Die gestrigen Verhandlungen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem amtierenden Präsidenten der Ukraine, Wladimir Selenski, über ein Friedensabkommen mit Russland führten zu nichts (archiviert):

Eine neue Runde von Friedensgesprächen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Präsident Trump scheint kaum mehr hervorgebracht zu haben als das Versprechen, sich im nächsten Monat erneut zu treffen, sowie eine Erinnerung daran, wie weit entfernt ein Friedensabkommen noch ist.

…

Nach dem Treffen am Sonntag signalisierte Herr Trump, dass er weiterhin an den Verhandlungen beteiligt bleiben werde – ein Gewinn für die Ukraine angesichts seiner wiederholten Drohungen, auszusteigen. Herr Trump rückte außerdem davon ab, eine neue Frist für ein Friedensabkommen festzulegen, nachdem er zuvor Thanksgiving und Weihnachten als Zieltermine ins Spiel gebracht hatte.

„Ich habe keine Fristen“, sagte Herr Trump gegenüber Reportern, als er Herrn Selenskyj zu den Gesprächen in Mar-a-Lago in Florida begrüßte. „Wissen Sie, was meine Frist ist? Den Krieg zu beenden.“

Vor zwei Wochen hatten wir dieses Ergebnis bereits erwartet:

Die derzeit verhandelten Parameter können nicht zu einem Friedensabkommen mit Russland führen. Die Trump-Regierung muss einen Schritt zurücktreten. Sie kann das derzeit ausgehandelte Paket Russland vorlegen, das es prüfen und Verhandlungen über „Details“ verlangen wird, die mehrere Jahre dauern werden, um zu einem Endpunkt zu gelangen. Oder sie kann die gesamte Angelegenheit vorerst beiseitelegen und in sechs bis zwölf Monaten einen neuen Anlauf nehmen.

…

Bis dahin wird der Widerstand gegen ein Friedensabkommen – sei es durch die Ukraine oder Europa – abgenommen haben. Erst dann wird Frieden in der Ukraine und in Europa zu einer realen Möglichkeit.

Ein großer Erfolg für Russland in dieser Verhandlungsrunde ist, dass Trump den Waffenstillstand abgelehnt hat, den Selenski und seine europäischen Unterstützer durchsetzen wollten, um sich anschließend auf eine neue Kampfrunde vorzubereiten:

WASHINGTON, 29. Dezember. /TASS/.

US-Präsident Donald Trump erklärte, er habe mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin darin übereingestimmt, dass ein Waffenstillstand im Zusammenhang mit der Durchführung eines Referendums in der Ukraine nicht funktionieren würde.

Reporter fragten den US-Präsidenten, ob Russland einem Waffenstillstand für die Dauer der Abhaltung eines Referendums in der Ukraine zugestimmt habe.

„Kein Waffenstillstand, und das ist einer der Punkte, an denen wir derzeit arbeiten. Nein, kein Waffenstillstand. Er (Putin – TASS) empfindet das so. Sehen Sie, sie kämpfen, und anzuhalten und dann wieder anfangen zu müssen, was eine Möglichkeit ist – das will er nicht. Er möchte sich nicht in dieser Lage befinden. Ich verstehe diese Position“, sagte Trump auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wladimir Selenski in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida am 28. Dezember.

Die Geschwindigkeit, mit der russische Truppen vorrücken, hat zugenommen. In den letzten Wochen sind mehrere bedeutende ukrainische Städte – Kupjansk, Siwersk, Pokrowsk, Myronograd, Huleipole – in russische Hände gefallen. Das ukrainische Kommando scheint diese Realität zu ignorieren. Es dauerte Wochen, bis man zugab, dass Siwersk gefallen war. Noch immer wird behauptet, man halte Gelände in Myronograd und Huleipole. Lautstark wird eine erfolgreiche Gegenoffensive in Kupjansk verkündet, während die dortigen Truppen in Schutt und Asche bombardiert werden.

Unterdessen ist es Russland weitgehend gelungen, die Ukraine zu entenergisieren. Die Stromversorgung in den großen Städten der Ukraine ist auf weniger als zwölf Stunden pro Tag begrenzt. Das ländliche Gebiet ist größtenteils vollständig abgeschaltet. Zentralheizung und Wasserversorgung funktionieren kaum noch.

Die russische Seite betont weiterhin, dass ihre Angriffe auf die Infrastruktur der Ukraine Vergeltungsmaßnahmen für ukrainische Drohnenangriffe auf Ölverarbeitungsanlagen in Russland seien. Russland verfügt über erhebliche Überkapazitäten im Raffineriebereich. Es kann sich die Verluste leisten, die die ukrainische Seite verursachen kann. Die Ukraine hingegen kann sich einen vollständigen Blackout nicht leisten. Dennoch setzt sie ihre selbstzerstörerischen Bemühungen fort.

Der Krieg dauert nun schon deutlich länger an, als ich vor fast vier Jahren erwartet hatte. Die Gründe waren einerseits eine sehr vorsichtige russische Kampagne, die versuchte, zivile Opfer und Schäden zu vermeiden, und andererseits die immense Unterstützung, die die Ukraine von ihren Verbündeten erhalten hat.

Beide Parameter verändern sich. Die Kampagne zur Entenergisierung der Ukraine trifft nun jene Zivilisten, die bislang vom Krieg weitgehend verschont geblieben waren. Die USA haben ihre Waffenlieferungen an die Ukraine weitgehend eingestellt. Die Europäer fahren ihre Bereitstellung von Waffen und Geld zurück.

Im neuen Jahr ist zu erwarten, dass die Bereitschaft der ukrainischen Bevölkerung, den Krieg fortzusetzen, zusammenbrechen wird. Gleichzeitig werden die Bemühungen der ukrainischen Armee, sich gegen russische Angriffe zu verteidigen, scheitern. Truppen werden revoltieren, Kommandeure ihre Stellungen verlassen.

Doch wann, wo und wie dies enden wird, ist weiterhin offen.