Musk entlarvt Europäische Kommission als kriminelle Organisation, der Totalitarismus, vor dem wir gewarnt haben, findet tatsächlich statt

Sie wollen unbedingt die Kontrolle über die Geschichte behalten, und es scheint, dass Elon Musk ihnen dabei in die Quere kommt.

Seit Elon Musk Twitter gekauft hat, bin ich skeptisch, was seine Absichten angeht. Aber eine Bombennachricht am Freitagmorgen zeigt, dass meine Skepsis vielleicht fehl am Platz war.

Margarethe Vestager, Exekutivvizepräsidentin der Europäischen Kommission, erklärte, dass Musks Plattform X, ehemals Twitter, “in wichtigen Bereichen der Transparenz nicht mit der DSA übereinstimmt. Sie führt die Nutzer in die Irre, bietet kein angemessenes Repository für Anzeigen und blockiert den Zugang zu Daten für Forscher”.

Sie fügte hinzu: “Dies ist das erste Mal, dass wir vorläufige Feststellungen im Rahmen des Digital Services Act treffen.”

Elon Musk ließ daraufhin die Bombe platzen und schreibt.

“Die Europäische Kommission hat 𝕏 einen illegalen geheimen Deal angeboten: Wenn wir im Stillen Sprache zensieren, ohne es jemandem zu sagen, würden sie uns nicht bestrafen”, sagte er in einem Post auf X. “Die anderen Plattformen haben diesen Deal akzeptiert. 𝕏 nicht.”

Wow! Wie ich kürzlich in meiner Sendung diskutiert habe, ist die “Meinungsfreiheit, aber keine Reichweite”-Haltung von X nur akzeptabel, wenn das Unternehmen bereit ist, sich für ALLE Arten der legalen Meinungsfreiheit einzusetzen. Wenn der Vorwurf von Musk gerechtfertigt ist, dann scheint seine Plattform tatsächlich das zu tun, was sie vorgibt, zu tun.

Die Europäische Kommission ist nur eine von vielen globalistischen Organisationen, die versuchen, die Berichterstattung auf der ganzen Welt, insbesondere im Internet, zu kontrollieren. Leider kommt die überwältigende Mehrheit der großen Technologie- und Medienunternehmen den Zensurforderungen nur allzu gerne nach. Wahrlich teilen sie die globalistische Einstellung zur “Desinformation” und wünschen sich nichts sehnlicher als einen Freibrief für Zensur.

Es ist ironisch, dass die Europäische Kommission in ihrer Auseinandersetzung mit Musk X mangelnde Transparenz vorwirft und gleichzeitig betont, dass das Unternehmen “Forschern” keinen ausreichenden Zugang zu unseren Daten gewährt. Mit anderen Worten: Sie wollen besser verstehen, wie man nicht nur das Narrativ kontrolliert, sondern es auch so einsetzt, dass die Massen in die vorgegebene Weltsicht gedrängt werden. Musk wird das nicht zulassen.

Hut ab vor Musk und X, dass sie sich in dieser wichtigen Frage durchgesetzt haben. Ich traue ihm zwar weiterhin nicht ganz, aber man sollte ihm Anerkennung zollen, wenn er sie verdient.

Der Totalitarismus, vor dem wir gewarnt haben, findet tatsächlich statt.

Die Europäische Union zwingt derzeit große Technologiekonzerne, heimlich Massenzensur zu betreiben. Google und Facebook scheinen dabei mitzumachen.

Von den großen Plattformen leistet nur Elon Musks X Widerstand.

The totalitarianism we warned of is happening.



The European Union is at this moment forcing big tech companies to secretly engage in mass censorship. Google and Facebook are, apparently, going along with it.



Only Elon Musk’s X, among the major platforms, is resisting.



A few… pic.twitter.com/CO1TFJqXfz — Michael Shellenberger (@shellenberger) July 12, 2024

Vor wenigen Stunden sagte Musk: „Die Europäische Kommission hat uns einen illegalen Geheimdeal angeboten: Wenn wir stillschweigend die Meinungsäußerung zensieren, ohne es jemandem zu sagen, werden wir nicht bestraft. Die anderen Plattformen akzeptierten diesen Deal. 𝕏 nicht.“

Und jetzt bereitet sich die EU darauf vor, X mit massiven Geldstrafen zu bestrafen – bis zu 6 Prozent des weltweiten Gesamtumsatzes.

