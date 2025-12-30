Land der Verwirrung: Der Great Reset in Bewegung

Colin Todhunter

Die globalen Verwerfungen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, werden häufig als eine chaotische Abfolge von Ereignissen dargestellt: eine „Pandemie“, Inflation, Energieknappheit und Krieg. Kein Wunder, dass die meisten Menschen verwirrt sind. Eine strukturelle Analyse offenbart jedoch eher eine gezielte, kontrollierte Demontage des gesellschaftlichen Vertrags des 20. Jahrhunderts.

Wir erleben einen Übergang von einem produktiven kapitalistischen Modell, das eine gesunde Massenarbeiterschaft benötigte, hin zu dem, was Yanis Varoufakis eine techno-feudalistische Ordnung nennt.

Der Motor dieses Übergangs war eine verzweifelte finanzielle Stabilisierungsstrategie, die mittels eines öffentlichen Gesundheitsereignisses umgesetzt wurde. Wie Professor Fabio Vighi feststellt, erreichte das globale Finanzsystem Ende 2019 einen Punkt terminaler Instabilität, was sich im Zusammenbruch des US-Repo-Marktes zeigte (wo Banken sich gegenseitig Geld leihen).

Durch das Einfrieren der Realwirtschaft mittels Lockdowns führten die Zentralbanken massive Liquiditätsspritzen durch, um die Banken- und Finanzebene zu retten. Wäre dieses Geld in eine funktionierende Wirtschaft geflossen, hätte es eine Hyperinflation ausgelöst. Indem die Bevölkerung zu Hause gehalten wurde, führte die Elite eine verdeckte Rettungsaktion durch, die die Dominanz der Finanzklasse bewahrte, indem sie die produktive Mittelschicht opferte.

Allerdings musste auch ein geopolitischer Reset stattfinden. Über Jahrzehnte stützte sich Deutschlands Wirtschaft auf drei Säulen: billiges russisches Gas, Hightech-Exporte nach China und einen US-Sicherheitsschirm. Ende 2025 sind alle drei zerbrochen. Wie Prof. Michael Hudson anmerkt, war die „Sabotage“ der Nord-Stream-Pipelines eine strukturelle Notwendigkeit für die westliche Finanzelite.

Hätte Deutschland seine Integration mit Russland und China fortgesetzt, wäre ein Machtpol entstanden, der unabhängig vom US-Dollar gewesen wäre. Der Konflikt in der Ukraine erfüllte einen Zweck: Er führte dazu, dass Deutschland russisches Pipeline-Gas ersetzte und zu einem massiven Ausbau der Infrastruktur für verflüssigtes Erdgas (LNG) gezwungen wurde sowie zu einer Abhängigkeit von LNG aus den USA. Anders als Pipeline-Gas muss LNG stark heruntergekühlt, verschifft und wieder regasifiziert werden – ein Prozess, der inhärent drei- bis viermal so teuer ist.

Das Ergebnis ist, dass die deutsche Industrieproduktion im Jahr 2025 auf dem niedrigsten Stand seit den 1990er-Jahren liegt. Schwerindustrien wie BASF (Chemie) und ThyssenKrupp (Stahl) verlagern ihre Produktion in die USA oder nach China. Gleichzeitig verabschiedet sich Deutschland von seiner Rolle als Industriegigant, indem es auf die Schaffung von Arbeitsplätzen unter anderem im Bereich der grünen Energie (einschließlich der Entwicklung zu einem „Wasserstoff-Hub“), Halbleitern und Mikroelektronik, Robotik und Biotechnologie setzt und sein Kapital in jährliche Verteidigungsausgaben von 150 Milliarden Euro umlenkt.

Währenddessen floriert die City of London von der globalen Volatilität, während Deutschland kollabiert. Unter anderem ist die City das globale Zentrum für Kriegsrisikoversicherungen und Energiehandel. Wird eine Pipeline zerstört oder eine strategisch wichtige Schifffahrtsroute bedroht, verdreifacht sich der Preis für Kriegsrisikoversicherungen. Der Londoner Versicherungsmarkt (Lloyd’s) zieht diese „Risikoprämien“ aus der globalen Wirtschaft ab.

Die Broker der City behandeln geopolitische Instabilität als eine volatile Anlageklasse. Selbst während britische Haushalte unter explodierenden Energierechnungen leiden, bleibt das Finanzzentrum profitabel, indem es Wohlstand aus genau jenem Chaos abschöpft, das die Außenpolitik mit zu erzeugen hilft.

Darüber hinaus hat sich die City of London ihre Position als unverzichtbarer Mittelsmann des transatlantischen Energie-Pivots gesichert. Während das physische Gas aus den USA stammt und in Europa verbraucht wird, wird die finanzielle und rechtliche Architektur dieses Handels nahezu vollständig in London verwaltet.

Rohstoffbroker und Börsen wie ICE (Intercontinental Exchange) in London verzeichnen Rekordvolumina bei LNG-Futures und -Derivaten. Dabei handelt es sich um finanzielle Wetten auf den zukünftigen Gaspreis. Mit zunehmender Volatilität schießen die Gebühren und Provisionen, die von in London ansässigen Händlern und Clearingstellen abgeschöpft werden, in die Höhe.

Mehr als 90 % der weltweiten Schiffsversicherungen, einschließlich der spezialisierten, hochpreisigen Deckungen für LNG-Tanker, werden über Lloyd’s gezeichnet. Durch die Durchsetzung strenger Kriegsrisikoprämien für jedes Schiff, das europäische Gewässer befährt, erhebt London faktisch eine private Steuer auf jedes Molekül Gas, das die verlorenen russischen Pipeline-Lieferungen ersetzt.

So wird sichergestellt, dass die Finanzunternehmen der City einen massiven Tribut aus der Logistik der Ersatzversorgung ziehen, während die europäische Industrie unter hohen Energiekosten leidet.

Natürlich führt die strukturelle Neujustierung der Volkswirtschaften zu enormen sozialen Spannungen. An dieser Stelle kommt die „russische Bedrohung“ ins Spiel. Sie wurde zu einer allumfassenden inneren Erzählung erhoben, die dazu dient, inneren Dissens zu steuern und die Öffentlichkeit zu mobilisieren, sich hinter der Flagge zu versammeln. Der Sündenbock erfüllt eine zentrale psychologische Funktion, indem er den wachsenden Zorn der Verarmten in eine patriotische Pflicht verwandelt, Entbehrungen zu ertragen.

Unter diesem Regime des „permanenten Notstands“ kann jede Form von Arbeitskampf, Protest oder systemischer Kritik als bösartige ausländische Einflussnahme oder Subversion gebrandmarkt werden, was es dem Staat erlaubt, neue, weitreichende Polizeibefugnisse zur Unterdrückung innerer Reibungen einzusetzen.

Um die Umlenkung von Milliarden an Steuereinnahmen weg von kollabierenden öffentlichen Dienstleistungen hin zum militärisch-industriellen Komplex zu rechtfertigen, um in einer scheiternden Wirtschaft „Wachstum“ zu erzeugen (ein verzweifelter Versuch, einen zusammenbrechenden Neoliberalismus wiederzubeleben – siehe Kapitel zwei hier), muss der Staat ein dauerhaft hohes Niveau existenzieller Angst aufrechterhalten. Im Vereinigten Königreich stellt die Defence Industrial Strategy 2025 die Militarisierung ausdrücklich als Wachstumsmotor dar und nutzt das Schreckgespenst einer russischen Invasion, um einen staatlich subventionierten Vermögenstransfer an Hightech-Rüstungsunternehmen zu legitimieren.

Durch die Herstellung eines permanenten Kriegszustands stellt die Elite sicher, dass eine der tragenden Säulen der Wirtschaft jene ist, die direkt der Sicherheit des Staates dient, während der Bevölkerung erklärt wird, dass ihre schrumpfende Gesundheitsversorgung und ihre Renten ein notwendiges Opfer für das nationale Überleben seien.

In diesem Zusammenhang zeigt sich auch der Wandel im Status des Menschen. In der industriellen Ära „abonnierte“ der Staat die Arbeiterklasse und investierte in das NHS und Bildung, weil er eine leistungsfähige Bevölkerung benötigte, um die Produktion anzutreiben. Künstliche Intelligenz, Robotik und wirtschaftlicher Niedergang machen jedoch zunehmend große Teile dieser Arbeitskraft überflüssig.

Da das Kapital die Reproduktion von Arbeit möglicherweise nicht länger als wünschenswert oder profitabel erachtet, zieht der Staat sein Abonnement zurück. Der sichtbare Verfall des NHS ist das Ergebnis gezielter Desinvestition. (Der britische Markt für private Krankenversicherungen ist auf einen Rekordwert von 8,64 Milliarden Pfund gestiegen – ein Zuwachs von fast 14 % gegenüber dem Vorjahr.)

Wird der Arbeiter für die Produktion nicht mehr benötigt, betrachtet der Staat Gesundheitsversorgung als eine „nicht leistungsfähige Kostenstelle“, die liquidiert werden soll.

Wenn eine Bevölkerung nicht mehr als Vermögenswert, sondern als fiskalische Belastung gilt, wechselt der Staat von Fürsorge zu Exit-Management. Es ist kein Zufall, dass wir im gesamten Westen Forderungen nach einer raschen Legalisierung des assistierten Suizids sehen. Dies könnte auch helfen zu erklären, warum während des COVID-Ereignisses Midazolam verschrieben und „Nicht-reanimieren“-Anordnungen in Pflegeheimen erlassen wurden. Daten zeigen, dass die britische Regierung Anfang 2020 riesige Mengen Midazolam kaufte (zwei Jahresvorräte innerhalb von nur zwei Monaten).

Im Jahr 2025 stellten offizielle Folgenabschätzungen fest, dass die Legalisierung des assistierten Sterbens zu „erheblichen Kosteneinsparungen“ für das NHS und das staatliche Rentensystem führen würde – allein für Renten auf bis zu 18,3 Millionen Pfund innerhalb eines Jahrzehnts geschätzt. Die Folgenabschätzung zum Terminally Ill Adults (End of Life) Bill (Mai 2025) bezifferte offiziell die Auswirkungen auf „Leistungen und Renten“. Sie schätzte, dass der Staat bis zum zehnten Jahr jährlich rund 27,7 Millionen Pfund an nicht ausgezahlten Renten- und Sozialleistungen aufgrund assistierter Todesfälle einsparen würde.

Durch die beschleunigte „Ausgliederung“ der nicht produktiven älteren Bevölkerung (was ist eigentlich aus dem COVID-Marketing-Slogan „Oma retten“ geworden?) streicht das System Milliarden an zukünftigen Rentenverpflichtungen aus der staatlichen Bilanz.

Wie geht es weiter – was können wir erwarten? Wir werden erleben, dass die Elite die Erzählung des permanenten Notstands unter dem Deckmantel der Klimakrise und der russischen Bedrohung weiter ausrollt, um die ideologische Disziplin zu liefern, die nötig ist, um eine verschärfte Austerität zu rechtfertigen. Gleichzeitig werden digitale Identitäten und digitale Zentralbankwährungen ein System totaler Überwachung schaffen. In diesem entstehenden System wird der Bürger durch das „verwaltete Subjekt“ ersetzt, dessen Zugang zur Wirtschaft von einem Sozialkreditscore abhängig ist.