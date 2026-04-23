Krieg und Frieden als Geschäftsmodell

Karel Beckman

Die finanzielle Logik hinter den Kriegen in der Ukraine, Gaza und Iran

Zerstöre ein Land, sodass es Milliarden für den Wiederaufbau leihen muss, den du anbietest. Das ist die Bankierslogik hinter den Kriegen, die der Westen in der Welt entfacht, schreibt der Blogger EscapeKey (ESC) in einer scharfen Analyse auf seinem Substack. Er geht dabei insbesondere auf die Rolle von Trumps Unterhändlern Steve Witkoff und Jared Kushner sowie auf die Parteien ein, mit denen sie zusammenarbeiten, wie die Rothschild-Banker.

Einer der bemerkenswertesten Aspekte der Trump-Regierung ist die Rolle, die zwei seiner Vertrauten – sein Freund aus der Immobilienbranche Steve Witkoff und sein Schwiegersohn Jared Kushner – zugewiesen bekommen haben. Sie verhandeln im Namen des Präsidenten weltweit über weitreichende Friedens- und Handelsabkommen. Dabei erhalten sie freie Hand von Trump, wie sie in einem Interview mit der Fernsehsendung 60 Minutes im Oktober vergangenen Jahres erklärten. Das Mandat, das wir vom Präsidenten bekommen, sagte Kushner, „ist einfach – keinen schlechten Deal zu machen“. Das Duo hatte unter anderem im Dezember vergangenen Jahres ein fünfstündiges Gespräch mit Wladimir Putin, verhandelte mit Marokko und Algerien über ein „Friedensabkommen“, entwarf den sogenannten Friedensrat (Board of Peace), der die Autorität über Gaza ausübt, und sprach am 23. März mit „iranischen Vertretern“, zumindest laut Trump.

Die beiden haben keinen diplomatischen Hintergrund und sogar keine offizielle Funktion in der Regierung. Witkoff wurde immerhin zum „Sondergesandten“ ernannt, Kushner hat nicht einmal das. Viele fragen sich: Was ist eigentlich ihre Mission? Und in wessen Namen verhandeln sie tatsächlich? Der anonyme Blogger ESC beantwortet diese Fragen in einer tiefgehenden Analyse auf seinem Substack. Das Ziel von Witkoff und Kushner sei es, ein „finanzielles Belohnungssystem“ für Parteien zu schaffen, die vom Krieg profitieren wollen.

Wie funktioniert das? Zuerst wird ein Krieg ausgelöst, an dem der militärisch-industrielle Komplex verdient. Nachdem ein Land in Schutt und Asche gelegt wurde, folgt ein „Friedensabkommen“, wonach das betroffene Land enorme Summen für den Wiederaufbau leihen muss. Das schafft „Chancen“ für Banker und andere Unternehmer. Die Rechnung wird teilweise von der Bevölkerung des verarmten Landes bezahlt, vor allem aber von den Steuerzahlern westlicher Länder, die das Geld aufbringen müssen, das von internationalen Institutionen wie der EU, dem IWF und der Weltbank zugesagt wird. Womit sich Leute wie Witkoff und Kushner beschäftigen, schreibt ESC, „ist kein Friedensprozess, sondern ein Geschäftsmodell“.

Für die Ukraine beispielsweise liegt ein Hilfspaket von 800 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau bereit, finanziert von der EU, der Weltbank, dem IWF und privaten Parteien. Die EU hat im Dezember 2025 außerdem ein „Darlehen“ von 90 Milliarden Dollar zugesagt, das die Ukraine erst zurückzahlen muss, wenn Russland bereit ist, eine Entschädigung für den Krieg zu zahlen – mit anderen Worten: niemals. Parteien wie BlackRock, Kohlberg Kravis Roberts (KKR) und eine Gruppe von Unternehmen rund um die Rothschild-Banken stehen bereit, einzusteigen, sobald ein „Friedensabkommen“ erreicht ist, schreibt ESC. Das erklärt den zunehmenden Druck aus den USA auf Selenskyj, einem Deal zuzustimmen.

Jedes Land, das auf diese Weise „geholfen“ wird, schreibt ESC, schuldet nicht nur Geld seinen Kreditgebern, sondern muss sich auch an Regeln halten, die ihm auferlegt werden. So wird ein Land von westlichen Regierungen und Finanziers abhängig gemacht.

