In der Nacht vom 28. auf den 29. Dezember 2025 behaupteten das russische Verteidigungsministerium und Außenminister Sergej Lawrow, die Ukraine habe 91 Langstrecken-Drohnen auf eine staatliche Residenz des Präsidenten in der Region Nowgorod nordwestlich von Moskau abgefeuert.

Larry C. Johnson

Das Verteidigungsministerium und Außenminister Lawrow beschreiben den Angriff als „in der Nacht vom 28. auf den 29. Dezember” und in den „frühen Morgenstunden des 29. Dezembers” stattgefunden, ohne jedoch die genaue Uhrzeit anzugeben, zu der die ersten Drohnen auftauchten. Eine detailliertere Zusammenfassung in russischer Sprache besagt, dass 18 auf die Residenz gerichtete Drohnen vor 7:00 Uhr Moskauer Zeit und weitere 23 zwischen 7:00 und 9:00 Uhr abgefangen wurden, was bedeutet, dass bereits 50 Drohnen vom russischen Luftabwehrsystem abgeschossen worden waren. Russische Beamte gaben an, dass alle 91 Drohnen von der Luftabwehr abgeschossen worden seien, ohne dass es zu Opfern oder Schäden gekommen sei, und kündigten nicht näher bezeichnete Vergeltungsschläge an. Der Angriff wurde als terroristischer Akt dargestellt, der die Haltung Moskaus in den laufenden Friedensverhandlungen beeinflussen würde.

Präsident Wolodymyr Selenskyj wies die Behauptung aus Nowgorod als „typische russische Lügen” zurück und warf Moskau vor, einen erfundenen oder übertriebenen Vorfall zu nutzen, um neue Angriffe auf Ziele der ukrainischen Regierung zu rechtfertigen und seine Verhandlungsposition zu verhärten. Die internationale Berichterstattung hat die Episode von Nowgorod bisher vorsichtig behandelt und darauf hingewiesen, dass es schwierig ist, sowohl die Behauptung Russlands über einen massiven Angriffsversuch auf Putins Residenz als auch die Behauptung der Ukraine, dass die Geschichte erfunden sei, unabhängig zu überprüfen.

Was ist also passiert? Obwohl wir nicht wissen, wann genau die ersten Drohnen in den russischen Luftraum eindrangen, begann der versuchte Angriff um 22:00 Uhr Moskauer Zeit, also um 14:00 Uhr in West Palm, Florida, wo Wolodymyr Selenskyj gerade sein Treffen mit Donald Trump begann. Das Treffen der US-amerikanischen und ukrainischen Delegationen dauerte bis 17:00 Uhr Florida-Zeit, gefolgt von einer 30-minütigen Pressekonferenz. 17:00 Uhr in Florida entspricht 01:00 Uhr in Moskau. Das bedeutet, dass der Angriff auf Putins Residenz stattfand, während Selenskyj eigentlich über Frieden sprechen sollte.

Die Behauptung der Ukraine, Russland habe dies getan, um „seine Verhandlungsposition zu stärken”, ist nicht glaubwürdig, da Russlands Position bereits gefestigt ist. Moskau suchte nicht nach einem Vorwand, um die Ukraine härter zu treffen … Das tut es bereits.

Hat Selenskyj den Angriff genehmigt? Ich bezweifle es. Ich glaube, dass dieser Angriff vom ukrainischen Geheimdienst mit Unterstützung zumindest der britischen Geheimdienste angeordnet und durchgeführt wurde, um die Gespräche zu sabotieren und Selenskyj zu schaden. Es handelte sich nicht um einen tatsächlichen Angriff, um Putin zu töten, da dieser seit vier Jahren im Kreml lebt, um seine Anfälligkeit für einen solchen Angriff zu verringern. Die ukrainischen Beamten, die diesen Angriff angeordnet haben, wollten eher Selenskyj in Verlegenheit bringen als Putin töten.

Ich glaube, dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass Zelenskys Tage gezählt sind, da seine Gegner in der Ukraine, ermutigt durch westliche Geheimdienstmitarbeiter, offenbar versuchen, ihn zu ersetzen und den Krieg fortzusetzen. Am Wochenende wurde bekannt, dass General Zaluzhny, der seit mehr als einem Jahr als angeblicher ukrainischer Botschafter in London tätig ist, Ende dieser Woche nach Kiew zurückkehren wird. Die Schachfiguren in dieser Runde von Game of Thrones bewegen sich.

