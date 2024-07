Scott Ritter: Bidens Rückzug zeigt, wer Amerika wirklich regiert

Der Zeitpunkt des plötzlichen Rückzugs von Joe Biden aus dem Präsidentschaftsrennen wirft Fragen auf, meint der ehemalige Geheimdienstoffizier des US Marine Korps und Ex-Waffeninspekteur Scott Ritter.

“Es gibt keinen Zweifel daran, dass Joe Biden für das Amt des US-Präsidenten ungeeignet ist. Kein Zweifel. Aber hier ist die Frage. Wenn er als Kandidat der Demokratischen Partei ungeeignet ist, warum haben sie ihn dann nominiert?”, sagte Scott Ritter, ehemaliger Geheimdienstoffizier des US-Marinekorps und ehemaliger Waffeninspekteur, und merkte an, dass Anzeichen von Bidens Schwäche während des G7-Gipfels in Italien im vergangenen Monat sichtbar geworden seien.

Die Tatsache, dass Biden als Präsident ungeeignet sei, aber dennoch “funktionieren” könne, werfe die Frage auf, wer in den USA wirklich das Sagen habe.

“Wer regiert Amerika? Es ist nicht Joe Biden. Wir wissen nicht, wer. Es ist eine nicht gewählte Gruppe von Handlangern aus dem, was wir wohl das Establishment nennen können. Manche nennen sie auch den tiefen Staat. Und das sind die Leute, die das Sagen haben”, erklärte Ritter und merkte an, dass “die kritischen Entscheidungen der Regierung”, die diese Gruppe treffe, “für das amerikanische Volk getroffen werden, aber nicht notwendigerweise im Namen des amerikanischen Volkes”.

Er beschreibt die Präsidentschaftswahlen 2024 in den USA als “Test für die amerikanische Demokratie” und als “Kampf zwischen den etablierten Eliten, die in der Demokratischen Partei zu finden sind, und dieser Welle des Populismus in Gestalt von Donald Trump, der die Kontrolle über die Republikanische Partei übernimmt”.

Während es den Amerikanern normalerweise erlaubt sei, das Ergebnis dieses Prozesses mitzubestimmen, hätten die Demokratische Partei und “bekannte und unbekannte Eliten” nun beschlossen, sich in den Prozess einzumischen und “ihren Präsidentschaftskandidaten für die Wahl 2024 auszuwählen”, was “nicht der Weg ist, auf dem es sein sollte”, sagte er.

“Amerika befindet sich in einer Krise, einer Krise der Demokratie, einer Krise der Identität. Und es sieht nicht so aus, als hätten wir eine Lösung, weil das amerikanische Volk zum großen Teil von den Mainstream-Medien verwirrt, irregeführt und manipuliert wurde, sodass es glaubt, das sei normal”, beklagte Ritter.