Hans-Jürgen Geese

Am 14. Dezember dieses Jahres wurde der berühmte amerikanische Regisseur und Schauspieler Rob Reiner in Los Angeles ermordet. Daraufhin sendete U.S. Präsident Donald J. Trump folgende Nachricht in die Welt hinaus:

„Ein sehr trauriges Ereignis geschah letzte Nacht in Hollywood. Rob Reiner, ein gequälter und strauchelnder, aber einst sehr talentierter Filmregisseur und Comedy-Star, ist verstorben, zusammen mit seiner Frau, Michele, angeblich aufgrund der Wut, die er bei anderen durch sein massives, unnachgiebiges und unheilbares Leiden an einer den Geist lähmenden Krankheit, namens TRUMP WAHN SYNDROM, manchmal als TDS (Anmerkung: Abkürzung für „Trump derangement syndrome“): bezeichnet, hervorrief.

Er war bekannt dafür, dass er die Menschen durch seine rasende Besessenheit von Präsident Donald J. Trump WAHNSINNIG gemacht hatte, wobei seine offensichtliche Paranoia gerade zu dem Zeitpunkt neue Höhen erreichte als die Trump Administration alle Ziele und Erwartungen an Größe übertraf und das Goldene Zeitalter Amerikas, vielleicht wie nie je zuvor, über uns hereinbrach. Mögen Rob und Michele in Frieden ruhen!“

Soweit die Worte des amerikanischen Präsidenten zum Tode zweier Menschen.

Washington, 21. Dezember 2025, Das Weiße Haus

Während der Feierlichkeiten im Weißen Haus,