Kanada: Militär hat zugegeben, dass es ohne Genehmigung der Regierung eine Propaganda-Operation gegen die eigenen Bürger durchgeführt hat

Das kanadische Militär hat zugegeben, dass es ohne Genehmigung der Regierung eine Propaganda-Operation gegen die eigenen Bürger durchgeführt hat, und betont, dass die Covid-19-Pandemie sowohl eine noch nie dagewesene Gelegenheit als auch eine Krise darstellte, die es abzuwenden galt.

Das kanadische Joint Operations Command sah in der Covid-19-Pandemie eine „einzigartige Gelegenheit“, Taktiken, die bisher nur in ausländischen Kriegen eingesetzt wurden, im Inland einzusetzen, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Bericht der kanadischen Streitkräfte. Die psychologische Operation, die während der Covid-19-Pandemie von Generalleutnant Mike Rouleau, dem Leiter des Gemeinsamen Einsatzkommandos, ausgearbeitet wurde, wurde nie von der Bundesregierung genehmigt, da Rouleau und seine Kommandeurskollegen offenbar der Meinung waren, dass sie für die Durchführung des Plans keine Genehmigung benötigten.

Die National Post erfuhr von den Details der inländischen Psycho-Operation durch das Gesetz über den Zugang zu Informationen und erhielt kürzlich eine Kopie des Dezemberberichts, der von Generalmajor a.D. Daniel Gosselin erstellt wurde, der mit der Untersuchung des Plans beauftragt war. Die am 8. April 2020 gestartete Aktion wurde einen knappen Monat später, am 2. Mai, durch einen Befehl des Generalstabschefs Jon Vance überstürzt beendet.

Das Militär räumte zwar ein, dass „Informationsoperationen und zielgerichtete Politiken und Doktrinen auf Gegner abzielen und in einem Inlandskonzept nur begrenzt anwendbar sind“, aber das hielt die Verantwortlichen nicht davon ab, das Propagandakonzept zu entwickeln und umzusetzen. Die Operation umfasste die „Gestaltung“ und „Ausnutzung“ von Informationen, angeblich um „zivilen Ungehorsam“ während der Pandemie zu vermeiden und um sicherzustellen, dass das Informationsfeld für die Botschaften der Regierung zu diesem Thema weit offen war.

Der Stabschef des CJOC, Rear Adm. Brian Santarpia, bezeichnete die Operation als „eine Lernmöglichkeit für uns alle und eine Chance, Informationsoperationen in unsere (CAF-DND [Canadian Armed Forces – Department of National Defense]) Routine aufzunehmen“ und beschrieb die Reaktion auf die Pandemie als „eine Gelegenheit, öffentliche Informationen zu überwachen und zu sammeln, um das Bewusstsein für eine bessere Entscheidungsfindung des Kommandos zu stärken.“

Im Rahmen einer separaten Initiative versuchten die kanadischen Streitkräfte auch, Informationen aus „öffentlichen Social-Media-Konten“ in Ontario zu sammeln, einschließlich Daten über „friedliche“ Black-Lives-Matter-Versammlungen und -Anführer, wie die Post herausfand. Hochrangige Militäroffiziere behaupteten, die Daten seien für den Erfolg der „Operation Laser“ erforderlich, einem Projekt, das darauf abzielt, in von Covid-19 betroffenen Langzeitpflegeheimen „auszuhelfen“ und Impfstoffe im Norden des Landes zu verteilen. In der Berichterstattung der Post wurde jedoch nicht näher erläutert, wie genau sich die persönlichen Daten der BLM-Teilnehmer auf die Impfstoffverteilung in Kanada auswirken könnten, und die BLM-Organisatoren wiesen selbst darauf hin, dass sie keine Versammlungen außerhalb oder in der Nähe von Pflegeheimen abgehalten hätten.

