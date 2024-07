Von Michael Snyder

Mehr als alles andere wollen die Eliten einen Präsidenten, der leicht zu kontrollieren ist. Deshalb lieben sie Joe Biden und deshalb hassen sie Donald Trump. Es geht nur um Kontrolle. Egal, was passiert, die Elite will sicher sein, dass derjenige, der im Weißen Haus sitzt, ein Teamplayer sein wird. Die Elite ist also sehr begeistert von der Möglichkeit, dass Kamala Harris die nächste Präsidentin der Vereinigten Staaten werden könnte. Bei jedem öffentlichen Auftritt von Kamala Harris ist klar, dass sie überfordert ist, und wenn sie es tatsächlich ins Oval Office schafft, wird sie sehr leicht zu manipulieren sein.

Jetzt, da Joe Biden aus dem Rennen ausgeschieden ist und Kamala Harris die voraussichtliche Kandidatin geworden ist, stellt sich für uns alle eine wirklich wichtige Frage.

Könnte es sein, dass dies von Anfang an ihr Plan war?

Bedenken Sie die folgenden Fakten…

#1 Hätte Joe Biden vor den Vorwahlen bekannt gegeben, dass er nicht kandidiert, hätte Kamala Harris nie genug Unterstützung gehabt, um die Kandidatin zu werden. Es gibt fünf oder sechs prominente Demokraten, die sie absolut besiegt hätten.

#2 In der ersten Hälfte des Jahres 2024 wurden unermüdlich Anstrengungen unternommen, um alle davon zu überzeugen, dass Joe Biden körperlich fit und geistig fit ist. Wollte man ihn gerade lange genug stützen, um sich die Nominierung zu sichern?

#3 Demokraten drängten auf eine sehr frühe Präsidentschaftsdebatte. Ich persönlich fand es sehr merkwürdig, dass eine solche Debatte im Juni stattfinden sollte. Als Joe Biden kläglich scheiterte, war dies die perfekte Gelegenheit, ihn aus dem Rennen zu werfen.

#4 Innerhalb weniger Stunden nach der Bekanntgabe von Bidens Rücktritt hatte Kamala Harris bereits die Unterstützung der meisten Spitzenpolitiker der Partei und war bereits die voraussichtliche Kandidatin. Dies wurde eindeutig lange im Voraus geplant.

Die letzte Hoffnung, die die „Jeder-außer-Kamala“-Leute hatten, verschwand, als Gretchen Whitmer Harris offiziell unterstützte…

Heute bin ich nicht nur begeistert, @KamalaHarris für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten zu unterstützen, ich bin auch stolz darauf, als Co-Vorsitzender ihrer Kampagne zu fungieren. Mit Vizepräsidentin Harris haben die Wähler in Michigan eine Kandidatin, auf die sie zählen können, um ihre Kosten zu senken, ihre Freiheiten zu schützen und eine Wirtschaft aufzubauen, die für die arbeitenden Menschen funktioniert. Donald Trump ist ein verurteilter Verbrecher, der Gewalt schürt, Roe umgestoßen und unsere Wirtschaft in den Ruin getrieben hat. Wir dürfen ihn nicht auch nur in die Nähe des Weißen Hauses lassen. Vizepräsident Harris, Sie haben meine volle Unterstützung. Lassen Sie uns das gewinnen.

Es gibt einige Leute, die immer noch meinen, dass Michele Obama im letzten Moment auftauchen und Harris die Nominierung wegnehmen könnte.

Das wird nicht passieren. Ich glaube sogar, dass die Obamas eine wichtige Rolle dabei gespielt haben, dass Harris die Wahl gewinnen würde.

Das ist eine beschlossene Sache, und sie wurde mit rücksichtsloser Effizienz durchgeführt.

Eine Sache, die sehr schwer zu verbergen sein wird, ist die Tatsache, dass die Zusammenarbeit mit Harris äußerst unangenehm sein kann.

Es wird berichtet, dass nur 5 der 47 Mitarbeiter, die 2021 für sie arbeiteten, zu Beginn des Jahres 2024 noch für sie tätig waren…

Etwa die Hälfte des Personals der Vizepräsidentin wird vom Senat bezahlt, der regelmäßige Offenlegungen verlangt. Von den 47 Harris-Mitarbeitern, die im Jahr 2021 aufgelistet waren, arbeiteten den Angaben zufolge im Frühjahr nur noch fünf für sie.

Wie Hillary Clinton kann Harris hinter den Kulissen absolut brutal sein, und das ist einer der Gründe, warum viele Leute sie einfach nicht mögen.

Für mich sieht es so aus, als würden die Demokraten politischen Selbstmord begehen. Jüngste Umfragen deuten darauf hin, dass Harris gegen Trump noch schlechter abschneiden wird, als es Biden getan hätte…

Ihre Umfragen nach der Debatte gegen Trump im Vergleich zu Biden weisen eine große Varianz auf, die von etwa 8 Punkten schlechter bis zu 4 Punkten besser als das Abschneiden Bidens reicht. Auf der Grundlage eines Durchschnitts von 26 nationalen Umfragen, die im vergangenen Monat durchgeführt wurden, liegt Harris landesweit 4,5 Punkte hinter Trump, während Biden einen geringeren Rückstand von 3 Punkten aufweist.

Apropos Biden: Wo in aller Welt ist er?

Ganz im Ernst.

Das letzte Mal, als wir Biden sahen, stieg er am Mittwochabend langsam aus der Air Force One in Dover, Delaware, aus.

