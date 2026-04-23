China zeigt: Elterliche Aufsicht statt allgemeiner Ausweispflicht im Internet ist möglich

Norbert Häring

Chinas Internet-Regulierer, Cyberspace Administration of China (CAC), hat im Mai 2025 die Pflicht für Anbieter von Mobiltelefonie und Apps aktiviert , normierte Kinder- und Jugendversionen für verschiedene Altersgruppen zu entwickeln und anzubieten. Die CAC hatte die Regulierung 2023 angekündigt und 2024 die Spezifizierung der Anforderungen geliefert

Diese angepassten Betriebssysteme für Minderjährige begrenzen die Nutzungszeit und die Seiten und Dienste, die mit den Geräten aufrufbar sind und unterbinden bestimmte Push-Funktionen. Eltern können diese Einstellungen ändern, also zum Beispiel zusätzliche Seiten freigeben oder die Bildschirmzeiten verlängern. Tricks, die die Kinder nutzen könnten, um selbst die Einstellungen zu ändern, werden der Berichterstattung zufolge durch besondere Einstellungen unterbunden. China setzt damit konsequent darauf, den Eltern die Möglichkeit für