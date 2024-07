Die Bilder von verkohlten Leichen, ausgebrannten Autos und zerstörten Häusern nach dem Angriff der Hamas auf Israel haben sich vielen eingeprägt. Aber war die Hamas dafür verantwortlich oder war es die israelische Armee?

Die israelische Armee zerstörte mehr als 70 Autos von Israelis mit Hellfire-Raketen und zerstörte israelische Häuser durch Panzerbeschuss. Die Armee hat sogar einen Luftangriff auf ihren eigenen Militärstützpunkt geflogen, auf dem israelische Soldaten stationiert waren. Das haben Recherchen ergeben.

Die Armee hat zugegeben, am 7. Oktober absichtlich eigene Soldaten und Zivilisten getötet zu haben. Wie viele? Das ist schwer zu sagen. Panzergranaten trafen Häuser voller Menschen, Hellfire-Raketen zerstörten Dutzende Autos.

It’s now confirmed the “Hannibal Directive” was used on October 7th.



Was the Israeli military a full partner in what the Biden administration has called "the worst atrocity against the Jewish people since the Holocaust"?



