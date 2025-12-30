Ein neues Wettrennen im All über der Erde könnte entscheiden, wer auf ihr dominiert

Brian Berletic

Chinas Test der wiederverwendbaren Zhuque-3-Rakete markiert einen entscheidenden Schritt in einem neuen Wettrennen im All, in dem schnelle Startfrequenzen, Satellitendominanz und militärischer Hebel – nicht Symbolik – die Macht im Orbit definieren.

Chinas Test der wiederverwendbaren Zhuque-3-Rakete

Anfang Dezember 2025 führte das private chinesische Raumfahrtunternehmen LandSpace einen Teststart seiner Zhuque-3-Rakete durch. Die Rakete ist dafür ausgelegt, Nutzlasten in den Erdorbit zu bringen und dabei die Erststufe zurückzugewinnen – ähnlich dem Falcon-9-Startsystem von SpaceX und nun auch der New-Glenn-Rakete von Blue Origin.

Der Start war ein Teilerfolg. Die zweite Stufe erreichte erfolgreich den Orbit, während die erste Stufe hunderte Kilometer entfernt auf die Landeplattform aufschlug und diese zerstörte. Trotz einer offensichtlichen Anomalie, die eine erfolgreiche Landung verhinderte, kamen Branchenanalysten zu dem Schluss, dass der Landeversuch für einen ersten Versuch spektakulär nahe an einem Erfolg lag.

Auch Falcon 9 benötigte mehrere Anläufe, bevor eine Erststufe erfolgreich gelandet werden konnte, und erst kürzlich gelang es dem US-amerikanischen Raumfahrtunternehmen Blue Origin nach zwei Versuchen, die erste Stufe von New Glenn erfolgreich zu landen.

Blue Origin ist damit erst das zweite Unternehmen, dem dies gelungen ist – nach dem US-Unternehmen SpaceX, das seit Jahren routinemäßig Nutzlasten mit seinem Falcon-9-Träger in den Orbit bringt und dabei die Erststufen von Falcon zurückgewinnt und wiederverwendet.

Die Revolution der wiederverwendbaren Raketen

SpaceX hat den Prozess des Starts und der Rückgewinnung von Erststufen so weit verfeinert, dass Booster innerhalb von 30 Tagen gestartet, gelandet, geborgen und für den nächsten Start wieder einsatzbereit gemacht werden.

Die schnelle Wiederverwendbarkeit der Falcon-9-Rakete von SpaceX hat den Zugang zum Erdorbit bereits revolutioniert, die Kosten drastisch gesenkt und gleichzeitig die Anzahl möglicher Starts pro Jahr massiv erhöht. Sollte es Blue Origin gelingen, den jüngsten Erfolg von New Glenn zu wiederholen und zugleich Produktion und Startfrequenz hochzufahren, würde sich der US-Zugang zum Orbit weiter ausdehnen.

Die rasche Wiederverwendbarkeit ermöglicht die Ausbringung riesiger Satellitenkonstellationen in deutlich kürzerer Zeit. Die Starlink-Konstellation von SpaceX – ein Netzwerk aus über 8.000 Kommunikationssatelliten im niedrigen Erdorbit – verbessert die globale Abdeckung und reduziert die Signallatenz erheblich im Vergleich zu älteren, weniger zahlreich vorhandenen Satellitenkommunikationsnetzen in höheren, geostationären Umlaufbahnen.

Solche Konstellationen verschaffen den Nationen, die sie einsetzen und Zugriff auf sie haben, erhebliche Vorteile.

Wie in der Ukraine demonstriert wurde, verbessern Netzwerke wie Starlink nicht nur die zivile Satellitenkommunikation, sondern stärken auch militärische Kommunikation und ermöglichen Verbindungen zu Langstreckendrohnen – insbesondere maritimen Drohnen –, die mit Sichtfunk nicht zu erreichen wären.

SpaceX hat den USA sowohl kommerziell als auch militärisch einen erheblichen Vorteil verschafft – einen Vorteil, den die USA vollständig auszunutzen versuchen, und zwar weit über Starlink hinaus.

So hat das US-National Reconnaissance Office (NRO) SpaceX und dessen Starlink-Plattform damit beauftragt, das sogenannte „Starshield“ zu entwickeln – im Wesentlichen eine militärische Version von Starlink, die Kommunikationsfähigkeiten mit Zielverfolgung, optischer und signalbasierter Überwachung sowie Frühwarnfunktionen für Raketen kombiniert.

