China vermittelt historisches Abkommen: Palästinensische Fraktionen unterzeichnen Pekinger Erklärung

China bringt alle Fraktionen zusammen, um die palästinensische Einheit zu erreichen – Pekinger Erklärung zur Beendigung der nationalen Spaltung Palästinas: Zur Vereinigung der nationalen Anstrengungen im Kampf gegen die Aggression und zur Beendigung des Völkermordkrieges

Während der Treffen in China einigten sich die nationalen Fraktionen darauf, eine umfassende palästinensische Einheit zu erreichen, indem alle palästinensischen Kräfte in den Rahmen der PLO integriert werden. Sie verpflichteten sich, einen unabhängigen palästinensischen Staat mit Jerusalem als Hauptstadt gemäß den UN-Resolutionen zu gründen, das Rückkehrrecht gemäß Resolution 194 zu garantieren und das Recht auf Widerstand gegen die Besatzung gemäß dem Völkerrecht und der UN-Charta zu bekräftigen. Präsident Mahmoud Abbas setzt per Dekret eine Übergangsregierung der nationalen Einheit ein, die die palästinensischen Institutionen vereinen, den Wiederaufbau in Gaza vorantreiben und allgemeine Wahlen unter Aufsicht der Zentralen Wahlkommission vorbereiten soll.

Die in Peking versammelte palästinensische Gruppierungen:

Palästinensische Nationale Befreiungsbewegung (Fatah)

Islamische Widerstandsbewegung (Hamas)

Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP)

Demokratische Front für die Befreiung Palästinas (DFLP)

Palästinensische Islamische Dschihad-Bewegung (PIJ)

Palästinensische Volkspartei

Palästinensische Volkskampffront

Palästinensische Nationale Initiative

Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command (Generalkommando der Volksfront für die Befreiung Palästinas)

Demokratische Union Palästina (FIDA)

Palästinensische Befreiungsfront (Palestine Liberation Front – PLF)

Arabische Befreiungsfront

Palästinensische Arabische Front

Vorkämpfer des Volksbefreiungskrieges (As-Sa’iqa-Kräfte)

Die Teilnehmer einigten sich auf folgende Punkte:

Die palästinensischen Fraktionen begrüßen das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs, das die Illegalität der Präsenz, der Besatzung und der Siedlungen bestätigt.

Fortsetzung der Umsetzung der Vereinbarungen zur Beendigung der Teilung mit Unterstützung Ägyptens, Algeriens, Chinas und Russlands.

Verpflichtung zur Schaffung eines unabhängigen palästinensischen Staates mit Al-Quds als Hauptstadt gemäß den internationalen Resolutionen, insbesondere 181 und 2334, und zur Gewährleistung des Rechts auf Rückkehr.

Wir bekräftigen das Recht des palästinensischen Volkes, sich der Besatzung zu widersetzen und sie im Einklang mit dem Völkerrecht, der Charta der Vereinten Nationen und dem Recht der Völker auf Selbstbestimmung zu beenden.

Bildung einer Übergangsregierung der nationalen Einheit durch Konsens der palästinensischen Fraktionen und durch Entscheidung des Präsidenten auf der Grundlage des palästinensischen Grundgesetzes.

Die gebildete Regierung übt ihre Befugnisse und Autorität über alle palästinensischen Gebiete aus und bestätigt die Einheit der Westbank, Al-Quds und des Gazastreifens.

Widerstand und Vereitelung der Versuche, unser Volk aus seiner Heimat zu vertreiben, insbesondere aus dem Gazastreifen, der Westbank und Al-Quds.

Bemühungen zur Aufhebung der barbarischen Belagerung unseres Volkes im Gazastreifen und im Westjordanland und zur Bereitstellung von humanitärer und medizinischer Hilfe ohne Einschränkungen und Bedingungen.

