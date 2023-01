China verwendet QR-Codes auf Küchenmessern, um sie zu verfolgen

In den letzten zehn Jahren haben Chinas technologische Überwachungssysteme die Kontrolle der KPCh über ihre Bürger verstärkt.

Die Gesichtserkennungssysteme können die meisten Bürgerinnen und Bürger aufspüren und sogar Bußgelder für Bagatellverstöße wie das Überqueren der Straße verhängen, aber Menschen sind nicht das Einzige, was die KPCh überwacht.

Seit 2017 verfolgt China Küchenmesser, indem es sie mit QR-Codes versieht.

Die Messer werden vor allem in der Region Xinjiang erfasst, in der hauptsächlich die ethnische Gruppe der Uiguren lebt.

Währenddessen in China… Per Gesetz muss sogar Ihr Küchenmesser mit einem QR-Code versehen werden, damit man Sie aufspüren kann, falls Sie gegen die Regierung rebellieren.

Meanwhile in China… By law, even your kitchen knife needs to be QR coded to track you down… in case you rebel against the government.pic.twitter.com/wN74E7VHDv — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) January 23, 2023

In China, by law, you need to chain your kitchen knives too. pic.twitter.com/kA5zXvCkNR — Songpinganq (@songpinganq) January 23, 2023

Ein Messerverkäufer in der Stadt Aksu, der vom Wall Street Journal interviewt wurde, gab an, er habe Tausende von Dollar für mechanische Maschinen ausgegeben, die das Foto, die ethnische Zugehörigkeit, die ID-Nummer und die Adresse eines Kunden in einen QR-Code einfügen, der dann auf der Klinge des Messers angebracht wird.

Die CCP behauptet, dass sie die QR-Codes auf den Messern anbringen, um ein Messer zu seinem Besitzer zurückverfolgen zu können, wenn es für ein Verbrechen verwendet wird.

In Aksu, we interviewed a salesman at a knife shop that had to spend thousands of dollars on a machine that turns a customer's ID card data into a QR code and laser-etches it into every knife they sell. pic.twitter.com/T1FMkhdnHR — Josh Chin (@joshchin) December 19, 2017

Viele China-Analysten glauben, dass der QR-Code eingesetzt wird, um einen Aufstand gegen die Regierung zu verhindern.

Jeder, der für ein Verbot von Waffen in den Vereinigten Staaten eintritt, sollte vorsichtig sein, was er sich wünscht, denn seine Küchenmesser könnten eines Tages geortet werden, wenn der zweite Verfassungszusatz jemals abgeschafft wird.