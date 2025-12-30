Von Pepe Escobar

Willkommen bei der KI, die das Netz in eine Höllenmaschine verwandelt, die darauf aus ist, Bedeutung, Kultur und Geschichte auszulöschen – und tiefe intellektuelle Verwirrung zu säen. Genau so, wie es der Techno-Feudalismus will.

Künstliche Intelligenz breitet sich wie eine Seuche im gesamten Internet aus. Das ist durchaus vorhersehbar, wenn man bedenkt, dass das Big-Tech-Modell für KI auf Techno-Feudalismus basiert, der sich auf Profit und geistige/soziale Kontrolle stützt und nicht auf den Austausch/die Verbreitung von Wissen und die Schaffung besserer Bedingungen für eine gut informierte Bürgerschaft.

KI ist in vielerlei Hinsicht das Gegenteil von civitas. Vor dem KI-Boom waren bereits mehrere Ebenen des Internets zu einer Reihe von Minenfeldern in einer überdimensionalen Kloake verzerrt worden. KI – wie sie von Big Tech kontrolliert wird – hat sich in vielerlei Hinsicht bereits als Betrug entpuppt. Jetzt ist sie eine Waffe.

Es gibt mehrere Kanäle auf YouTube, die von KI manipuliert werden und die Bilder und Stimmen einiger von uns unabhängigen politischen Analysten stehlen. Eine nicht vollständige Liste umfasst als Ziele John Mearsheimer, Larry Johnson, Richard Wolff, Glenn Diesen, Yanis Varoufakis, den Ökonomen Paulo Nogueira Batista und mich selbst.

Es ist kein Zufall, dass wir alle unabhängige geopolitische und geoökonomische Analysten sind, uns größtenteils persönlich kennen und Gäste in ungefähr denselben Podcasts sind.

In meinem Fall gibt es Kanäle auf Englisch, Portugiesisch und sogar Spanisch: Ich mache selten Podcasts auf Spanisch, daher ist sogar die Stimme gefälscht. Auf Englisch ist die Stimme in der Regel annähernd geklont. Auf Portugiesisch hat sie einen Akzent, den ich nicht habe. In mehreren Fällen sind die Zuschauerzahlen enorm. Im Wesentlichen stammen diese von Bots.

In allen Fällen sind diese Kanäle, soweit es uns, die Zielpersonen, betrifft, gefälscht. Ich wiederhole: Alle diese Kanäle sind gefälscht. Sie können zumindest in einigen Fällen von „Fans” eingerichtet worden sein – sicherlich mit Blick auf Gewinne durch Monetarisierung.

Oder der ganze Betrug könnte Teil von etwas viel Unheimlicherem sein: einer Strategie, die auf den Verlust der Glaubwürdigkeit abzielt. Wie bei einer Operation der üblichen Verdächtigen, um Verwirrung unter dem – großen – Publikum mehrerer unabhängiger Denker zu stiften.

Es ist kein Zufall, dass nicht wenige Zuschauer bereits zutiefst verwirrt sind. Die häufigste Frage lautet: „Bist du das wirklich oder ist das KI?” Viele haben diese gefälschten Kanäle offenbar angeprangert, aber YouTube hat bisher absolut nichts dagegen unternommen. Die Algorithmen schlagen diese Kanäle weiterhin einem großen Publikum vor.

Die einzige realistische Möglichkeit, gegen diesen Betrug vorzugehen, ist eine Beschwerde bei YouTube einzureichen. Aber das ist in der Praxis ziemlich nutzlos. Das YouTube-Management scheint mehr daran interessiert zu sein, gelegentlich „unbequeme“ Kanäle zu löschen, die kritisches Denken und Analysen zeigen.

Den Code des Betrugs knacken

Quantum Bird, ein Experte für Physik und HPC (High Performance Computing), der früher beim CERN in Genf tätig war, hat den Code des Betrugs geknackt:

„Die Verbreitung von Agenten digitaler neuronaler Netze mit Deep-Learning-Fähigkeiten, die in der Lage sind, die Schrift, Stimme und Videos von Menschen zu emulieren, war unvermeidlich, und ihre Auswirkungen auf die wissenschaftliche Forschung, die Wissensproduktion und die Kunst im Allgemeinen bergen ein negatives Potenzial, das noch nicht vollständig analysiert wurde.“

Er fügt hinzu: „Während Schriftsteller und Wissenschaftler detailliert beschreiben, wie Texte entstehen, die ihnen zugeschrieben werden, und bis zu einem gewissen Grad ihren Stil und ihre Meinungen nachahmen, ist der neueste Trend das Aufblühen ganzer Kanäle auf YouTube und anderen bekannten Big-Tech-Plattformen, die Videos von beliebten Content-Produzenten anbieten, die in ihrer Muttersprache oder anderen Sprachen kommunizieren. In mehreren Fällen ist die Qualität dieses synthetisierten Materials so hoch, dass es für einen durchschnittlichen Zuschauer nicht sofort erkennbar ist. Im Kontext der politischen Analyse-Community sind die Auswirkungen offensichtlich: Geschichtsrevisionismus, Rufschädigung und Verzerrung von Nachrichten und Analysen.“

Und hier liefert Quantum Bird den entscheidenden technischen Beweis:

„Die Synthese dieser Art von Inhalten erfordert die Verfügbarkeit zahlreicher Beispiele und enorme Rechenkapazitäten, die weit über die Möglichkeiten privater Nutzer hinausgehen. Während die Popularität der YouTube-Opfer die erste Voraussetzung erfüllt, deutet die zweite auf die Aktivitäten großer staatlicher oder unternehmerischer Akteure hin, da fortschrittliche Deep-Learning-Modelle durch die Verarbeitung einer enormen Menge an Audio- und Videodaten in Bezug auf den „Festplattenspeicher“ entwickelt und trainiert werden müssen. Die Monetarisierung der Inhalte deckt die Kosten dieser Operation nicht. Ironischerweise sind es gerade die Verfügbarkeit und die übermäßige Präsenz von Sprach- und Videodaten im Internet, die diese Art von Angriffen ermöglichen.“

Los geht’s. Willkommen in der Welt der KI, die das Internet in eine Höllenmaschine verwandelt, die darauf aus ist, Bedeutung, Kultur und Geschichte auszulöschen – und tiefe intellektuelle Verwirrung zu säen. Genau so, wie es der Techno-Feudalismus will.