Zwischen der öffentlichen Ankündigung im Jahr 2022 und heute wurden fast 200 Starshield-Satelliten in den Orbit gebracht – eine Leistung, die ohne SpaceX und seine Flotte wiederverwendbarer Trägersysteme unmöglich gewesen wäre und die andere Nationen wie Russland und China derzeit nicht erreichen können.

Russland und China holen auf

Während Länder wie Russland und China über eigene Konstellationen ziviler und militärischer Satelliten verfügen, besitzen sie keine Konstellationen vergleichbarer Größe wie die der USA – vor allem aufgrund von Beschränkungen bei der Geschwindigkeit, mit der Starts durchgeführt werden können.

Im Jahr 2025 führten die USA beispielsweise etwa 170 Starts durch, China 78 und Russland 15.

In früheren Jahren hatte China die USA bei den jährlichen Starts sogar überholt. Mit dem Falcon-9-Startsystem von SpaceX wurde dieses Gleichgewicht jedoch eindeutig wieder zugunsten der USA verschoben.

Teststarts der Zhuque-3 sollen sich über das gesamte Jahr 2026 fortsetzen. Das Unternehmen strebt an, weiterhin den Orbit zu erreichen und schließlich die Erststufe erfolgreich zu landen. Danach wird entscheidend sein, wie schnell und zuverlässig LandSpace diese Erfolge wiederholen kann und wie rasch sowohl die Raketenproduktion als auch die unterstützende Infrastruktur ausgebaut werden, um die Startfrequenz deutlich zu erhöhen.

So wie SpaceX – ein einzelnes Raumfahrtunternehmen – den US-Zugang zum Orbit radikal ausgeweitet hat, könnte LandSpace in ähnlicher Weise für China positioniert sein.

Doch ebenso wie die USA nun mit Blue Origin einen weiteren Akteur verfolgen, der ein eigenes wiederverwendbares Startsystem entwickelt, verfügt auch China über mehrere andere private Unternehmen und staatliche Konzerne, die dasselbe Ziel verfolgen.

Das private Unternehmen Space Pioneer plant mit seiner Tianlong-3-Rakete, und die Shanghaier Akademie für Raumfahrttechnologie – unter dem staatlichen Konzern China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) – mit der Long-March-12A-Rakete, Ende 2025 bis Anfang 2026 Starts durchzuführen und möglicherweise ebenfalls Erststufen zurückzugewinnen.

Beide Raketen stellen Systeme dar, die in Größe und potenziellen Fähigkeiten dem Falcon 9 von SpaceX ähneln.

Russland hingegen hatte sein Amur- (oder Sojus-7-) Startsystem als Kandidaten für wiederverwendbare Starts angekündigt, die Entwicklung jedoch stark verzögert, um die Produktion und den Start bestehender Raketen zu priorisieren, darunter neuere Systeme, die näher an der Einsatzreife sind. Dazu zählen fortgesetzte bemannte und unbemannte Sojus-Flüge, Proton-Starts, der geplante Erststart der Sojus-5 als Ersatz für das ältere Proton-System sowie die fortgesetzten Starts der relativ neuen Angara-Raketenfamilie.

Daher ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass Russland in naher Zukunft eigene wiederverwendbare Startfähigkeiten entwickelt. Als enger Partner Chinas wird es jedoch voraussichtlich in vielfältiger Weise von möglichen chinesischen Erfolgen profitieren.

Zweckgetriebene Fähigkeiten, ausgebeutet von primatsgetriebenen Interessen

SpaceX und Blue Origin behaupten vordergründig, ihr primäres Ziel sei es, die Menschheit über die Erde hinaus auszudehnen. SpaceX konzentriert sich auf die Kolonisierung des Mars, während der Gründer von Blue Origin, Jeff Bezos, in seinem Vortrag „For the Benefit of Earth“ im Jahr 2019 massive orbitale Lebensräume vorschlug – ähnlich jenen, die der Physiker Gerard K. O’Neill in den 1970er-Jahren entworfen hatte.

Beide Unternehmen beteiligen sich zudem an den Bestrebungen der NASA, Menschen zum Mond zurückzubringen.

