvertretender Direktor des Zentrums für europäische und internationale Studien an der Higher School of Economics in Russland und stellvertretender Forschungsdirektor des Russischen Rates für Außen- und Verteidigungspolitik.

“Das demokratische Establishment … hat die amerikanische Gesellschaft mindestens in den letzten anderthalb Jahren davon überzeugt, dass die Rückkehr Donald Trumps an die Macht das Ende der amerikanischen Demokratie und die Umwandlung der Vereinigten Staaten in eine faschistische Diktatur bedeuten würde und dass Donald Trump die größte Bedrohung für die Vereinigten Staaten insgesamt darstellt”, so Suslow gegenüber Sputnik.

“Viele Trump-Gegner haben sich radikalisiert, mehr radikalisiert. Und das [mögliche] Ergebnis ist Gewalt und der Versuch eines Attentats”, so der Experte weiter. “Das ist gefährlich, weil es langfristige Folgen für die Vereinigten Staaten haben wird. Diese Radikalisierung wird also im Allgemeinen nicht abklingen. Sie könnte nach den Wahlen in den Vereinigten Staaten zu Gewalt führen, egal wie diese ausfallen.”

Suslov glaubt, dass das Versäumnis des Geheimdienstes, den Spitzenkandidaten der Republikaner zu schützen, auf die Feindseligkeit des US-Establishments gegenüber Trump zurückzuführen ist, dessen Wahlchancen immer weiter steigen. Er schließt nicht aus, dass die Nachlässigkeit der Sonderdienste gegenüber der aufkommenden Bedrohung vorsätzlich war.

“Der tiefe Staat, die Geheimdienste und die Spezialdienste in den Vereinigten Staaten sind natürlich nicht an einem Sieg von Trump interessiert”, sagte er. “Sie betrachten eine zweite Trump-Regierung als eine Bedrohung für sich selbst. Und da Biden definitiv verliert und die Demokratische Partei desorganisiert ist und es einen internen Kampf und Chaos im Lager der Demokraten gibt… sind Trumps Wahlchancen sehr, sehr hoch und wachsen weiter.”

Nach dem Attentat werden Trumps Wahlchancen wahrscheinlich in die Höhe schnellen, während Bidens Chancen noch weiter sinken werden, weil mehr Amerikaner glauben werden, dass der ehemalige Präsident Opfer der politischen Verfolgung durch das Team Biden ist, so Suslovs Schlussfolgerung.