Die Öffentlichkeit hat Biden weder am Donnerstag noch am Freitag noch am Samstag gesehen, und dann ist er am Sonntag plötzlich aus dem Rennen ausgestiegen…

Bidens Entscheidung, auszusteigen, kam am vierten Tag der Sequestrierung in seinem Landhaus in Delaware, wo er sich während seiner Genesung von Covid zurückgezogen hat. Der Präsident wurde anfangs nur von einer kleinen Gruppe von Helfern begleitet und hat die gesamte Zeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit verbracht.

Viele hielten es für sehr merkwürdig, dass Biden aus dem Rennen ausstieg, ohne eine Rede zu halten.

Einer derjenigen, die Fragen zu Bidens Status stelle, ist der Journalist Glenn Greenwald…

Und der Journalist Glenn Greenwald – ein Linker, der gegen Biden ist – schrieb auf der Social-Media-Seite, er halte es für „seltsam und falsch“, dass Biden noch keine Fernsehankündigung gemacht habe. Ich bin kein Anhänger von Biden-Verschwörungen, aber dennoch: Es ist seltsam und falsch, dass Biden angesichts der historischen Tragweite seiner Ankündigung noch nicht gesprochen hat“, schrieb Greenwald. Dass ein Präsident per Tweet aussteigt und dann verschwindet, ist bizarr. Wenn er gesund genug ist, um sich zu entscheiden, dann ist er auch gesund genug, um zu sprechen.

Warum konnte Biden in einem so historischen Moment nicht einmal ein paar Worte sagen?

Irgendetwas stimmt da nicht.

Einige vermuten, dass Biden den Brief, in dem er seinen Rücktritt erklärte, vielleicht gar nicht unterschrieben hat…

Seitdem wird über die Echtheit des Briefes spekuliert, wobei einige glauben, dass er den Brief nie selbst unterschrieben hat. Seine Unterschrift auf dem am Sonntag veröffentlichten Brief zeigt, dass sein Name unterstrichen ist, was er nach Ansicht einiger Kommentatoren noch nie getan hat. Der Milliardär Bill Ackman war einer derjenigen, die diese Theorie im Internet verbreiteten, indem er auf seinem X-Profil immer wieder verschiedene Versionen seiner Unterschrift veröffentlichte.

Auf die Frage, wie es Biden gehe, betonte das Weiße Haus, dass er sich fast vollständig von seiner jüngsten Krankheit erholt habe…

Laut dem Arzt des Weißen Hauses, Kevin O’Connor, sind die COVID-19-Symptome von Präsident Joe Biden fünf Tage nach seiner dritten Virusdiagnose fast abgeklungen. Die neuesten Informationen über Bidens Zustand kommen inmitten von Spekulationen und Verschwörungen, die im Internet Amok laufen, dass der Präsident entweder kränker ist, als er zugegeben hat, oder dass er arbeitsunfähig oder verstorben ist. Seine Symptome haben sich fast vollständig zurückgebildet“, schrieb O’Connor in dem jüngsten Bericht über Bidens Genesung.

Wenn das wahr ist, warum haben wir Biden dann noch nicht gesehen?

Frank Biden heizte die Spekulationen an, dass etwas ernsthaft nicht stimmen könnte, als er CBS sagte, dass Joe Bidens Gesundheit eine „beträchtliche Rolle“ bei der Entscheidung, aus dem Rennen auszusteigen, gespielt habe und dass er sich darauf freue, „die Zeit, die uns noch bleibt“ mit seinem Bruder zu verbringen…

Frank Biden sagte gegenüber CBS, dass er egoistisch gesehen froh sei, Joe Biden für „die Zeit, die uns noch bleibt“, zurück zu haben. Auf die Frage, ob der Gesundheitszustand seines Bruders bei der Entscheidung, aus dem Rennen auszusteigen, eine Rolle gespielt habe, antwortete er: „Auf jeden Fall“ habe seine Gesundheit eine „erhebliche Rolle“ bei seiner Entscheidung gespielt. „Die Zeit, die uns noch bleibt“, klingt ominös. Ist das nur die Erkenntnis, dass er 81 Jahre alt ist, oder ist das ein Hinweis auf etwas anderes, das uns nicht gesagt wird?

„Die Zeit, die uns noch bleibt“?

Das klingt ziemlich ominös.

Und laut dem Zeitplan des Weißen Hauses , der am Montag veröffentlicht wurde, sind in dieser Woche überhaupt keine öffentlichen Veranstaltungen für Joe Biden geplant…

Laut dem am Montag veröffentlichten Zeitplan des Weißen Hauses wird Präsident Joe Biden die ganze Woche über keine öffentlichen Veranstaltungen abhalten, um zu erklären, warum er sein Amt niedergelegt hat. Das Fehlen eines öffentlichen Auftritts wird die Bedenken über Bidens Gesundheit verstärken. Viele Kommentatoren glauben, dass Bidens Fehlen eines öffentlichen Auftritts zur Bekanntgabe seiner Entscheidung die Forderungen nach seinem Rücktritt von der Präsidentschaft verstärken wird, da sie befürchten, dass er nicht in der Lage ist, die Exekutive zu führen.

Es wird immer deutlicher, dass uns nicht die ganze Geschichte erzählt wird.

Das ist natürlich die Art und Weise, wie sie immer vorgehen.

Letztendlich könnten wir mit Kamala Harris im Weißen Haus enden, während die chaotischsten Kapitel unserer gesamten Geschichte über uns hereinbrechen.

Das ist ein Gedanke, der uns alle zutiefst erschrecken sollte.