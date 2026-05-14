Iran-Krieg – Ein Brandbeschleuniger für den Great Reset

Dr. Joseph Sansone

Es wird zunehmend schwierig, den Krieg gegen den Iran nicht als absichtlichen Versuch zu betrachten, die Weltwirtschaft zu destabilisieren – einschließlich der globalen Lebensmittel- und Energieversorgung – und damit den Great Reset weiter voranzutreiben. Das World Economic Forum (WEF) war recht offen hinsichtlich seiner Ziele, privates Eigentum abzuschaffen sowie Lebensmittel und Energie zu rationieren. Erinnern Sie sich an das virale Video mit der Aussage: „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein“?

Nun, zumindest wirst du glücklich sein….

Die offizielle Begründung, den Iran am Besitz von Atomwaffen zu hindern, ist so absurd, dass es die Mühe nicht wert erscheint, darauf Energie zu verschwenden. Auch der Versuch eines Regimewechsels allein durch massive Bombardierungen wirkt verdächtig.

Was waren also die erklärten Ziele beziehungsweise Prognosen in diesem berüchtigten WEF-Video?

1 – Du wirst nichts besitzen und glücklich sein. Alles, was du willst, wirst du mieten, und es wird per Drohne geliefert. 2 – Die USA werden nicht länger die führende Supermacht der Welt sein. Eine Handvoll Länder wird dominieren. 3 – Du wirst nicht mehr auf Organspender warten müssen. Statt Organe zu transplantieren, werden wir sie drucken. 4 – Du wirst deutlich weniger Fleisch essen. Fleisch wird nur noch eine gelegentliche Belohnung sein und kein Grundnahrungsmittel mehr – zum Wohle der Umwelt und unserer Gesundheit. 5 – Eine Milliarde Menschen wird durch den Klimawandel vertrieben werden. Wir müssen Flüchtlinge besser aufnehmen und integrieren. 6 – Umweltverschmutzer werden für CO₂-Emissionen zahlen müssen. Es wird einen globalen CO₂-Preis geben. Dadurch sollen fossile Brennstoffe Geschichte werden. 7 – Vielleicht bereitest du dich auf eine Reise zum Mars vor. Wissenschaftler werden herausgefunden haben, wie Menschen im Weltraum gesund bleiben können. Der Beginn einer Reise zur Suche nach außerirdischem Leben. 8 – Westliche Werte werden bis an ihre Grenzen getestet worden sein. Die Kontrollmechanismen, die unsere Demokratien tragen, dürfen nicht vergessen werden.

Der ursprüngliche Artikel „Welcome to 2030: I own nothing, have no privacy and life has never been better (Willkommen im Jahr 2030: Ich besitze nichts, habe keine Privatsphäre und das Leben war noch nie besser)“ der dänischen Abgeordneten Ida Auken wurde sowohl auf der WEF-Webseite als auch bei Forbes veröffentlicht. Wenig überraschend wurden beide Artikel inzwischen entfernt, allerdings existiert der entsprechende X-Beitrag weiterhin.

Bereits ein oberflächliches Verständnis dieser Ziele beziehungsweise Prognosen offenbart einen heimtückischen Plan zur Versklavung der Menschheit.

Betrachten wir nun den Iran-Krieg im Kontext dieser sogenannten 2030-Prognosen.

Iran, Katar, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain stehen gemeinsam für 34 % des weltweiten Harnstoffhandels. Da diese Staaten für ihre maritimen Exporte nahezu vollständig von der Straße von Hormus abhängig sind, hat deren Schließung schätzungsweise ein Drittel des globalen Düngemittelhandels lahmgelegt. Drei bis vier Millionen Tonnen pro Monat erreichen die internationalen Märkte nicht mehr. Der Persische Golf ist das wichtigste Zentrum der weltweiten Stickstoffdüngerproduktion – ermöglicht durch enorme Erdgasreserven. Katar mit einer Produktionskapazität von 5,8 Millionen Tonnen pro Jahr sowie der Iran sind die größten regionalen Exporteure, gefolgt von Saudi-Arabien. Fast 50 % aller weltweiten Harnstoffexporte passieren normalerweise diese Wasserstraße.

