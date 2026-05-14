Alastair Crooke

Ein US-Flugzeugträger löst nicht länger die Angst aus, die er einst erzeugte; heute strahlt er Verwundbarkeit aus.

Obwohl der Irankrieg weitgehend durch die Linse konventioneller westlicher Kriegsführung betrachtet wurde, sind seine Lehren alles andere als konventionell. Tatsächlich sind sie aufständisch.

Der westliche Nachkriegsansatz (insbesondere im Kontext des Kalten Krieges) beruhte auf der Fähigkeit, jeden militärischen Gegner durch den Erwerb hochentwickelter, übertechnisierter und kostspieliger bemannter Flugzeuge und Munition finanziell zu übertreffen. Die Dominanz des Luftraums und die starke Abhängigkeit von Luftbombardements – also Luftkrieg – bildeten das doktrinäre Endziel.

Die finanzielle Überlegenheit (sowie eine unterstellte technische Innovationskraft) wurde als entscheidendes Element in der Konfrontation mit der UdSSR angesehen.

Ebenso bestand der Impuls in der Seekriegsführung darin, in immer größere Flugzeugträger und die dazugehörigen Ebenen unterstützender Kriegsschiffe zu investieren.

Im Bodenkampf lag der Schwerpunkt im Irakkrieg „Desert Storm“ auf Panzern, die sich mit Wucht durch die Verteidigungslinien des Gegners „hindurchboxten“ – wobei dieser Ansatz vom Westen in der Ukraine aufgegeben wurde, nachdem sich die frontale „Schützengrabenkriegsführung“ des 21. Jahrhunderts unter Einsatz von Drohnen durchgesetzt hatte.

Der Ansatz der finanziellen Überlegenheit begünstigte sowohl den militärisch-industriellen Komplex der USA als auch – zusammen mit der Hegemonie des US-Dollars – den einzigartigen Vorteil Amerikas, diese zusätzlichen Kosten für hochentwickelte Überlegenheit faktisch „drucken“ zu können.

Dann kam der Irankrieg von 2026, dessen asymmetrisches Modell die konventionellen Doktrinen auf den Kopf stellte.

Anstelle der Dominanz des Luftraums verfolgte der Iran nicht die Luftüberlegenheit, sondern vielmehr eine fortschrittliche Raketen-Dominanz des Luftraums.

Anstelle oberirdischer militärischer Infrastruktur wurden Raketenarsenale, Abschussanlagen und große Teile der Raketenproduktion über die riesigen geografischen Gebiete des Iran verteilt und tief unterirdisch in Raketenstädten und Gebirgszügen verborgen.

Die entscheidende Transformation des asymmetrischen Ansatzes war jedoch das Aufkommen leicht verfügbarer, billiger Technologiekomponenten. Während der Westen Millionen Dollar für jeden Abfangflugkörper ausgab, gaben der Iran und seine Verbündeten nur Hunderte aus.

Der Vorteil der Dollar-Hegemonie ist damit verloren gegangen und hat sich stattdessen in eine Belastung verwandelt – die aufgeblähten Kosten amerikanischer Munition und deren hochentwickelte Konstruktion haben zu verkrusteten Lieferketten, langen Produktionszyklen und minimalen Waffenbeständen geführt.

Auch die angebliche technologische Überlegenheit amerikanischer Waffen wird inzwischen von „Garagen-“ und „Werkstatt“-Entwicklungen mit billigen Technologiekomponenten übertroffen. Diese erzeugen Innovationen, die anschließend nach informellen Tests von „militärischen Behörden“ aufgegriffen und skaliert werden.

Dieser Trend zeigt sich besonders deutlich in der russischen Armee, wo anfängliche „Garagen“-Technologie getestet und anschließend in den militärischen Strukturen umgesetzt wurde. Das gilt sowohl für technische Hardware als auch für internetbasierte KI-Innovationen.

