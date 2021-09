China: Zwangsimpfung, um die tatsächliche Bevölkerung des Landes von knapp 900 Millionen zu verschleiern?

Die nationale Politik Chinas schreibt die COVID-19-Impfung nicht vor. Die lokalen Regierungen zwingen die Menschen jedoch, sich impfen zu lassen. Darüber hinaus werden Bürger mit 500 Yuan (etwa 77 Dollar) bis zu mehreren Tausend Yuan belohnt, wenn sie eine Person zur Impfung bewegen. Civil Rights & Livelihood Watch befragte mehrere Personen, die innerhalb des chinesischen Regimes arbeiten, und erhielt einige zuverlässige Informationen.

Die Regierung erzwingt Impfungen, um Bevölkerungsprobleme aufzudecken

Civil Rights & Livelihood Watch berichtete am 11. September, dass die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) behauptet, die Bevölkerung des Landes betrage 1,4 Milliarden Menschen. Die von der Regierung gemeldeten Bevölkerungszahlen der Provinzen, Städte, Landkreise und Gemeinden sind jedoch allesamt gefälscht.

Die Volkszählungen der Zentralregierung der letzten Jahrzehnte sind allesamt gefälscht, so die Zeitung. Diese Dokumente sind jedoch für die Interessen der Regierungen auf allen Ebenen von großer Bedeutung. So wird beispielsweise die Gehaltsliste der Beamten nach der Bevölkerungszahl aufgeteilt. Außerdem gibt es Verwaltungsebenen, Finanzfonds und Abteilungsstrukturen. Was die Bevölkerungsstatistiken betrifft, so stammen sie alle von lokalen Beamten auf allen Ebenen, so dass die lokalen Interessen natürlich am wichtigsten sind.

Einem mit der Angelegenheit vertrauten Beamten zufolge sind nach Abzug von 40 % der Chinesen, die aufgrund von Krankheitsfaktoren nicht geimpft werden können, die verbleibenden 60 % der Bevölkerung geimpft, d. h. 840 Millionen Menschen von 1,4 Milliarden Menschen. Die lokalen Behörden setzen jedoch eine Politik durch, die eine Impfung von 100 % der Bevölkerung verlangt. Daher müssen ältere Menschen, Kinder, schwangere Frauen und Kranke geimpft werden. Auf diese Weise wird verhindert, dass falsche Informationen über die Bevölkerung, die Lohnsumme der Angestellten und den schwarzen Vorhang der überhöhten Haushaltszahlen aufgedeckt werden. Nach einer weltweit verbreiteten Vorstellung liegt die Bevölkerung Chinas derzeit bei knapp 900 Millionen Menschen.

Selbst Anwälte können ihre eigenen Interessen nicht schützen

Diejenigen, die in der Pandemieprävention tätig sind, um das Impfziel zu erreichen, greifen sogar zu gefühllosen Maßnahmen, um die Menschen zur Impfung zu zwingen. Als zum Beispiel im August ein Menschenrechtsanwalt aus Peking nach Chongqing reiste, um an einem Prozess teilzunehmen, stand die Polizei vor seiner Tür und zwang ihn zur Impfung.

„Einige örtliche Regierungsbeamte sind jetzt verrückt geworden“, sagte der Anwalt. Sie klopfen von Tür zu Tür und suchen nach nicht geimpften Menschen. Es gibt Warteschlangen, um die Ein- und Ausreise zu kontrollieren, und wenn sie einreisen, werden sie sofort gescannt. Als ich gestern in einem Bezirk von Chongqing aus einem Hochgeschwindigkeitszug stieg, sah ich, wie die Mitarbeiter der Seuchenbekämpfung an diesem Bahnhof jeden Einzelnen kontrollierten. Diejenigen, die nicht geimpft sind, werden sofort weggeschleppt. In diesem Chaos ist es mir gelungen, zu entkommen.

Der Anwalt wies die Mitarbeiter darauf hin, dass die Impfungen nach dem Prinzip der informierten Zustimmung erfolgen sollten, d. h. die Menschen müssen sich freiwillig impfen lassen. Der Angestellte erwiderte, dass sie sich nicht an die Vorschriften hielten, sondern die lokalen Richtlinien umsetzten.

Die persönliche Erfahrung erschreckte diesen Anwalt. Einige Polizisten sagen, dass jeder verantwortlich ist und eine Belohnung von 124 Dollar (800 Yuan) für jede Person erhält, der sie helfen, sich impfen zu lassen.

Denn bei der Volkszählung haben sie Zehntausende von Menschen zu viel gemeldet. Wenn der Auftrag nicht erfüllt werden kann, ist die Position der Führer gefährdet.

Der Anwalt sagte, er habe gehört, dass dies vielerorts der Fall sei und man sich bereit erklärt habe, auch diejenigen zur Impfung zu zwingen, die nicht geimpft werden sollten.

Er sagte: „Heute Abend kam die Polizei zurück, um die Impfung zu erzwingen? Kann ich Chongqing sicher verlassen?“ Er seufzte: „Ein Anwalt, der wie ich in Nord und Süd unterwegs war, kann meine Rechte nicht schützen. Auch wenn ich mit ansehen muss, wie Menschen gezwungen werden, sich impfen zu lassen, fühle ich mich extrem panisch: Wie können normale Menschen ihre Rechte schützen? Es ist erschreckend.“

Die KPCh behauptet, die Impfung sei freiwillig. Allerdings haben lokale Regierungen in Teilen des Festlandes nach und nach eine 100%ige Impfpflicht eingeführt. So hat beispielsweise der Bezirk Zhengyang in der Provinz Henan eine Bekanntmachung herausgegeben, in der es heißt, dass Kinder, die sich für die Schule anmelden wollen, den Impfstatus ihrer Verwandten überprüfen müssen.

In der East Street Residential Area, Chuankou Town, Minhe District, Qinghai, wird vorgeschlagen, dass die medizinische Versorgung und die Pflegedienste eingestellt werden, wenn Familienmitglieder sich ohne Grund nicht impfen lassen. Darüber hinaus werden die Wohnbeihilfe für ältere Menschen und die Behindertenbeihilfe einbehalten.

Der Kreis Mao Qian in der Stadt Shiyan und der Bezirk Echeng in der Stadt Ezhou in der Provinz Hubei haben ebenfalls entsprechende Maßnahmen für diejenigen eingeführt, die sich nicht gegen COVID-19 impfen lassen wollen. Personen, die sich ohne Grund nicht impfen lassen, werden mit einer niedrigeren Sozialpunktzahl belegt.