Nachdem eine Reihe von Beratern die Rechtmäßigkeit des CJOC-Propagandaprojekts in Frage gestellt hatten, stellte Verteidigungsminister Vance das Projekt ein und beauftragte Gosselin mit der Untersuchung der Frage, wie das Projekt überhaupt ohne Bundesgenehmigung durchgeführt werden konnte. In seinem Bericht stellte er fest, dass das CJOC eine „spürbar ablehnende Haltung“ gegenüber Ratschlägen und Bedenken anderer militärischer Führungskräfte an den Tag legte, und empfahl eine „umfassende Überprüfung“ der Politik und der Richtlinien für Informationsoperationen in den kanadischen Streitkräften, insbesondere in Bezug auf interne Angelegenheiten.

Während der Bericht nahelegt, dass die Aktivitäten des CJOC für das kanadische Militär eine Anomalie darstellen, haben die USA, das Vereinigte Königreich und andere Five-Eyes-Länder während der Covid-19-Pandemie in ähnlicher Weise umfangreiche, komplexe Propagandakampagnen im Inland durchgeführt.

Ironischerweise könnte die von der kanadischen Regierung eingesetzte plumpe Propaganda eine Rolle bei der zunehmenden Welle des zivilen Ungehorsams gespielt haben, die derzeit im ganzen Land zu beobachten ist. Der Rückgriff von Premierminister Justin Trudeau auf „globalistische“ Schlagworte und Phrasen wie „Build Back Better“ sowie der Bau ominöser Haftanstalten durch die Regierung haben dunkle Spekulationen über die Pläne der Regierung angeheizt.

Im November deckte der Ottawa Citizen Dokumente auf, aus denen hervorging, dass die kanadischen Streitkräfte tatsächlich Pläne für eine ganze Militäreinheit ausgearbeitet hatten, die „Propaganda und andere Techniken zur Beeinflussung von Einstellungen, Überzeugungen und Verhaltensweisen“ einsetzen sollte und als Defense Strategic Communication Group bezeichnet wurde. Die Abteilung sollte angeblich „nationale Interessen durch den Einsatz von Verteidigungsaktivitäten“ fördern, um Verhaltensänderungen im In- und Ausland herbeizuführen. Sie scheint ein Auswuchs der Ausbildung kanadischer Soldaten in den psychologischen Taktiken der berüchtigten Facebook-„Wahlhacker“ Cambridge Analytica, der Muttergesellschaft der SCL Group, zu sein.

Ein offenbar gescheiterter inländischer Propaganda-Versuch im Oktober beinhaltete die Zustellung eines gefälschten Briefes an die Einwohner von Nova Scotia, in dem vor frei herumlaufenden Wolfsrudeln in der Provinz gewarnt wurde. Angeblich handelte es sich um eine militärische Übung, bei der Lautsprecher aufgestellt wurden, um tatsächliches Wolfsgeheul in abgelegenen Gebieten der Provinz zu übertragen, während andere Truppen übten, Lautsprecher für den speziellen Zweck der Verbreitung von Propaganda in Kriegsgebieten aufzustellen.

Kanadas Propagandainitiativen im Inland seien außer Kontrolle geraten, hieß es im Juni in einer vom amtierenden Generalstabschef Wayne Eyre und der stellvertretenden Ministerin des Verteidigungsministeriums, Jody Thomas, unterzeichneten Mitteilung, in der festgestellt wurde, dass „Fehler, die bei inländischen Operationen und Schulungen begangen wurden, und eine manchmal insulare Mentalität auf verschiedenen Ebenen das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Institution untergraben haben“. In dem Vermerk wurde insbesondere „die nicht genehmigte Erstellung von Berichten, die anscheinend darauf abzielten, die Aktivitäten von Kanadiern zu überwachen“, angeführt.

Trotz der fragwürdigen Rechtmäßigkeit eines Großteils der militärischen Aktivitäten im Inland wurden der Post zufolge jedoch keine Beamten der Abteilung für öffentliche Angelegenheiten wegen irgendwelcher Übertretungen disziplinarisch belangt.