Saudi-Arabien gehört zudem zu den vier größten Exporteuren von Ammoniumphosphaten (DAP/MAP) und deckt rund 18 % des Welthandels ab. Da China seine Exporte eingeschränkt hat, ist die Welt zunehmend auf saudische Lieferungen angewiesen – die nun blockiert sind. Fast 50 % der weltweiten Schwefelexporte, ein kritisches Nebenprodukt von Öl und Gas für die Herstellung von Phosphatdünger, müssen ebenfalls die Straße von Hormus passieren. Zusätzlich sind 20 % des globalen Flüssigerdgases (LNG) blockiert, das der wichtigste Rohstoff für die Stickstoffproduktion ist.

Die vollständigen Auswirkungen auf die weltweite Landwirtschaft sind noch nicht abzusehen, doch es ist eine sichere Wette, dass es bis 2027 zu Engpässen und steigenden Preisen kommen wird. Besonders Teile Asiens und Regionen südlich der Sahara dürften unter massiver Nahrungsmittelknappheit leiden. Diese Knappheit könnte wiederum neue Flüchtlings- und Migrationsbewegungen in Richtung Westen auslösen.

Auch die Fleischproduktion könnte betroffen sein, da Landwirte auf Produkte umsteigen könnten, die weniger von diesen Düngemitteln abhängig sind, wodurch Futtermittel für Vieh knapper werden.

Steigende Energiekosten werden Programme fördern, die den Übergang von Öl zu ineffizienten sogenannten grünen Energien beschleunigen sollen. Auch Ölnebenprodukte wie Kunststoffe könnten betroffen sein. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang die C40-Initiative, die die Abschaffung privater Autos und eine Begrenzung auf drei Kleidungsstücke pro Jahr fordert.

Wenn die Störung der Energie- und Lebensmittelversorgung einen ausreichend großen Schock auslöst und einen weltweiten wirtschaftlichen Zusammenbruch verursacht, werden allerlei extreme Ideen propagiert werden, um ein Problem zu lösen, das Regierungen selbst geschaffen haben. Festgelegte Löhne und Preise sowie Rationierungen dürften dann als Lösungen präsentiert werden. Digitale IDs und programmierbares Geld könnten als effiziente Methoden zur Ressourcenrationierung eingeführt werden. Subventionen könnten überwacht und kontrolliert, soziale Kreditsysteme eingeführt sowie Reisen und Warenbewegungen eingeschränkt werden.

Die vorgeschlagenen Lösungen werden wahrscheinlich schlimmer sein als das geschaffene Problem. Fast sicher werden sie weniger Freiheit bedeuten. Deshalb ist es wichtig, die sogenannten Lösungen für dieses menschengemachte Problem kritisch zu hinterfragen.

Die Realität ist: Knappheit erzeugt mehr staatliche Kontrolle und Unterdrückung. Menschen, die auf lebensnotwendige Güter angewiesen sind, lassen sich leicht manipulieren. Es müsse deshalb ernsthaft darüber diskutiert werden, den Krieg gegen den Iran im Zusammenhang mit dem Great Reset zu betrachten. Wenn man die Möglichkeit in Betracht ziehe, dass dieser Krieg initiiert wurde, um globale Energie- und Lebensmittelknappheit sowie weltweites Chaos zu erzeugen und damit den Zielen des Great Reset zu dienen, erscheine die scheinbare Absurdität des Kriegsbeginns plötzlich deutlich logischer. Der kontrollierte Abriss der Gesellschaft und die Beschleunigung eines Kontrollsystems würden durch wirtschaftlichen Zusammenbruch und allgemeine Energie- und Lebensmittelknappheit wesentlich erleichtert.

Die Zeit wird zeigen, wie schlimm diese Energie- und Lebensmittelknappheit tatsächlich wird. Die Wirtschaft sei oft widerstandsfähiger, als man glaube – insbesondere dann, wenn Regierungen ihr nicht im Weg stünden.

Wenn man die oben genannten acht Ziele beziehungsweise Prognosen für 2030 betrachtet, stellt sich die Frage: Bringen uns die durch diesen Krieg verursachten Energie- und Lebensmittelknappheiten diesen Zielen näher?