Ich kann mir keine ungeheuerlichere Form ausländischer Einmischung in unsere inneren Angelegenheiten vorstellen als die Forderung ausländischer Regierungen nach massiver Geheimzensur aus ideologischen und politischen Gründen.

Besonders erschreckend ist die offenkundige direkte Beteiligung staatlicher Geheim- und Sicherheitsdienste und ihrer Mittelsmänner an den Zensurforderungen.

Und all dies geschieht genau zu dem Zeitpunkt, an dem dieselben Regierungen – einschließlich unserer eigenen – vor russischer Desinformation über Spam-Accounts warnen, die kaum jemand je zu Gesicht bekommt.

Lassen Sie sich von den Ereignissen nicht täuschen. Regierungen und ehemalige Geheimdienstler in Europa, Australien, Israel, Brasilien, der Ukraine und anderen Ländern fordern nicht nur Zensur, sondern verbreiten oft selbst Desinformation.

Zum Beispiel behauptet die EU, dass es auf X mehr Falschinformationen gibt als auf anderen Plattformen und mehr Zensur diese eindämmen würde.

Das ist falsch. Nur X verfügt über das Open-Source-System Community Notes, mit dem fehlerhafte Informationen in Echtzeit korrigiert werden können. Eine aktuelle Studie in JAMA, dem Journal of American Medicine, ergab, dass 97,5 % der Community Notes vollkommen korrekt, 2 % teilweise korrekt und 0,5 % ungenau waren.

Es ist nicht perfekt. Ich selbst bin manchmal anderer Meinung. Und natürlich steht die Wissenschaft nie still, was heute richtig erscheint, muss in Zukunft nicht mehr richtig sein.

Aber in den Community Notes von X wird mehr gesprochen als zensiert, um kontroverse Inhalte in einen Kontext zu stellen. Auch wenn eine Community Note angehängt ist, kann man dem Inhalt zustimmen oder ihn ablehnen.

Was die EU will, ist, dass ihre Expertengremien und nicht Community Notes im Geheimen entscheiden, was wir online lesen und sagen dürfen. Das ist unmoralisch und verfassungswidrig.

Ein weiterer wichtiger Teil der EU-Desinformation ist, dass „Forscher“ Zugang zu den internen Daten von X haben sollen, die Musk ihm durch den Kauf von Twitter genommen hat. Aber die Leute, die diese Daten haben wollen, sind keine Forscher. Es sind Zensuraktivisten, von denen viele enge Beziehungen zu Regierungen im Allgemeinen und Geheimdiensten im Besonderen haben.

Wenn es der EU gelingt, X, Facebook, Google und all die anderen großen Internetplattformen zu zensieren, dann gibt es keine freie Meinungsäußerung mehr. Dann gibt es nur noch staatlich kontrollierte Meinungsäußerungen.

Viele Menschen machen sich zu Recht Sorgen über die Folgen, wenn ein einzelner Mann, Elon Musk, das Einzige ist, was zwischen uns und den totalitären Zensurplänen ausländischer Regierungen steht. Das macht auch mir Sorgen. Unsere Meinungsfreiheit ist unveräußerlich. Sie ist nichts, was uns Regierungen schenken.

Wir müssen zurückschlagen. Wir sollten Musk dankbar sein, dass er sich den Totalitären in Europa, Brasilien und Australien entgegenstellt, aber wir müssen eine Bürgerbewegung aufbauen, um zurückzuschlagen.

Sie können drei Dinge tun. Erstens: Teilen Sie dieses Video, um Alarm zu schlagen. Zweitens: Fügen Sie Ihre E-Mail-Adresse hier unserer Liste hinzu, damit wir Sie in Zukunft einbeziehen können. Und drittens: Erwägen Sie eine Spende, um die Bewegung für Meinungsfreiheit aufzubauen und den Kongress und andere Social-Media-Unternehmen aufzufordern, sich für Meinungsfreiheit gegen ausländische Einmischung einzusetzen.