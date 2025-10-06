Zum Tode von Charlie Kirk

Von Hans-Jürgen Geese

Politisch motivierte Morde werden so gut wie nie aufgeklärt. Politisch motivierte Morde sind stets in ein komplexes Verwirrspiel eingebettet, die ein Erkennen der Wahrheit so gut wie unmöglich machen. Der präsentierte Täter ist natürlich nicht der wahre Täter. Er kann gar nicht der Täter sein. Weitere Anzeichen: Der Tatort wird sofort kontaminiert. Beweise verschwinden. Zeugen verschwinden.

Die vorbereitete Propaganda erzählt dann das politisch gewünschte Narrativ, um die Bürgerinnen und Bürger auf eine offizielle Lüge einzuschwören. Jeder, der davon abweicht, wird verfemt. Er wird der Lächerlichkeit, der Anklage der Dummheit oder gar der Unzurechnungsfähigkeit preisgegeben.

Daher ist bis heute nicht bekannt, wer den amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy am 22. November 1963 in Dallas ermordete. Daher ist bis heute nicht bekannt, wer hinter den Sprengungen der Gebäude in New York am 11. September 2001 in New York steckte.