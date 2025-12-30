Die Fed-Politik, quantitative Lockerung und die Auswirkungen auf Gold

Craig Hemke

In dieser Ausgabe von „Ask the Expert“ von Sprott Money vom Dezember 2025 empfängt Craig Hemke Dr. EJ Antoni, Chefökonom der Heritage Foundation, zu einer dringenden Diskussion über die jüngsten Maßnahmen der Federal Reserve, darunter das Ende der quantitativen Straffung (QT) und die überraschende Wiederaufnahme von Anleihekäufen im Stil der quantitativen Lockerung (QE).

Als sich das Jahr 2025 dem Ende zuneigte, traf sich Craig Hemke, Moderator von Sprott Money, mit dem Volkswirtschaftler Dr. E.J. Antoni, Chefvolkswirtschaftler der Heritage Foundation, zu einer aufschlussreichen Dezemberausgabe von „Ask the Expert“. Der Zeitpunkt war besonders günstig, da die Federal Reserve gerade wieder mit dem Kauf von Vermögenswerten begonnen hatte – eine bedeutende geldpolitische Wende mit starken Auswirkungen auf den Spotpreis für Gold und Silber sowie die allgemeine Marktrichtung bis zum Jahr 2026.