BEIJING, 12. April. /Die chinesischen Behörden schlagen eine internationale Untersuchung der US-Projekte zur Entwicklung biologischer Waffen vor, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, am Mittwoch.

„Wir bestehen darauf, dass die US-Seite alle ihre Verpflichtungen erfüllt und volle Transparenz aller militärisch-biologischen Aktivitäten auf dem Territorium der USA und außerhalb des Territoriums sicherstellt“, sagte er beim Briefing und kommentierte den Bericht des russischen Verteidigungsministeriums über die Entwicklung biologischer Waffenkomponenten durch die USA in der Nähe der russischen Grenzen: „Washington muss der Durchführung einer Untersuchung zustimmen und aufhören, die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft zur Stärkung des biologischen Sicherheitssystems sowie des entsprechenden Rechtssystems zu behindern.“

Der Diplomat wies darauf hin, dass die USA aktiver als andere militärisch-biologische Projekte durchführten und sich gleichzeitig jeder internationalen Kontrolle verweigerten. „Die internationale Gemeinschaft ist darüber äußerst besorgt. Wir sind enttäuscht, dass die US-Seite bisher nur auf unbegründete Erklärungen zurückgegriffen und die Situation noch nicht geklärt hat“, fügte er hinzu.

Der Chef der russischen Truppen für Strahlen-, Chemie- und Biologieschutz, Generalleutnant Igor Kirillow, erklärte am Dienstag auf einer Plenarsitzung der russischen Staatsduma, dass die Vereinigten Staaten Komponenten für biologische Waffen in der Nähe der russischen Grenzen herstellen, was durch die Analyse der Standorte der amerikanischen Biolabore in den Volksrepubliken Lugansk und Donezk sowie in der Region Cherson bewiesen wird.