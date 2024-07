Globalisten drängen auf Digitalisierung: Öffentlicher und privater Sektor vereint für Kontrolle und Gewinne

Coin Bureau: “Die SDGs sind eine Reihe von 17 Meilensteinen, die jedes Land bis 2030 erreichen soll. Die SDGs scheinen der Ursprung von Konzepten wie digitalen IDs, CBDCs und dem allgegenwärtigen Datum 2030 zu sein. Antonio (Guterres) erklärt weiter, dass diese Ziele nur mithilfe sogenannter Stakeholder erreicht werden können, ein Begriff, der im Wesentlichen die mächtigsten Individuen und Institutionen der Welt meint. Beachten Sie, dass private Stakeholder Gewinne und öffentliche Stakeholder Kontrolle wollen. Deswegen sind beide Parteien besessen von der Digitalisierung.

Jeder ins System zu integrieren erhöht die Gewinne und erleichtert die Kontrolle. Antonio bedauert, dass einige Menschen weniger vernetzt sind als andere und deutet an, dass dies der Grund für die wachsende Ungleichheit in der Welt sei. Manche würden sagen, dass die wirkliche Ursache der wachsenden Ungleichheit darin liegt, dass Zentralbanken und Regierungen ihre eigenen Taschen und die ihrer Günstlinge mit gedrucktem Geld oder durch Steuern gefülltem Geld füllen.

Antonio beklagt auch, dass neue und innovative Technologien wie KI und Kryptowährungen nicht ausreichend geregelt, sprich kontrolliert, werden. Er scheint die durch die Pandemie ausgelöste Digitalisierung zu begrüßen und deutet an, dass dies die Richtung sei, in die die Welt gehen sollte.

Antonio beendet die Einführung mit der Aussage, dass ein “globaler digitaler Pakt” notwendig sei, um die “Regierung zu erreichen, die für eine nachhaltige digitale Zukunft erforderlich ist”. Inzwischen wissen Sie, dass Regierung Kontrolle bedeutet, und Sie werden auch bemerken, dass Antonio das Wort nachhaltig ohne Zusammenhang eingefügt hat. Dies könnte ein subtiler Hinweis auf das individuelle CO₂-Kreditsystem sein, das die UN einrichten will.

Siehe da, die SDGs sind buchstäblich in Blau hervorgehoben. Antonio betont dann, dass wir die verbleibenden 2,7 Milliarden Menschen so schnell wie möglich vollständig digitalisieren müssen. Unglaublicherweise scheint er anzuerkennen, dass nicht jeder Teil dieses Systems sein möchte. Er sagt, dass ein “Nachfrageschub” ebenfalls notwendig sei und dass hier der öffentliche Sektor eine Rolle spielen könne. Er erklärt, dass sie dies tun können, indem sie Dinge wie digitale IDs verpflichtend machen, um Zugang zu öffentlichen Gesundheitsdiensten zu erhalten. Antonio nennt in dieser Liste auch “Schulen und kulturelle Dienstleistungen”, was die Frage aufwirft, ob man irgendwann eine digitale ID vorzeigen muss, um eine Ausbildung zu erhalten oder seine Religion auszuüben.

Wenn man Antonio kennt, ist die Antwort wahrscheinlich JA. Wenigstens wird dieses digitale Gefängnis nachhaltig, erneuerbar, grün usw. sein.”

Die SDGs entschlüsselt:

Direkt zum Video: