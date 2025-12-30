China reagiert auf Trumps Monroe-Doktrin mit Zivilisation und Panda-Wertpapieren für Souveränität und Entwicklung

Es war keine direkte Reaktion auf die „Monroe-Doktrin“ und ihr „Trump-Pendant“, aber die Tatsache, dass China innerhalb von 17 Jahren ein drittes 23-seitiges Dokument über Lateinamerika und die Karibik (LAC) veröffentlicht hat, scheint es wohl anzudeuten, weil das Dokument 10 (sic!) Tage nach der tektonischen Veröffentlichung der Nationalen Sicherheitsstrategie 2025 des Weißen Hauses erschien [1]. Das chinesische Dokument [2] besagt, dass „es in der Gegenwart seit einem Jahrhundert nicht mehr gesehene Veränderungen geben wird, die sich in der Welt beschleunigen, mit einer bedeutenden Verschiebung der Weltmachtverhältnisse“, in dem der „Globale Süden mit einer lebendigen Dynamik positioniert ist“.

Es ist in fünf Kategorien unterteilt: