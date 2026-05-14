China sandte Trump eine harte Botschaft … Hat er sie verstanden?

Larry C. Johnson

Noch bevor Trump aus seinem Präsidentenflugzeug in Peking stieg, sendeten die Chinesen subtile, aber klare Signale, dass sie Trump als zweitklassigen Führer betrachten und die Beziehungen weiterhin frostig sind.

Erstens spielte die Zeitung China Daily das bevorstehende Treffen zwischen Xi und Trump herunter und veröffentlichte stattdessen eine Schlagzeile über Gespräche zwischen Xi und dem Führer Tadschikistans. Das Treffen mit Trump wurde in einer Meldung in der Seitenleiste mit dem Titel „Xi navigiert die Beziehungen zwischen China und den USA inmitten globaler Unsicherheit“ versteckt.

Zweitens veröffentlichten die Webseiten von CCTV und XINHUA – Stand 12. Mai 2026 – nichts über das bevorstehende Treffen mit Trump.

Drittens veröffentlichte die chinesische Botschaft in Washington vor Trumps Ankunft eine Liste mit vier „roten Linien“, die „Washington nicht infrage stellen sollte“. Diese sind:

– Die Taiwan-Frage,

– Demokratie und Menschenrechte in China,

– Das politische System,

– Pekings Recht auf Entwicklung.

Die chinesische Botschaft an Trump: China wird keinerlei Kritik von Trump oder seiner Delegation zu diesen Themen akzeptieren. Das Ansprechen irgendeines dieser Punkte wird als Beleidigung Chinas betrachtet.

Viertens wurde Trumps Flugzeug bei seiner Ankunft in Peking vom chinesischen Vizepremierminister (oder laut einigen Berichten Vizepräsidenten) und anderen ranghohen chinesischen Beamten empfangen – nicht jedoch von Präsident Xi Jinping persönlich. Ebenfalls anwesend waren US-amerikanische und chinesische Diplomatenvertreter sowie eine Ehrenwache. Dies war dieselbe Konstellation, die Trump bereits im November 2017 während seiner ersten China-Reise empfangen hatte.

Vergleicht man dies mit den Ehren, die Vladimir Putin zuteilwurden: Xi Jinping begrüßte ihn persönlich bei seiner Ankunft, anstatt den Empfang niedrigrangigen Beamten zu überlassen. Berichte über Putins Staatsbesuche 2024 und andere Besuche besagen, dass Xi ihn mit vollen zeremoniellen Ehren empfing – etwa mit einer offiziellen Begrüßungszeremonie oder einem Empfang in der Großen Halle des Volkes – und ihn bei seiner Ankunft in Peking persönlich traf.

Xi Jinping sagte in seinen ersten öffentlichen Bemerkungen beim ersten Treffen der jeweiligen Delegationen Folgendes:

▪️ Die Grundlage der Beziehungen zwischen China und den USA sollte auf gegenseitigem Nutzen beruhen.

▪️ Konfrontation wird zu gegenseitigem Schaden führen – man müsse Partner und keine Rivalen sein.

▪️ China und die USA sollten die „Thukydides-Falle“ überwinden und ein neues Paradigma der Beziehungen aufbauen.

Die „Thukydides-Falle“ ist ein politisches Konzept, dem zufolge eine aufsteigende Macht einen Staat bedroht, der eine dominante Position innehat – was einen bewaffneten Konflikt zwischen beiden nahezu unvermeidlich macht. Es wird häufig verwendet, um die Beziehungen zwischen China und den USA zu beschreiben.

Zur Taiwan-Frage erklärte Xi:

„Ein falscher Ansatz in der Taiwan-Frage könnte zu einem Konflikt zwischen China und den Vereinigten Staaten führen. Frieden in der Taiwanstraße ist ein Schlüsselfaktor in den Beziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten.“

Ein Thema, das wahrscheinlich privat außerhalb der Kameras diskutiert wird, sind Sanktionen. Unmittelbar vor Präsident Trumps Abreise nach Peking kündigte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums am 11. Mai 2026 Sanktionen gegen 12 Personen und Unternehmen an (3 Personen und 9 Firmen), weil sie iranische Ölverkäufe und Lieferungen nach China ermöglicht hätten.

Zuvor hatten die USA am 24. April 2026 Sanktionen gegen fünf große chinesische „Teapot“-Raffinerien verhängt – darunter Hengli Petrochemical (Dalian) Refining Co. sowie kleinere Produzenten aus Shandong und Hebei – weil sie iranisches Rohöl im Wert von Milliarden gekauft hätten. Dies löste Chinas erstmalige Anwendung seiner sogenannten „Blocking Rules“ aus (Bekanntmachung Nr. 21 vom 2. Mai), die chinesischen Unternehmen verbieten, diese US-Sanktionen einzuhalten.

Anschließend kündigte die Trump-Regierung am 8. Mai 2026 zusätzliche Sanktionen gegen chinesische Unternehmen an – darunter Satelliten- und Technologiefirmen wie MizarVision und Chang Guang –, denen vorgeworfen wird, Irans militärische und geheimdienstliche Bemühungen zu unterstützen.

Ich bin sicher, dass Präsident Xi diese Maßnahmen während ihres geplanten privaten Gesprächs am Freitag direkt mit Trump ansprechen wird. Während Trump und sein nationales Sicherheitsteam hofften, dass diese Schritte China dazu bewegen würden, seine Unterstützung für den Iran zu lockern, werden sich diese Hoffnungen zerschlagen, und China wird darauf bestehen, dass solche Maßnahmen mit Freundschaft unvereinbar sind. Es bleibt abzuwarten, ob Trump diese Sanktionen zurücknehmen wird.