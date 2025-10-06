China will westliche Vorherrschaft auf dem globalen Goldmarkt brechen

Signalisieren die ständig neuen Goldpreisrekorde das endgültige „Aus“ für die westliche Demonetisierung und Preisunterdrückung des gelben Metalls, während China den globalen Edelmetallmarkt mit eigenen Börsen „entwestlichen“ will?

Von Rainer Rupp

Über Jahrzehnte hinweg hat der Westen, vor allem die US-Zentralbank Fed, den Marktpreis für Gold als einzig wahre Messlatte für die Inflation nach unten manipuliert. Dadurch konnten die inflationären Effekte immer neuer Überschwemmungen mit Dollar-Papiergeld vor der Öffentlichkeit besser versteckt werden. Unter den aktuellen globalen Veränderungen im Finanzwesen, in dem China eine größere Rolle spielt, und vor dem Hintergrund zunehmender Krisen und wachsender Kriegsgefahren erwarten viele internationale Goldhändler einen „Tsunami von Kapital“ in den Goldmarkt, was für den Dollar und die US-Staatsanleihen nichts Gutes verheißt.

China verstärkt aktuell seine Bemühungen, die westliche Vorherrschaft auf dem globalen Goldmarkt zu brechen, und positioniert sich als zentraler Akteur im Handel und der Lagerung von Gold, um eine globale Alternative zu dem von den USA