Doch unabhängig davon, wie viel Wahrheit in diesen zweckgetriebenen Zielen steckt, existieren beide US-Unternehmen innerhalb eines profitorientierten Systems, das der Verfolgung globaler Vorherrschaft dient und die entwickelten Fähigkeiten zunehmend nicht „zum Nutzen der Erde“, sondern zu ihrer Dominanz einsetzt.

Von Blue Origin entwickelte BE-4-Raketenmotoren werden bereits bei gemeinsamen Missionen der United Launch Alliance (ULA) von Lockheed und Boeing für das US-NRO eingesetzt.

Neben der Zusammenarbeit von SpaceX mit dem NRO bei der Entwicklung von Starshield führt SpaceX seit Jahren regelmäßig Starts für die US-Weltraumstreitkräfte und zuvor für die US-Luftwaffe durch. Diese Fähigkeiten haben wiederum eine fortgesetzte globale militärische Ausdehnung und Aggression der USA ermöglicht, die sich gegen Partner und Verbündete Russlands und Chinas richten und beide Nationen selbst bedrohen.

SpaceX stellt eine Anomalie innerhalb der US-Luft- und Raumfahrtindustrie dar – einer Branche, die über Jahrzehnte hinweg von der Maximierung von Gewinnen über jeden anderen Zweck, einschließlich Innovation, angetrieben wurde.

Bevor der Falcon 9 von SpaceX einsatzbereit war, wurden die meisten sicherheitsrelevanten US-Nutzlasten mit den Atlas-V- und Delta-IV-Raketen der United Launch Alliance gestartet. Beide Raketen waren vollständig expendabel. Ihre Konstruktionen stellten Weiterentwicklungen von Raketen und Systemen dar, die bis in die 1960er-Jahre zurückreichen. Da ULA – und zuvor Boeing und Lockheed, die zur Gründung von ULA fusionierten – ein Monopol auf Orbitalstarts innehatte und ausschließlich der Gewinnmaximierung diente, bestand kein Anreiz zur Innovation. Jegliche überschüssigen Einnahmen in Forschung und Entwicklung zu investieren, hätte lediglich die Vorrangstellung der Aktionäre untergraben.

SpaceX, ein von Elon Musk gegründetes Privatunternehmen, durchbrach das komfortable Monopol von Boeing und Lockheed, indem es rasche Innovation über Aktionärsgewinne stellte. SpaceX gelang nicht nur bahnbrechende Innovation, sondern es erzielt auch Gewinne und übertrifft die ULA von Boeing und Lockheed im Wettbewerb.

Anfangs versuchten Lobbyisten etablierter Luft- und Raumfahrtkonzerne, SpaceX den Zugang zu Regierungsaufträgen zu verwehren. Heute hingegen stellen von Konzernen wie Boeing und Lockheed finanzierte US-Thinktanks SpaceX als Beispiel für die Innovationskraft des amerikanischen Systems dar. In Wahrheit war SpaceX trotz dieses Systems erfolgreich, nicht wegen ihm.

Dieselben politischen Akteure versuchen nun, die von einem zweckgetriebenen SpaceX entwickelten Fähigkeiten auszunutzen, um die fortgesetzte profitorientierte und machtorientierte Verfolgung der US-Vormachtstellung zu verstärken.

Russland und China hingegen verfügen über vollständig zweckgetriebene staatliche Unternehmen, die in allen Bereichen der nationalen Entwicklung tätig sind – von der Energieproduktion über die militärisch-industrielle Fertigung bis hin zur Luft- und Raumfahrtforschung und -entwicklung.

Russlands Einschränkungen liegen in seiner geringeren Bevölkerung und Wirtschaft sowie in den Beschränkungen durch die fortgesetzte US-Eindämmung und Konfrontation, insbesondere im Kontext des laufenden Stellvertreterkriegs in der Ukraine. Es ist unwahrscheinlich, dass Russland derzeit mit den durch SpaceX ermöglichten Fähigkeiten gleichziehen oder sie übertreffen kann. Allerdings hatte Russland die USA zuvor bei den Startkapazitäten übertroffen und transportierte zeitweise jahrelang US-Astronauten zur und von der Internationalen Raumstation, weil die US-Luft- und Raumfahrtmonopole nicht in der Lage waren, rechtzeitig einen Ersatz für das Space Shuttle zu entwickeln.

