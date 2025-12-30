Zum Ausgang des Jahres hat die russische Armee zahlreiche Ortschaften einnehmen können. Damit behält sie im Ukraine-Krieg weiterhin die strategische Initiative entlang der gesamten Frontlinie.

Von Alex Männer

Die seit mehreren Monaten andauernden Kämpfe um die strategisch wichtige Städteagglomeration Krasnoarmejsk-Dimitrow (ukrainisch: Pokrowsk-Mirnograd) im Südem der Donezker Volksrepublik (DVR) sind offenbar entschieden. Nachdem die russischen Streikräfte bereits im November Kransoarmejsk eingenommen hatten, konnten sie am Samstag nun auch die vollständige Kontrolle über Dimitrow erlangen. Dies geht aus offziellen russischen Angabenhervor.

Schon in der vergangenen Woche war jegliche organisierte Gegenwehr der