Auch rund um Gaza sammeln sich die Kriegsprofiteure, schreibt ESC, und auch hier geschieht dies unter dem Vorwand von „Frieden“. Gaza soll von einem Friedensrat unter der persönlichen Leitung von Donald Trump verwaltet werden. Wer in diesem Rat sitzen will, muss mindestens 1 Milliarde Dollar zahlen. Das bietet allerdings auch „Chancen“. So sind am Wiederaufbau Gazas Unternehmen beteiligt wie Apollo Global Management von Leon Black, ein wichtiger Geldgeber von Jeffrey Epstein, sowie der berüchtigte Private-Equity-Investor KKR. Laut Marc Rowan, Mitgründer von Apollo, stellt Gaza einen Immobilienwert von 115 Milliarden Dollar dar, „der nur erschlossen werden muss“. Dafür kommt der Steuerzahler auf: Die US-Regierung und andere Regierungen haben bereits 17 Milliarden Dollar zugesagt. „Wir sprechen mit Auftragnehmern aus allen Ländern des Nahen Ostens“, erklärte Kushner, der als einer der Architekten des Friedensrats gilt.

Iran und die Golfstaaten erwartet ein ähnliches Szenario, schreibt ESC. Waffen- und Munitionshersteller verdienen enorme Summen an den Zerstörungen. Die zerstörte Infrastruktur muss anschließend wieder aufgebaut werden. Die Hoffnung der Parteien, die zur Entstehung des Krieges beitragen, ist, dass Iran, das seit Jahren vom westlichen Zahlungssystem ausgeschlossen ist, wieder in das Finanzsystem integriert wird.

Es ist kein Zufall, dass Trumps Hauptunterhändler Kushner und Witkoff keine Diplomaten, sondern Geschäftsleute sind, schreibt ESC. Beide sind in erster Linie geschäftlich mit Trump selbst verbunden und Teil weiterer finanzieller Netzwerke. Kushner ist Gründer von Affinity Partners, einer Investmentgesellschaft, die Ende 2025 Vermögenswerte von 6,2 Milliarden Dollar verwaltete, 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Nahezu das gesamte Kapital stammt aus den Golfstaaten, wobei Saudi-Arabien der größte Geldgeber ist. Kushner hat zudem Verbindungen zu den Rothschilds, wie er selbst einmal andeutete. Rothschild & Co wurde 2017 von der ukrainischen Regierung als Berater bei der „Restrukturierung“ der Auslandsschulden des Landes eingesetzt. Die Bank verwaltet auch den Handel mit ukrainischen Kriegsanleihen. Kushner verfügt außerdem über ein großes jüdisches Netzwerk. Bereits seit seiner Studienzeit an Harvard ist er Mitglied der orthodox-jüdischen Chabad-Bewegung. Sein Vater Charles Kushner, der 2005 wegen fünfzehn schwerer Straftaten verurteilt wurde und 2020 von Trump begnadigt wurde, ist eng mit Netanyahu befreundet.

Witkoff wiederum hat enge finanzielle Beziehungen zu staatlichen Investmentfonds der Golfstaaten. Sowohl der Staatsfonds von Katar als auch der von Abu Dhabi haben stark in die Witkoff Group investiert, ein Immobilienunternehmen, das heute von Witkoffs Sohn Alexander geleitet wird. Im Jahr 2023 kaufte Katar Witkoffs schlecht laufendes Park Lane Hotel in New York für 623 Millionen Dollar. Witkoffs Söhne sind außerdem gemeinsam mit der Familie Trump Mitgründer des Krypto-Unternehmens World Liberty Financial. Witkoff hat auch Verbindungen zu russischen Oligarchen, darunter Len Blavatnik und Viktor Vekselberg, die in den 1990er Jahren durch die Privatisierungen unter Jelzin Vermögen erwarben, die später von Putin teilweise rückgängig gemacht wurden.

Als der Interviewer von 60 Minutes nach möglichen Interessenkonflikten fragte, antwortete Kushner: „Was andere Interessenkonflikte nennen, nennen Steve und ich Erfahrung und vertrauensvolle Beziehungen.“

Witkoff und Kushner sind auch an Verhandlungen zwischen Marokko und Algerien beteiligt, die miteinander um Gaspipelines konkurrieren, die von Nigeria nach Europa führen sollen. Marokko hat im Gegensatz zu Algerien die Abraham-Abkommen unterzeichnet, die unter Trump im Jahr 2020 zwischen Israel und den Golfstaaten zur „Normalisierung“ der Beziehungen geschlossen wurden. Kushner gilt als Hauptarchitekt dieser Abkommen.

Die Frage ist, wie lange Kushner und Witkoff, die derzeit mit Pakistan über den Krieg im Iran sprechen, noch in der Lage sein werden, neue Deals abzuschließen. „Den Unterhändlern wird mittlerweile von allen Seiten misstraut“, schreibt ESC. „Das Muster ist zu offensichtlich geworden.“