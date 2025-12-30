Das amerikanische Volk wird niemals einen Abschluss in der Epstein-Affäre bekommen

Demokraten und Republikaner arbeiteten zunächst gemeinsam an der Veröffentlichung der Akten – bis die „übliche Politik“ alles verdarb

Robert Bridge

In den gesamten Vereinigten Staaten fordern Demokraten wie Republikaner, dass ihre politischen Führer endlich mit den Epstein-Akten reinen Tisch machen und die Wahrheit ans Licht kommt. Was sie stattdessen bekommen, ist eine massive Schwärzungskampagne.

Seit dem Schauprozess um Bill Clinton und Monica Lewinsky im Jahr 1998 war die amerikanische Öffentlichkeit nicht mehr derart empört über einen Sexskandal wie über jenen, den der in Ungnade gefallene Finanzier Jeffrey Epstein über viele Jahre hinweg persönlich organisiert hat. Hier bot sich eine einmalige Gelegenheit, nicht nur ein oder zwei mächtige „Unantastbare“ für das schlimmste vorstellbare Verbrechen – sexuellen Missbrauch von Minderjährigen – ins Gefängnis zu bringen, sondern Dutzende, möglicherweise Hunderte. Mit anderen Worten: ein riesiges internationales Netzwerk aus Macht, Reichtum und systematischem Missbrauch.

Doch heute sind wir der Wahrheit über die Identitäten dieser kranken Täter keinen Schritt näher gekommen. Im Rahmen des parteiübergreifenden Epstein Files Transparency Act war das Justizministerium verpflichtet, bis zum 19. Dezember sämtliches Ermittlungs­material zu Jeffrey Epstein zu veröffentlichen. Es durfte jedoch bestimmte Teile schwärzen oder zurückhalten, um „die Opfer zu schützen“, was selbstverständlich nachvollziehbar ist. Außerdem durften Materialien zurückgehalten werden, die eine „laufende bundesstaatliche Ermittlung gefährden“ könnten. Ob wir jemals auch nur einen einzigen Verdächtigen vor Gericht sehen werden, ist derzeit unklar. Doch das Justizministerium nutzte diese Hintertür in vollem Umfang: Von den veröffentlichten Unterlagen waren 680 Seiten vollständig geschwärzt – was die Veröffentlichung praktisch redundant und sinnlos machte.

Haben wir, das Volk, einmal mehr zu viel von der Regierung erwartet? Das ist sehr wahrscheinlich. Doch wenn es um Kindesmissbrauch geht, hätte selbst schon eine einzige geschwärzte Seite Misstrauen geweckt; Hunderte vollständig geschwärzter Seiten sind vollkommen inakzeptabel. Schließlich würde eine Untersuchung nicht dadurch behindert, dass man die Identitäten jener Personen offenlegt, die sexuelle Beziehungen mit minderjährigen Mädchen hatten. Das amerikanische Volk verdient Besseres. Das amerikanische Volk verdient die Namen jener Pädophilen, die heute frei auf den Straßen herumlaufen.

Zu Beginn war Präsident Donald Trump der Ansicht, dass eine solche Mission unterstützenswert sei. Im Wahlkampf 2024 versprach er, er hätte „kein Problem damit“, weitere Akten zu Jeffrey Epstein zu veröffentlichen, falls er gewählt werde. Er sagte sogar, er würde die „Kundenliste“ des verstorbenen Sexualstraftäters öffentlich machen – jener elitären Pädophilen, die dessen berüchtigte Little-Saint-James-Insel in der Karibik besucht hatten. Es ist nicht schwer, sich die nervösen Erschütterungen vorzustellen, die diese Aussage im ganzen Land auslöste. Sie könnte sehr wohl die Quelle des sogenannten „Trump-Derangement-Syndroms“ sein, das so viele der einflussreichsten Akteure dieser Welt befallen hat. Es sah so aus, als würde die MAGA-Bewegung einen degenerierten Teil des Establishments auf den Kopf stellen.

Nach seinem Amtsantritt jedoch schwankte Trump – der während der gesamten Affäre auf seiner Unschuld beharrt hat – in der Frage, wie mit den Akten zu verfahren sei. Er ging davon über, eine Veröffentlichung zu begrüßen, bis hin dazu, den gesamten Skandal als „demokratischen Schwindel“ zu bezeichnen. Was eine Epstein-Kundenliste betrifft, erklärte seine Justizministerin Pam Bondi zunächst, diese befinde sich in ihrem Besitz, um später die Existenz einer solchen Liste zu bestreiten. Das hat sowohl Demokraten als auch Republikaner dazu veranlasst zu fragen, was Trump möglicherweise zu verbergen hat – falls überhaupt etwas.

Was wir wissen, ist, dass Trump seit den späten 1980er-Jahren gut mit Epstein befreundet war, den Kontakt jedoch 2004 abbrach – vier Jahre bevor Epstein sich schuldig bekannte, eine Minderjährige zur Prostitution angeworben zu haben. Hier verdichtet sich die Handlung, denn eine Reihe äußerst einflussreicher Männer, darunter Bill Gates, Larry Summers und Andrew Mountbatten-Windsor (früher Prinz Andrew), setzten ihre Freundschaft mit Epstein fort, selbst nachdem dieser öffentlich als Kinderschänder entlarvt worden war.

Eine politische Figur, die in der jüngsten Aktenveröffentlichung prominent auftauchte, war – ja, Sie haben es erraten – Bill Clinton, der ebenfalls behauptet, die Beziehungen zu Epstein im Jahr 2005 abgebrochen zu haben, Jahre bevor gegen Letzteren Anklage wegen Kindesmissbrauchs erhoben wurde. An diesem Punkt ist der politische Kampf zwischen Demokraten und Republikanern offen ausgebrochen und dürfte sich mit der Zeit weiter verschärfen. Clintons Sprecher Angel Ureña beschuldigte das Weiße Haus, den ehemaligen demokratischen Präsidenten als Sündenbock zu benutzen.

„Das Weiße Haus hat diese Akten nicht monatelang zurückgehalten, nur um sie dann an einem späten Freitag zu veröffentlichen, um Bill Clinton zu schützen“, erklärte der Sprecher in einer Stellungnahme auf X.

„Es geht darum, sich selbst vor dem zu schützen, was als Nächstes kommt, oder vor dem, was sie für immer verbergen wollen. Sie können so viele körnige, über 20 Jahre alte Fotos veröffentlichen, wie sie wollen – aber darum geht es nicht. Es ging nie um Bill Clinton und wird es auch nie“, fügte die Erklärung hinzu.

Obwohl Demokraten und Republikaner anfangs gemeinsam an der Veröffentlichung der Akten gearbeitet hatten, war es unvermeidlich, dass die „übliche Politik“ alles ruinieren würde. Tatsächlich ist es ein wahres Schauspiel zu beobachten, wie mächtige, einflussreiche Männer alles in ihrer Macht Stehende tun – Mord ausgenommen –, um ihre Schuld in Epsteins umfassendem Pädophilenring zu verbergen. Wobei: Streichen wir den Mord. Unabhängig davon, was uns das FBI glauben machen will, gibt es schlicht keine Möglichkeit, dass Jeffrey Epstein in seiner Gefängniszelle Selbstmord begehen konnte – eine Zelle, die nicht einmal über praktische Haken an der Decke verfügte, an denen man sich hätte aufhängen können. Gefängniszellen werden ausdrücklich suizidsicher gebaut.

Aber ich schweife ab.

Es wäre schön zu glauben, dass für diese Verbrechen gegen den verletzlichsten Teil der Gesellschaft ein politischer Preis gezahlt werden muss – und das könnte durchaus bei den Zwischenwahlen 2026 geschehen. Auch wenn wir wohl keine „rauchenden Colts“, keine bombastischen Enthüllungen und keine Verhaftungen im Morgengrauen der Kinderschänder erleben werden, könnte es sehr wohl eine politische Gegenreaktion gegen Trump und die Republikanische Partei geben, weil sie das Land in Bezug auf Jeffrey Epstein und sein gigantisches Skelett-Archiv im Dunkeln gelassen haben. Ein großer Teil dieser Gegenreaktion könnte sogar aus den Reihen von MAGA selbst kommen, die so große Hoffnungen darauf gesetzt hatten, dass Trump hart gegen sexuelle Raubtiere vorgehen würde.

Robert Bridge ist ein amerikanischer Schriftsteller und Journalist. Er ist der Autor von „Midnight in the American Empire: How Corporations and Their Political Servants are Destroying the American Dream“.