China hingegen verfügt über eine größere Wirtschaft, eine deutlich größere industrielle Basis, modernere und umfangreichere Infrastruktur sowie jährlich Millionen mehr Absolventen in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) als die USA. In Kombination mit zweckgetriebenen staatlichen Unternehmen und einer nationalen Politik zur Förderung zweckgetriebener Privatunternehmen hat China die Vereinigten Staaten bereits in zahlreichen Bereichen überholt und wird – sofern keine extremen präventiven Maßnahmen der USA ergriffen werden – die US-Startkapazitäten im All sowohl qualitativ als auch quantitativ mit hoher Wahrscheinlichkeit übertreffen.

Ein neues Wettrennen im All – neue Regeln

Elon Musk von SpaceX bemerkte im Zusammenhang mit dem Teststart der Zhuque-3, dass selbst bei einem Erfolg das System bis zur Serienproduktion und breiten Nutzung von SpaceX’ nächster Generation von Trägersystemen – Starship – überholt sein werde.

Doch lineare Vergleiche mit Chinas Entwicklung haben sich als fatal fehlerhaft erwiesen.

Nur weil China Jahre benötigte, um bei den Raumfahrtstartkapazitäten zu den USA aufzuschließen, bevor SpaceX die USA wieder in Führung brachte, und nun erneut mehrere Jahre vergingen, bis China eigene wiederverwendbare Raketen entwickelte und testete, bedeutet das nicht, dass es ebenso lange dauern wird, um SpaceX’ Starship zu erreichen – oder dass China nicht in der Lage sein wird, die US-Startkapazitäten insgesamt zu überspringen.

China entwickelt bereits die superschweren Trägersysteme Long March 9 und 10, die dieselben Aufgaben erfüllen sollen wie SpaceX’ Starship, wobei die Triebwerksproduktion und -tests bereits laufen.

Während die USA über ein – vielleicht zwei – zweckgetriebene Raumfahrtunternehmen verfügen, stellt China eine weitaus größere zweckgetriebene Nation dar, die über alle notwendigen Voraussetzungen verfügt, um die USA nicht nur rasch einzuholen, sondern dauerhaft zu übertreffen.

In einem umfassenden militärischen, wirtschaftlichen und industriellen Wettbewerb verliert die USA gegen China in nahezu allen Bereichen. Es ist daher unwahrscheinlich, dass sie ihren Vorsprung bei den Raumfahrtstartkapazitäten halten kann – insbesondere wenn man bedenkt, dass diese Fähigkeiten trotz der grundlegenden Merkmale des amerikanischen sozioökonomischen und politischen Systems entwickelt wurden und nicht aufgrund dieser.

Sollte es China aus verschiedenen Gründen nicht gelingen, zu den USA aufzuschließen – darunter fortgesetzte US-Ambitionen, China mit Chaos, Konflikten und sogar Stellvertreterkriegen einzukreisen und einzudämmen, wie es gegenüber Russland praktiziert wurde –, würde den USA ein großer und gefährlicher Vorteil zufallen, den sie seit Langem bereitwillig wirtschaftlich und militärisch auszunutzen bereit sind.

Der einseitige Zugang zum All, den wiederverwendbare Trägersysteme ermöglichen, bedeutet nicht nur, größere und leistungsfähigere Satellitenkonstellationen in den Orbit zu bringen, sondern auch, die Konstellationen anderer aus dem Orbit zu entfernen.

Dazu zählt der Einsatz koorbitaler Satelliten (manchmal als „Killersatelliten“ oder „Inspektionssatelliten“ bezeichnet), die sich den Satelliten anderer Nationen nähern können. Nationen wie die USA mit hoher Startfrequenz können rasch neue, fortschrittlichere koorbitale Satelliten in den Orbit bringen oder Verluste durch gegnerische koorbitale oder Anti-Satelliten-Fähigkeiten schnell ersetzen.

Dies schafft ein einseitiges Machtgleichgewicht im Orbit – und damit potenziell auch ein einseitiges Machtgleichgewicht zurück auf der Erde.

Ob Chinas Fähigkeit, in allen Belangen auf der Erde mit den USA gleichzuziehen, auch auf dieses neue Wettrennen im All übertragbar sein wird, wird letztlich nur die Zeit zeigen.

Brian Berletic ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor.