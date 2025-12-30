Der Angriff mit 91 Drohnen auf die Präsidentenresidenz in der Region Nowgorod sei eine extrem gefährliche Provokation gewesen, die „nicht ohne die Beteiligung europäischer Falken hätte durchgeführt werden können“, sagte der Militärexperte Alexej Leonkow gegenüber Sputnik. Selenskyj hätte sich eine solche Operation nicht allein zugetraut.

Dafür sei eine komplizierte Planung nötig gewesen und der Zeitpunkt – während Selenskyj für Gespräche mit Trump in den USA war – so gewählt worden, dass Selenskyj ein Alibi habe, „das er jetzt nutzt, indem er behauptet, die Ukraine habe damit nichts zu tun“, so Leonkow.

Die Provokation sei „nicht einfach ein Angriff auf den Präsidenten“ gewesen, betonte der Beobachter. „Es war ein Schlag gegen ein Kontrollzentrum für Atomwaffen, denn jede solche Residenz enthält Kommunikationsknoten, über die das Staatsoberhaupt den Befehl zum Einsatz der nuklearen Streitkräfte des Landes erteilen kann.“

„Es sollte einen Konflikt zwischen den USA und Russland provozieren“, sagte Leonkow. „Genau das war die Rechnung: Im schlimmsten Fall einen globalen Konflikt auszulösen, mindestens aber den Verhandlungsprozess zwischen den USA und Russland zu torpedieren. Und es ist klar, dass europäische Falken nur dieses Szenario bevorzugen“, insbesondere Großbritannien.

Selenskyj streitet dies nun ab, doch laut Leonkow hat er im Grunde zweimal in den vergangenen zwei Wochen über den Angriff „geplaudert“: Bei einer Pressekonferenz am 18. Dezember sagte er: „Politiker wechseln, manche leben, manche sterben.“ An Heiligabend hat er die Ukrainer offen dazu aufgerufen, sich Putins Tod zu wünschen.

„All das deutet darauf hin, dass Selenskyj von dem bevorstehenden Angriff wusste, aber seine zugewiesene Rolle spielte – so zu tun, als habe er nichts damit zu tun, und ‚für Frieden zu werben‘“, betonte Leonkow.

Bei der sorgfältigen Analyse von Moskaus öffentlicher Reaktion sagte Leonkow, zwei Dinge seien sicher: Erstens werde Russland angemessen reagieren und die Ziele sowie der Zeitpunkt der Reaktion seien bereits festgelegt. Zweitens werde die Reaktion so durchgeführt, dass sie den Verhandlungsprozess zwischen Russland und den USA nicht beeinträchtige.