In ähnlicher Weise hat die Innovation der Hisbollah mit glasfaser-gesteuerten Drohnen den Krieg im Südlibanon verändert – und israelischen Panzern und Truppen schwere Verluste zugefügt, bis zu dem Punkt, an dem die IDF möglicherweise gezwungen sein könnte, sich aus dem Süden zurückzuziehen.

Ebenso stellen Asymmetrie und Innovation auf See die traditionelle westliche Abhängigkeit von großen schweren Kriegsschiffen und Flugzeugträgern auf den Kopf. Letztere sind im Krieg im Persischen Golf zu „weißen Elefanten“ geworden, da sie durch Drohnenschwärme und die Bedrohung durch Anti-Schiffs-Raketen so weit von der iranischen Küste entfernt operieren müssen, dass ihre trägergestützten Kampfflugzeuge durch die notwendige Luftbetankung über dem Zielgebiet in ihren Angriffsmöglichkeiten eingeschränkt sind.

Schon der Anblick eines regelrechten „Schwarms“ aus vielen Dutzend bewaffneten Schnellbooten, die sich einem schwerfälligen konventionellen Kriegsschiff nähern, unterstreicht dessen Verwundbarkeit. Und ohnehin verfügt der Iran über weitere Anti-Schiffs-Waffen.

Kurz gesagt: Ein US-Flugzeugträger löst nicht länger Angst aus wie einst; heute strahlt er Verwundbarkeit aus.

Irans neue Seekriegsführung umfasst jedoch auch loiternde Hochgeschwindigkeits-Unterwasserdrohnen (oder Torpedos), die bis zu vier Tage im Einsatz bleiben können und mit KI-Zielerfassung ausgestattet sind. Diese Drohnen können aus Unterwassertunneln gestartet werden, die unter der Oberfläche der Straße von Hormus verlaufen.

Die iranische Innovation wurde zugegebenermaßen langfristig geplant und entwickelt. Ihre Wirksamkeit wurde im Konflikt mit Israel und den USA demonstriert. Der Iran hat die israelischen und amerikanischen Flächenbombardements überstanden (wenn auch unter schweren Schäden und Verlusten), kontrolliert jedoch weiterhin die Straße von Hormus, verfügt über reichlich Raketenbestände und hat amerikanische Militärbasen im Golf zerstört beziehungsweise unbrauchbar gemacht.

Das ist die Erfahrung aus dem Irankrieg. Doch der größere strategische Punkt ist, dass er gezeigt hat, dass die westliche „Art der Kriegsführung“ von billiger innovativer Technologie und sorgfältiger asymmetrischer Planung verdrängt wurde.

Das westliche Modell kann verheerende Zerstörung anrichten – daran besteht kein Zweifel – doch sein Mangel an chirurgischer Präzision wirkt in einem Zeitalter von Massenmedien und Smartphone-Fotografie, die zivile Todesopfer, Zerstörung und Leid dokumentieren, auch kontraproduktiv.

Der zweite Punkt ist, dass der Westen ein schwerfälliger Riese bleibt, der es versäumt hat, die neue asymmetrische Kriegsführung zu verstehen – geschweige denn vorauszusehen. Innovation wurde durch die Konzentration des militärisch-industriellen Komplexes in einigen wenigen bürokratischen Monopolen erstickt.

Die westliche Art der Kriegsführung ist ein gescheitertes Modell, wenn sie einem hochentwickelten asymmetrischen Gegner gegenübersteht.

Doch andere haben die Lehren aus dem Irankrieg sehr wohl erkannt. Russland ist eines davon; China ein weiteres. Weitere werden folgen. Der Westen kann erwarten, dass diese Lehren in anderer Form auch in seinen übrigen Kriegen auftauchen werden.

Die europäischen Eliten könnten feststellen, dass ihre Unterstützung ukrainischer Drohnenangriffe tief im russischen Territorium schon bald eine andere (kinetische) Reaktion hervorrufen könnte. Die Warnungen wurden ausgesprochen. Werden sie gehört werden?